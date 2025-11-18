Skoki. Norwegowie wytoczyli działa przed startem Pucharu Świata! Doczekali się po skandalu

Odliczanie do nowego sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich dobiega końca. Już w piątek (21 listopada) rozpocznie się 47. edycja tego cyklu, a miejscem inauguracji będzie norweskie Lillehammer. Kolejne reprezentacje ogłaszają składy na te zawody - w zeszłym tygodniu poznaliśmy sześciu wybrańców Macieja Maciusiaka, a teraz karty odsłonił trener Norwegii, który wreszcie będzie mógł skorzystać ze swoich największych asów zamieszanych w aferę z kombinezonami na ostatnich MŚ.

Skoki: Zawieszeni Norwegowie wracają do PŚ

Rune Velta, który przejął norweską kadrę po umoczonym w skandalu Magnusie Brevigu i kończącym poprzedni sezon w roli tymczasowego szkoleniowca Andersie Fannemelu, skorzysta w Lillehammer z pięciu zawodników. Nowy trener Norwegów nie zdecydował się na skorzystanie z grupy krajowej, a w wąskim gronie powołanych na inaugurację PŚ znaleźli się najlepsi norwescy skoczkowie ostatniej zimy.

Pewni występu w Lillehammer są: Johann Andre Forfang, Kristoffer Eriksen Sundal, Marius Lindvik oraz Halvor Egner Granerud. Ostatnie, piąte miejsce w kadrze zostanie obsadzone po treningu na naśnieżonej skoczni Lysgaardsbakken (HS140). Największe emocje budzi oczywiście powrót do rywalizacji Forfanga i Lindvika.

Przypomnijmy, że dwaj antybohaterowie skandalu z kombinezonami na MŚ w Trondheim byli zawieszeni od sierpnia aż do końca sezonu letniego w ramach ugody wypracowanej z FIS. Wcześniej, podobnie jak cała norweska czołówka, stracili końcówkę sezonu zimowego po wybuchu afery na MŚ. Od marca do listopada wystąpili jedynie w zawodach Letniego Grand Prix w Courchevel na początku sierpnia. Mogli jednak normalnie trenować z kadrą i brać udział w zgrupowaniach, a efekty tej pracy w zaciszu zobaczymy już w pierwszy weekend PŚ w Lillehammer.

Nowy sezon rozpocznie konkurs drużyn mieszanych w piątek, 21 listopada, o godzinie 16:00. W sobotę i niedzielę odbędą się indywidualne konkursy zarówno kobiet, jak i mężczyzn.