Wielka burza przed skokami w Zakopanem. Skoczek otrzymał tysiące gróźb śmierci. Niepokojące

Polscy kibice uwzięli się na Graneruda i Forfanga?

W sezonie 2020/2021 Granerud był wskazywany jako główny kandydat do triumfu w Turnieju Czterech Skoczni, jednak ostatecznie Złotego Orła po raz trzeci w karierze wywalczył Kamil Stoch. Norweg po finale w Bischofshofen kwestionował wówczas wysoką formę Polaka, sugerując, że jego wyniki były bardziej efektem sprzyjających warunków niż jakości skoków, co wywołało ogromne oburzenie wśród polskich fanów.

Skoczek później przyznał w rozmowie z Viaplay, że reakcja kibiców była skrajna – jak twierdził, otrzymał tysiące wiadomości zawierających groźby. Teraz obiektem krytyki ze strony Polaków stał się Johann Andre Forfang. Po dyskwalifikacji Pawła Wąska po kwalifikacjach w Innsbrucku Norweg otwarcie wyraził swoje wątpliwości, nie wierząc, że fluor wykryty w smarze na nartach Polaka znalazł się tam przypadkowo.

Forfang atakuje polski zespół

Forfang w rozmowie z norweskim „Dagbladet” podkreślał, że jego zdaniem nie doszło do sabotażu, a ilość wykrytego fluoru była zbyt duża, by mówić o śladowej obecności czy przypadku. Warto przypomnieć, że sam Norweg w poprzednim sezonie był jedną z centralnych postaci afery sprzętowej, za którą został zawieszony na trzy miesiące.

Granerud zaznaczył, że po takich wypowiedziach atmosfera w Zakopanem może być dla Forfanga bardzo trudna. Jego zdaniem kolega z reprezentacji będzie potrzebował wsparcia, ponieważ fala hejtu i gróźb wypełniających skrzynkę mailową to sytuacja, z którą nikt nie powinien się mierzyć.