Trener Maciusiak podał skład na PŚ w Lillehammer! Ta grupa zacznie sezon!

Poznaj skład reprezentacji Polski na inaugurację Pucharu Świata w skokach narciarskich w Lillehammer.

Maciej Maciusiak ogłosił szóstkę zawodników, w tym zaskakujący debiut młodego skoczka.

Sprawdź, kto pojedzie do Norwegii i czyje nadzieje na start w PŚ zostały rozwiane.

Po listopadowych zgrupowaniach w Wiśle i Zakopanem przyszedł czas na odkrycie kart. Trener Maciej Maciusiak podał nazwiska sześciu reprezentantów Polski, którzy wezmą udział w inauguracyjnych zawodach Pucharu Świata 2025/26 w Lillehammer. W pierwszych konkursach sezonu olimpijskiego zobaczymy między innymi Kacpra Tomasiaka, rewelację sezonu na igelicie.

W pierwszych konkursach PŚ 2025/26 wystartują: Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł i Piotr Żyła z kadry narodowej A oraz Kacper Tomasiak z kadry narodowej B, który w październiku wywalczył dodatkowe miejsce startowe dla naszej reprezentacji. 18-letni skoczek zadebiutuje zatem w Pucharze Świata. W składzie zabrakło miejsca dla Macieja Kota.

"Czasami w skokach wystarczy jeden dzień, żeby wszystko się zmieniło. Ten obóz w Zakopanem znowu brutalnie mi to pokazał…" – napisał w czwartkowy wieczór Maciej Kot na Instagarmie, publikując zdjęcie Wielkiej Krokwi w Zakopanem i sygnalizując kibicom, że zabraknie go w składzie.Reklama

Trener Maciej Matusiak komentuje powołania

Trener Maciej Maciusiak w rozmowie na stronie PZN zdradził, że szóstkę zawodników powołanych na zawody w Lillehammer najpewniej zobaczymy również w Falun i Ruce.

- Na ten moment tak to wygląda, bo wiadomo, że ten wyjazd łączy się też z kwestiami logistycznymi. Wcześnie były bookowane czartery itd i trudniej jest dokonywać zmian - powiedział trener Matusiak. - Już teraz nie możemy się doczekać rywalizacji. Chyba każdy czuje głód skoków i chęć sprawdzenia się z innymi. Uważam, że ostatnie dwa obozy w Wiśle i w Zakopanem były dla nas bardzo pozytywne, zrobiliśmy kilka kroków do przodu. W Zakopanem dużo lepsze skoki pokazał Piotr Żyła. Kamil Stoch utrzymał to, co prezentował do tej pory. Kacper Tomasiak też skacze dobrze, tak jak wcześniej. Dawid Kubacki prezentuje dobry poziom. Z kolei Olek Zniszczoł ma za sobą bardzo dobre skoki w Wiśle i gorsze w Zakopanem - dodał Matusiak.

Problemy z inauguracją Pucharu Świata! Awaria pogodowa w Norwegii, jest już plan

Sezon 2025/26 rozpocznie się w Lillehammer od piątkowego konkursu drużyn mieszanych (21 listopada). Na sobotę (22 listopada) i niedzielę (23 listopada) zaplanowano konkursy indywidualne.

