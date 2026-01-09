Nadchodzące zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem dają polskim skoczkom szansę na lepsze wyniki.

Mistrz olimpijski Wojciech Fortuna wierzy w „magię” Wielkiej Krokwi i dodatkową motywację przed własną publicznością.

Czy polscy skoczkowie, w tym Kamil Stoch i Kacper Tomasiak, wykorzystają atut własnego obiektu, by zaskoczyć rywali?

Sprawdź, kto wystąpi w Zakopanem i czy Polacy odniosą sukces na Wielkiej Krokwi!

Fortuna: Wielka Krokiew ma w sobie coś magicznego

Wojciech Fortuna nie ma wątpliwości, że start przed polskimi kibicami będzie dla biało-czerwonych dodatkową motywacją. Jego zdaniem magia legendarnego obiektu może ponieść naszych reprezentantów do osiągania znacznie lepszych odległości.

- Ta nasza Wielka Krokiew zawsze dodaje swoim kilka metrów - podkreślił mistrz olimpijski z Sapporo.

Były narciarz, w rozmowie z Polską Agencją Prasową, przyznał, że choć każde zawody traktuje się z taką samą powagą, to obiekt w Zakopanem ma w sobie coś wyjątkowego, co dodaje skrzydeł polskim zawodnikom od pokoleń.

- Wiem co mówię, bo i ja tutaj - nawet w kryzysach formy - mogłem skakać z zamkniętymi oczami i osiągać lepsze wyniki. I tak będzie tym razem - powiedział PAP były narciarz.

Kto liderem biało-czerwonych? Stoch pokaże mistrzostwo?

Zdaniem złotego medalisty z 1972 roku, Kacper Tomasiak, mimo 19. miejsca w ostatnim konkursie Turnieju Czterech Skoczni w Bischofshofen, udowodni w Zakopanem, że to on jest liderem polskiej kadry w tym sezonie. Fortuna liczy jednak również na przebudzenie pozostałych skoczków.

- Ostatniego zdania nie powiedział też Maciek Kot, a Kamil Stoch zrobi wszystko, żeby w ostatnich zawodniczych skokach na tym obiekcie, który nosi imię równie wielkiego sportowca jak on, czyli Stanisława Marusarza, pokazać swoje mistrzostwo. Absolutnie nie przekreślam też pozostałych naszych reprezentantów. Każdy z nich potrafi pozytywnie zaskoczyć, zwłaszcza w Zakopanem - ocenił Fortuna.

W stolicy Tatr wystąpi pięciu Polaków. Sztab szkoleniowy poinformował, że będą to Kacper Tomasiak, Kamil Stoch, Maciej Kot, Dawid Kubacki i Paweł Wąsek. Trener Maciej Maciusiak nie wykluczył jednak, że po piątkowym treningu możliwa jest zmiana i jednego z nich zastąpi Piotr Żyła.

Wielcy nieobecni i plan zawodów w Zakopanem

Warto zaznaczyć, że z przyjazdu do Zakopanego zrezygnowało kilku zawodników ze światowej czołówki. Na Wielkiej Krokwi nie zobaczymy m.in. Austriaków Daniela Tschofeniga i Stefana Krafta, Japończyków Ryoyu Kobayashiego i Rena Nikaido czy Niemców Felixa Hoffmanna i Philippa Raimunda. Na starcie pojawi się natomiast lider klasyfikacji generalnej PŚ i zwycięzca TCS, Słoweniec Domen Prevc.

W sobotę na Wielkiej Krokwi przeprowadzone zostaną kwalifikacje, a następnie rywalizacja duetów. Konkurs indywidualny zaplanowano na niedzielę.

