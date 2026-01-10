Skoki dzisiaj NA ŻYWO. Puchar Świata Zakopane: Konkurs duetów 10.01.2026 [WYNIKI LIVE]

Puchar Świata w skokach narciarskich kilka dni po zakończeniu Turnieju Czterech Skoczni przeniósł się do Zakopanego. Na słynnej Wielkiej Krokwi odbyły się dzisiaj (10 stycznia) oficjalne treningi i kwalifikacje do niedzielnych zawodów, a o godzinie 16:10 rozpoczął się konkurs duetów z udziałem reprezentacji Polski! Trenerzy po kwalifikacjach postawili na Dawida Kubackiego i Kacpra Tomasiaka! Zapraszamy na relację z PŚ w Zakopanem na żywo. Skoki dzisiaj wyniki live.

