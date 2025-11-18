Nagle gruchnęły wieści o synu legendarnego rywala Adama Małysza! "Grzechy ojców się mszczą"

Janne Ahonen to jeden z najbardziej utytułowanych skoczków w historii, który toczył pamiętne batalie m.in. z Adamem Małyszem. W ślady ojca próbował pójść jego syn, Mico, ale wiadomo już, że 23-latek nie nawiąże do sukcesów popularnego "Maski". Urodzony w listopadzie 2001 roku fiński skoczek postanowił zakończyć karierę.

Legendarny rywal Małysza, Janne Ahonen, przekazał smutną wiadomość o synu

Informację o decyzji Mico Ahonena przekazał zresztą jego ojciec w rozmowie z portalem is.fi. - Mico zakończył skakanie na nartach. Chciał kontynuować karierę, ale stracił motywację, gdy bezceremonialnie pominięto go przy wyborze do obu kadr narodowych. Pominięcie go było niezrozumiałą decyzją. Wiosną Mico doszedł do siebie po poważnej kontuzji i skakał naprawdę obiecująco w kilku konkursach - stwierdził legendarny Janne Ahonen.

W marcu zeszłego roku karierę młodego skoczka zastopowała poważna kontuzja kolana. Rok później wrócił do rywalizacji, także międzynarodowej, zajmując 35. miejsce w konkursie Pucharu Kontynentalnego w Lahti. W kwietniu Mico Ahonen zajął z kolei 7. miejsce w mistrzostwach Finlandii, ale nie wystarczyło to, aby znalazł się w fińskiej kadrze na nowy sezon.

- Trudno to zrozumieć. Mico skakał w wiosennych zawodach lepiej niż część sportowców później powołanych do kadry B. Wygląda na to, że grzechy ojców mszczą się na synach. Z tym samym problemem Mico borykał się przez całą karierę - skomentował całą sytuację wściekły ojciec 23-latka, cytowany przez Skijumping.pl.

W krótkiej karierze Mico Ahonen nie zdobył punktów Pucharu Świata, a jego jedynym występem w konkursie elity pozostanie 44. miejsce na inaugurację sezonu 2023/2024 w Ruce. Najlepszym wynikiem Fina w zawodach seniorów było 19. miejsce w konkursie Pucharu Kontynentalnego 2022/2023 w Lahti i 10. miejsce w zawodach FIS Cup 2023/2024 w Falun. Urodzony w 2001 r. skoczek trzykrotnie startował na mistrzostwach świata juniorów, ale bez większych sukcesów.