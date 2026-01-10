W sobotę 10 stycznia 2026 roku początek rywalizacji w Zakopanem.

Kwalifikacje i konkurs duetów zaplanowano na sobotę, a indywidualne zawody na niedzielę.

Sprawdź pełny program PŚ w Zakopanem i dowiedz się, kiedy na Wielkiej Krokwi zobaczymy polskich skoczków!

Zakończony we wtorek Turniej Czterech Skoczni nie był zbyt udany dla biało-czerwonych. Najlepiej spisał się Tomasiak, który zajął 12. miejsce w klasyfikacji generalnej niemiecko-austriackiego cyklu i jako jedyny Polak awansował do drugiej serii każdego z czterech konkursów. Kamil Stoch w TCS był 19., Maciej Kot - 25., Paweł Wąsek - 35., Dawid Kubacki - 43., a Piotr Żyła - 60.

Po zawodach w Bischofshofen Kamil Stoch otrzymał od organizatorów małego Złotego Orła z napisem „Dziękujemy Kamil” w uznaniu za trzykrotne zwycięstwo w Turnieju Czterech Skoczni w latach 2017, 2018 i 2021 oraz całokształt kariery. - Zrobiło się sentymentalnie, gdy usłyszałem aplauz kibiców i spikera. Właśnie dlatego było warto powiedzieć wcześniej, że to mój ostatni sezon, żeby w taki sposób się pożegnać - mówił wzruszony Stoch.

Kacper Tomasiak w tym sezonie prezentuje równą formę i już cztery razy plasował się w czołowej dziesiątce zawodów Pucharu Świata. Dwukrotnie zajął piąte miejsce - 7 grudnia w Wiśle i dwa tygodnie później w szwajcarskim Engelbergu. W niedzielę na Wielkiej Krokwi będzie miał szansę pierwszy raz w karierze stanąć na podium. - Na początku sezonu nie miałem żadnych wynikowych oczekiwań. Chciałem skakać jak najlepiej, ale nie wiedziałem, co to da. Myślę jednak, że jest lepiej niż mogłem się spodziewać - ocenił Tomasiak.

Do Zakopanego nie przyjadą najlepsi japońscy skoczkowie, w tym Ryoyu Kobayashi i Ren Nikaido, którzy zajmują, odpowiednio, drugie i trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej. Ich nieobecność mogą wykorzystać plasujący się za nimi Niemiec Philipp Raimund, Słoweniec Anze Lanisek czy Austriak Daniel Tschofenig, który zwyciężył w Bischofshofen.

Pierwszy konkurs Pucharu Świata w Zakopanem odbył się 26 stycznia 1980 roku. Na Średniej Krokwi wygrał Stanisław Bobak. Dzień później na Wielkiej Krokwi triumfował Piotr Fijas. Jednak Zakopane stało się stałym punktem kalendarza Pucharu Świata dopiero w XXI roku po wybuchu „małyszomanii”. W 2002 roku na zawody do Zakopanego przyjechało ponad 100 tysięcy kibiców. Pierwszy konkurs wygrał Fin Matti Hautamaeki, a w drugim najlepszy był Adam Małysz.

Rozmiar Wielkiej Krokwi wynosi 140 m, a punkt K - 125 m. Rekordzistą obiektu jest Yukiya Sato, który 25 stycznia 2020 roku uzyskał 147 m. Natomiast najdłuższy skok, na odległość 150,5 m, oddał Domen Prevc. Dokonał tego 5 kwietnia 2025 roku podczas komercyjnego wydarzenia „Skoki w punkt”.

O której skoki dzisiaj w Zakopanem, w sobotę 10 stycznia 2026?

Na sobotę 10 stycznia zaplanowano kwalifikacje i konkurs duetów w Zakopanem. Początek kwalifikacji o godzinie 14.15. Konkurs duetów o godzinie 16.10. Transmisja TV na TVP 1, TVP Sport i Eurosporcie 1.

Program zawodów w Zakopanem:

sobota, 10 stycznia

14.15 - kwalifikacje

16.10 - konkurs duetów

niedziela, 11 stycznia

15.00 - seria próbna

16.00 - konkurs indywidualny

