Skoki dzisiaj NA ŻYWO. Puchar Świata Zakopane: Konkurs duetów 10.01.2026 [WYNIKI LIVE]

Puchar Świata w Zakopanem. Wyniki konkursu duetów po 1. z 3 serii (10.01.2026):
- 1. Austria - 254,3 pkt
- 2. Słowenia - 233,2 pkt
- 3. Szwajcaria - 233,1 pkt
- 4. Ukraina - 227,2 pkt
- 5. Polska - 226,8 pkt
- 6. Norwegia - 224,9 pkt
- 7. Finlandia - 208,8 pkt
- 8. Niemcy - 202,6 pkt
- 9. Francja - 201,9 pkt
- 10. Japonia - 196,5 pkt
- 11. USA - 195,6 pkt
- 12. Turcja - 177,1 pkt
------------
- 13. Kazachstan - 117 pkt
- DSQ Włochy
Puchar Świata w Zakopanem - konkurs duetów 10.01.2026
Jarkko Maatta z Finlandii...
Amerykanin w powietrzu, ciut lepiej niż w pierwszej serii. Kevin Bickner skoczył 122 metry i ma doliczone punkty za niekorzystny wiatr.
Yewhen Marusiak w locie. 123 metry Ukraińca.
104,5 metra Bedira.
Przedskoczek ruszył z belki i oddał krótki skok. A teraz Bedir.
Wyczekujemy na start 2. serii. Miała już ruszyć, a tymczasem nic się nie dzieje...
Za chwilę początek 2. serii. Rozpoczną ją Turcy.
Druga seria powinna rozpocząć się o 16:50!
Wyniki po 1. z 3 serii:
- 1. Austria - 254,3 pkt
- 2. Słowenia - 233,2 pkt
- 3. Szwajcaria - 233,1 pkt
- 4. Ukraina - 227,2 pkt
- 5. Polska - 226,8 pkt
- 6. Norwegia - 224,9 pkt
- 7. Finlandia - 208,8 pkt
- 8. Niemcy - 202,6 pkt
- 9. Francja - 201,9 pkt
- 10. Japonia - 196,5 pkt
- 11. USA - 195,6 pkt
- 12. Turcja - 177,1 pkt
------------
- 13. Kazachstan - 117 pkt
- DSQ Włochy
Ale Stephan Embacher odpowiedział na skok Laniska - 134 m! Austria prowadzi po 1. serii z ogromną przewagą 21,1 pkt!
Świetny skok Laniska! 134,5 m przy -5 pkt za wiatr! Słowenia obejmuje prowadzenie o 0,1 pkt przed Szwajcarią!
Anze Lanisek musi gonić po słabszym skoku Timiego Zajca...
Tomofumi Naito uzyskał tylko 123,5 m i Japonia spadnie w klasyfikacji. Obecnie 8. miejsce.
Pius Paschke w podobnych warunkach do Graneruda (-5,4 pkt) skoczył 127,5 m. Niemcy wyprzedzili Francję na 6. miejscu.
128,5 m Halvora Egnera Graneruda i Norwegia spadła za Polskę! 1,9 pkt różnicy!
Brawo Kacper Tomasiak! 132,5 m, a tylko -7,1 pkt za wiatr! Niestety trochę problemów z lewą nartą po lądowaniu, co odbiło się na notach... Polska na 3. miejscu o 0,4 pkt za Ukrainą!
126 metrów w wykonaniu niezadowolonego Valentina Fouberta. Francja na 4. miejscu, a do skoku szykuje się już lider reprezentacji Polski!
Gregor Deschwanden jeszcze dalej! 134,5 m i Szwajcaria obejmuje prowadzenie o 5,9 pkt przed Ukrainą!
Dobry skok Anttiego Aalto - 132 m! Finlandia wychodzi na 2. miejsce.
128 metrów skoczył Jason Colby. USA przegrywa o ponad 30 pkt z Ukrainą.
Fatalny skok Nurszata Tursunżanowa. 93 m i żegnamy się z Kazachstanem.
Zgodnie z nowymi zasadami, drugi z Włochów nie pojawił się już na starcie.
Witalij Kaliniczenko wspomaga Marusiaka! 129,5 m i Ukraina będzie naprawdę wysoko po 1. serii!
Znów mocniej wieje pod narty (-13,6 pkt) i sędziowie postawili na 14. belkę. Ipcioglu zaczął od skoku na 123,5 m.
Przypomnijmy, że do drugiej serii awansuje 12 najlepszych duetów. Fatih Arda Ipcioglu rozpoczyna drugą grupę zamykającą pierwszą serię.
Wyniki po 1 z 6 skoków:
- 1. Austria - 128,7 pkt
- 2. Ukraina - 120 pkt
- 3. Szwajcaria - 112,7 pkt
- 4. Norwegia - 109,9 pkt
- 5. Polska - 108,9 pkt
- 6. Słowenia - 105,6 pkt
- 7. Francja - 97 pkt
- 8. Finlandia - 95,7 pkt
- 9. Japonia - 94,2 pkt
- 10. Niemcy - 91 pkt
- 11. USA - 90,3 pkt
- 12. Kazachstan - 84,8 pkt
- 13. Turcja - 81,4 pkt
- DSQ Włochy
Ależ skok Jana Hoerla! 141 metrów! Austria od początku buduje wielką przewagę!
Przeciętny skok Timiego Zajca! Tylko 128,5 m, a do tego -5,2 pkt za wiatr. Słowenia dopiero na 5. miejscu, za Polską! Ukraina wciąż na prowadzeniu!
Do końca dwie teoretycznie najmocniejsze drużyny!
Podobny skok Junshiro Kobayashiego - 122,5 m. Japonia na 7. miejscu, tuż przed Niemcami.
Karl Geiger wygrał rywalizację o miejsce w składzie z Andreasem Wellingerem, ale nie jest zadowolony po skoku na 120,5 m. Dopiero 7. miejsce Niemców.
128 metrów Norwega, któremu nie odjęto nic za wiatr, ale straci 9,5 pkt na podniesieniu belki. Sundal wyprowadził Norwegię na 3. miejsce, zaledwie punkt przed Polską!
I Kristoffer Eriksen Sundal rusza już z 15. belki.
Jury rozważa podniesienie rozbiegu - wiatr zaczyna wiać w plecy.
Warunki pogorszyły się na tyle, że sędziowie musieli wstrzymać rywalizację.
Solidny skok Dawida Kubackiego. 127,5 m, do tego tylko -8,6 pkt za wiatr. Polska na 3. miejscu z niewielką stratą do Szwajcarii.
Francuz Jules Chervet uzyskał 126 m i Francja zajmuje 3. miejsce. Czas na pierwszego z Polaków!
Sandro Hauswirth skoczył 132 metry i wyprowadził Szwajcarię na 2. miejsce, za Ukrainę.
Oznacza to, że Włosi już na pewno nie wezmą udziału w drugiej serii.
Dyskwalifikacja Włochów! Francesco Cecon nie przeszedł kontroli.
Pierwszy z Finów - Jarkko Maatta - skoczył 123 m.
118,5 m skoczył Kevin Bickner z USA.
Przy skoku Daniła Wasiljewa osłabł wiatr pod narty (-4,9 pkt) i Kazach uzyskał tylko 114 m.
124,5 metra Francesco Cecona z Włoch.
Jewhen Marusiak potwierdza dobrą formę - w kwalifikacjach skoczył aż 145 m, a teraz pofrunął niewiele bliżej! 136 metrów Ukraińca!
Wieje mocno pod narty (-14,6 pkt) i Bedir rozpoczął od skoku na 117,5 m.
Zaczynamy konkurs! Turek Muhammed Ali Bedir skacze z 13. belki.
16:05
Już tylko 5 minut do startu konkursu duetów!
15:45
Przypomnijmy - początek sobotnich zawodów zaplanowano na godzinę 16:10.
Co ciekawe, w dzisiejszym konkursie duetów nie wystąpi lider PŚ, zwycięzca ostatniego TCS i główny faworyt niedzielnych zawodów - Domen Prevc!
Komplet składów na sobotni konkurs duetów w Zakopanem:#Zakopane #skijumpingfamily @Skijumpingpl pic.twitter.com/AiCbxRmkWX— Adam Bucholz (@Bucholz_Adam) January 10, 2026
Oficjalnie - skład Polski na duety stworzą Kacper Tomasiak i Dawid Kubacki!
Gdyby kwalifikacje były rywalizacją duetów, Polska zajęłaby w nich 5. miejsce:
Wyniki duetów z kwalifikacji w #Zakopane:— Adam Bucholz (@Bucholz_Adam) January 10, 2026
1. 🇦🇹 265,3
2. 🇸🇮 257,5
3. 🇳🇴 240,0
4. 🇫🇷 234,0
5. 🇵🇱 231,0
6. 🇺🇸 229,2
7. 🇩🇪 227,0
8. 🇮🇹 223,6
9. 🇨🇭 222,1
10. 🇫🇮 215,6
11. 🇺🇦 209,2
12. 🇯🇵 205,4
13. 🇹🇷 157,7
14. 🇰🇿 96,4#skijumpingfamily @Skijumpingpl
Za nami kwalifikacje do niedzielnego konkursu indywidualnego. W stawce 53 zawodników komplet 5 Polaków wywalczył awans - najlepszy Kacper Tomasiak był 16.; Maciej Kot 23., Dawid Kubacki 27., Kamil Stoch 33., a Paweł Wąsek 46.
Manuel Fettner wygrywa kwalifikacje w Zakopanem. Najlepszy z Polaków - Kacper Tomasiak na 16. miejscu #Zakopane #skijumpingfamily— Skijumping.pl (@Skijumpingpl) January 10, 2026
Pełne wyniki: https://t.co/IrPfcDTwYD pic.twitter.com/4hGtiFyNd6
Witamy w relacji na żywo z konkursu duetów w ramach Pucharu Świata w Zakopanem. Początek rywalizacji zaplanowano na godzinę 16:10! Wcześniej o 14:15 odbędą się kwalifikacje do niedzielnego konkursu indywidualnego, po których poznamy składy na sobotni konkurs.
Jeszcze we wtorek (6 stycznia) najlepsi skoczkowie świata rywalizowali w ostatnim konkursie 74. Turnieju Czterech Skoczni w Bischofshofen. Już cztery dni później wezmą udział w kolejnych zawodach Pucharu Świata w Zakopanem! Bliskość terminów odbiła się niestety na liście startowej - do stolicy Tatr nie przyjechało aż 6 z 10 zawodników z czołowej "10" klasyfikacji generalnej PŚ. Obecny będzie za to lider i zwycięzca TCS, Domen Prevc. Słoweniec będzie miał znakomitą okazję, aby powiększyć przewagę nad nieobecnymi: Ryoyu Kobayashim, Renem Nikaido, Philippem Raimundem, Danielem Tschofenigiem, Felixem Hoffmannem i Stefanem Kraftem. Ale to dopiero w niedzielę, a w sobotę głównym punktem dnia będzie pierwszy tej zimy konkurs duetów!
Skoki dzisiaj na żywo. Puchar Świata Zakopane konkurs duetów: Wyniki live
Pod nieobecność wielu czołowych zawodników rosną szanse Polski na pierwsze podium w tym sezonie. Za głównych faworytów w rywalizacji duetów uchodzą Austriacy i Słoweńcy. O trzecie miejsce powinni powalczyć Polacy, Norwegowie, Japończycy i Niemcy. "Czarnym koniem" mogą okazać się Szwajcarzy. Kto wystąpi w sobotnich zawodach? Tego dowiemy się dopiero po kwalifikacjach, które zaplanowano na godzinę 14:15. Start sobotniego konkursu duetów w Zakopanem o godzinie 16:10!