Fatalne wieści dla kibiców. Chodzi o skoki w Zakopanem! Będzie im bardzo ciężko

Pogoda nie rozpieszcza w ostatnich dniach. Siarczyste mrozy, gęsto padający śnieg to obrazki, których w poprzednich latach nie uświadczaliśmy. Tym razem jest jednak inaczej! To ważna wiadomość także dla kibiców, którzy wybierają się do Zakopanego na Puchar Świata, który odbędzie się w weekend 10-12 stycznia 2026 roku. Zapowiada się wielki mróz! Kibice muszą uważać na siebie.

Puchar Świata w Zakopanem: Fatalne wieści dla kibiców

Wielkie święto skoków narciarskich w Zakopanem zbliża się wielkimi krokami, ale prognozy pogody nie mają litości dla fanów. Kibice wybierający się pod Tatry muszą przygotować się na ekstremalne warunki. Synoptycy zapowiadają atak zimy – w niedzielę słupki rtęci mogą spaść nawet do -12 stopni Celsjusza. Oglądanie rywalizacji na żywo będzie wymagało nie tylko gorącego dopingu, ale przede wszystkim bardzo ciepłej odzieży i termosów z gorącą herbatą.

Maciej Maciusiak ogłosił to ws. PŚ w Zakopanem! Możliwa zmiana w kadrze, nie ukrywa tego

Tegoroczny Puchar Świata na Wielkiej Krokwi ma wymiar szczególny. W sobotę odbędzie się konkurs duetów (próba generalna przed igrzyskami), a w niedzielę zawody indywidualne. Dla Kamila Stocha może to być pożegnanie z zakopiańską publicznością. Mistrz z Zębu, który na tym obiekcie triumfował pięciokrotnie (wyrównując rekord Gregora Schlierenzauera), zapowiedział, że to jego ostatni sezon.

Pogoda płatała figla w Zakopanem już 101 lat temu!

Warto przypomnieć, że pogoda w Zakopanem bywała kapryśna od samego początku istnienia skoczni. Gdy 22 marca 1925 roku otwierano obiekt zaprojektowany przez Karola Stryjeńskiego, panowała odwilż i padał deszcz. Tym razem aura idzie w drugą skrajność. Mróz będzie testem wytrwałości dla tysięcy fanów, którzy od czasów "małyszomanii" regularnie wypełniają trybuny.

Wielka Krokiew, nosząca imię Stanisława Marusarza, to świadek wielkiej historii – od MŚ w 1929 roku, przez wizytę papieża Jana Pawła II w 1997 roku (300 tys. wiernych), aż po rekordowe loty. Oficjalny rekord skoczni wynosi 147 metrów i należy do Yukiyi Sato oraz Pawła Wąska, który wyrównał ten wynik w marcu 2024 roku.

