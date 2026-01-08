Złe wieści dla kibiców przed PŚ w Zakopanem. Kolejne federacje potwierdzają

Bez liderów Pucharu Świata w Zakopanem. Większość odpoczywa

Puchar Świata w Zakopanem to dla wielu skoczków stały punkt w kalendarzu Pucharu Świata. Skocznie w Wiśle czy właśnie stolicy Tatr nie są może największe i nie lata się na nich na duże odległości, co skoczkowie bardzo lubią, ale atmosfera podczas zawodów w naszym kraju zawsze jest wyjątkowa – Polska wciąż jest krajem, gdzie skoki narciarskie cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Niestety, względy praktycznie czasami jednak przeważają i wszystko wskazuje na to, że tak będzie w tym roku.

Jak wcześniej zostało zauważone, między Turniejem Czterech Skoczni, a konkursami w Zakopanem, są tylko trzy dni przerwy! Ostatnie zawody TCS zakończyły się we wtorek późnym popołudniem, a oficjalne serie próbne w Zakopanem odbędą się rano w sobotę. Przy mocno napiętym z powodu igrzysk olimpijskich kalendarzu trudno się dziwić, że wielu zawodników chce nieco więcej odpoczynku po bądź co bądź wyczerpujących zmaganiach w Niemczech i Austrii.

Niestety, teraz potwierdziło się, że kolejne nacje wycofują swoich najlepszych zawodników. Jak się okazuje, z czołowej dziesiątki Pucharu Świata w Zakopanem wystartuje tylko czterech zawodników! Kibice na pewno nie zobaczą Ryoyu Kobayashiego, Rena Nikaido, Stefana Krafta, Daniela Tschofeniga, a teraz dochodzą do tego też liderzy niemieckiej kadry – Phillip Raimund i Felix Hoffmann. Ze wspomnianego TOP 10 PŚ w Zakopanem zobaczymy Słoweńców Domena Prevca i Anze Laniska oraz Austriaków Jana Hoerla i Stephana Embachera. Choć dla kibiców nie są to najlepsze wieści, to z drugiej strony... polscy skoczkowie mają dużą szansę na podreperowanie sobie humorów i osiągnięcie jeszcze lepszych rezultatów.

