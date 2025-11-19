Dramat gwiazdy skoków przed Pucharem Świata! Może zapomnieć o igrzyskach

Alexandria Loutitt ma dopiero 21 lat, a już może pochwalić się wielkimi sukcesami. Ten największy to indywidualne mistrzostwo świata na dużej skoczni z Planicy (2023). Kanadyjka ma także brązowy medal ostatnich igrzysk olimpijskich w Pekinie wywalczony w pamiętnym konkursie mikstów. Wtedy była częścią sensacyjnej kanadyjskiej drużyny, która skorzystała na przepisowych wpadkach faworytów. Cztery lata później Loutitt miała pojechać na IO jako jedna z głównych faworytek, ale wszystko pogrzebała fatalna kontuzja, której doznała podczas próby przedolimpijskiej.

Dramat czołowej skoczkini świata rozegrał się 19 września podczas kwalifikacji do konkursu Letniego Grand Prix kobiet na dużej skoczni w Predazzo. Loutitt kilkadziesiąt minut wcześniej była najlepsza w jednym z treningów, ale w kwalifikacjach nie ustała skoku na 129 metrów i boleśnie upadła na zeskok olimpijskiego obiektu. Diagnoza szybko została potwierdzona - zerwanie więzadła krzyżowego w lewym kolanie.

"Nie tak miał skończyć się ten sezon... Całe życie myślałam w cyklach olimpijskich, marząc o igrzyskach w 2026 roku. Moim celem od momentu, gdy zaczęłam skakać, były właśnie te igrzyska, Pekin był tylko niespodziewanym dodatkiem. Jestem załamana myślą, że straciłam szansę na reprezentowanie Kanady na najwyższym poziomie i czuję, że straciłam szansę na pokazanie Kanadyjczykom, dlaczego moja ukochana dyscyplina zasługuje na większy splendor" - pisała załamana Loutitt po upadku.

Kilka dni później mistrzyni świata z 2023 roku przeszła operację i rozpoczęła rehabilitację. Jej przebiegiem dzieli się w mediach społecznościowych, a cztery dni przed inauguracją nowego sezonu Pucharu Świata przekazała fanom najnowsze wieści.

"Wszystko, czego chcę na Święta, to dwa więzadła krzyżowe. Rozpoczynam siódmy tydzień po operacji... Czuję się pozytywnie i znów cieszę się treningami. Zdecydowanie czuję się gorzko-słodko, patrząc na przyjaciół szykujących się do sezonu" - napisała Loutitt 17 listopada na Instagramie.

Zmieniono olimpijskie skocznie przed IO

Igrzyska Mediolan-Cortina 2026 przepadły, ale Kanadyjka rozpoczęła już przygotowania do kolejnych IO w 2030 roku. Warto dodać, że 21-latka nie była jedyną zawodniczką, która miała problemy podczas próby przedolimpijskiej w Predazzo. Identycznej kontuzji, tyle że na skoczni normalnej, doznała Austriaczka Eva Pinkelnig - zwyciężczyni Pucharu Świata 2022/2023. Upadek na dużej skoczni zaliczył też Kamil Stoch - na szczęście bez poważniejszych konsekwencji.

Problemy zawodników na olimpijskim obiekcie sprawiły, że skocznie w Predazzo przeszły korektę jeszcze przed igrzyskami. Zmieniono ich profile i rozmiary - normalna będzie HS107, a nie 109, z kolei duża HS141 zamiast 143. Progi zostały obniżone o 6 centymetrów, co przekłada się na obniżenie kąta progu skoczni o pół stopnia. Zmodernizowane skocznie mieli okazję testować tylko włoscy zawodnicy.