Te słowa na temat Kamila Stocha rozbawiły do łez. Medalista olimpijski napisał to publicznie

Stoch po sezonie kończy karierę

Za niespełna dwa tygodnie wystartuje sezon Pucharu Świata 2025/2026 w skokach narciarskich. Inauguracyjne zawody odbędą się 21 listopada w Lillehammer – najpierw konkurs drużyn mieszanych, a następnie dwa konkursy indywidualne. Dla wielu fanów będzie to jednak coś więcej niż tylko początek kolejnego cyklu – to ostatni sezon w karierze Kamila Stocha.

Trzykrotny mistrz olimpijski już wcześniej zapowiedział, że po zakończeniu nadchodzącej zimy pożegna się ze sportem. 39-krotny (jak dotąd) triumfator zawodów Pucharu Świata przygotowuje się obecnie do swojego ostatniego cyklu, a jego decyzja odbiła się szerokim echem zarówno wśród kibiców, jak i w środowisku skoczków.

Adam Małysz podsumował burzę w polskich skokach po odejściu Thurnbichlera

Boyd-Clowes o Stochu: może będę pisał jego imię każdego dnia?

Głos w sprawie zabrał również Mackenzie Boyd-Clowes – brązowy medalista olimpijski z Pekinu, który po dwuletniej przerwie wrócił do rywalizacji w 2025 roku. Kanadyjczyk, znany z aktywności w mediach społecznościowych, opublikował w sobotni wieczór wpis na platformie X, odnosząc się do nadchodzącego pożegnania Polaka.

Boyd-Clowes z humorem zauważył, że zainteresowanie końcem kariery Stocha jest ogromne, mimo że sezon jeszcze się nie rozpoczął. „Osiągnęliśmy bezprecedensowy poziom zainteresowania pożegnaniem Kamila Stocha, a sezon się nawet nie zaczął. Wykorzystamy to na maksa – może po prostu będę tweetował jego imię każdego dnia” – napisał.

