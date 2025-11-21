Skoki dzisiaj: Transmisja na żywo. Gdzie oglądać PŚ w Lillehammer w piątek 21.11.2025?

Puchar Świata w skokach narciarskich wraca po 236 dniach przerwy. Inauguracja podobnie jak w poprzednim sezonie odbędzie się w Lillehammer, dokąd udało się dziewięcioro reprezentantów Polski. Są to: Pola Bełtowska, Nicole Konderla-Juroszek, Anna Twardosz, Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł i Piotr Żyła. Z tego grona trenerzy wybiorą po oficjalnych treningach dwie skoczkinie i dwóch skoczków, którzy wezmą udział w konkursie mikstów otwierającym nowy sezon PŚ.

Na starcie pierwszego konkursu sezonu powinno stanąć aż 15 drużyn - Rumunia, Kazachstan, Chiny, Francja, Włochy, Finlandia, Stany Zjednoczone, Kanada, Szwajcaria, Polska, Japonia, Słowenia, Norwegia, Niemcy i Austria. Oficjalną listę startową poznamy dopiero po treningach. Już teraz wiadomo jednak, że konkursu mikstów nie obejrzymy na głównej antenie TVN. Zatem gdzie oglądać inauguracyjne zawody PŚ?

Konkurs drużyn mieszanych w Lillehammer zaplanowano na piątek, 21 listopada 2025, o godzinie 16:00. Prognozy pogody są korzystne i nie przewiduje się problemów z rozegraniem piątkowych zawodów. Transmisja w TV będzie dostępna tylko na kanale Eurosport 1 (od 15:30), a online wyłącznie w płatnej usłudze HBO Max. W przypadku weekendowych konkursów indywidualnych będzie "normalnie" - zawody mężczyzn będą transmitowane także w otwartym TVN. Mamy nadzieję, że reprezentanci Polski dobrze otworzą nowy sezon, którego głównym punktem będą igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina 2026!

Wstał nowy dzień, 𝐓𝐄𝐍 dzień 😊Właśnie dziś rusza 𝐧𝐨𝐰𝐲 𝐬𝐞𝐳𝐨𝐧 𝐬𝐤𝐨𝐤𝐨́𝐰 𝐧𝐚𝐫𝐜𝐢𝐚𝐫𝐬𝐤𝐢𝐜𝐡❗ Zabawę zaczynamy w #Lillehammer od konkursu mikstów - relacja na żywo w Eurosporcie 1 od 15:25 🔜 #skijumpingfamily pic.twitter.com/HuubPfmHQC— Eurosport Polska (@Eurosport_PL) November 21, 2025