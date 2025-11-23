Skoki w Lillehammer NA ŻYWO. Jak poradzą sobie dziś Polacy? [RELACJA LIVE]

Czas na kolejny konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. W niedzielę zawodnicy znów rywalizować będą w Lillehammer

Jak poradzą sobie Biało-czerwoni? Formą w sobotę błysnęli m.in. Kamil Stoch (trzynaste miejsce) i Kacper Tomasiak (osiemnaste)

Początek konkursu o godzinie 16:00. Na relację na żywo zaprasza SuperSport.se.pl

Puchar Świata w skokach w Lillehammer. Relacja na żywo

Polscy skoczkowie dość udanie rozpoczęli nowy sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich. Biało-czerwoni i reszta stawki rywalizują w norweskim Lillehammer. Pierwszy konkurs był bardzo dobry dla Kamila Stocha. Polski skoczek po pierwszej serii był w czołowej dziesiątce, ale po drugim skoku nie utrzymał miejsca i zakończył rywalizację na trzynastej pozycji. Nieźle poradził sobie także debiutujący w Pucharze Świata Kacper Tomasiak, który po dwóch równych skokach zakończył konkurs na osiemnastym miejscu.

Pierwszy konkurs został niemal kompletnie zdominowany przez austriackich skoczków, którzy zajęli trzy pierwsze lokaty. Zwyciężył Daniel Tschoefenig, a pozostałe lokaty zajęli Jan Hoerl i Stefan Kraft. To, co może cieszyć polskich fanów to pięciu Polaków, którzy zapunktowali w pierwszym konkursie.

Obok wcześniej wspomnianego Stocha i Tomasiaka, Piotr Żyła zajął dziewiętnaste miejsce, 22. był Dawid Kubacki, a konkurs na 28. pozycji zakończył Paweł Wąsek. Czy Biało-czerwoni równie dobrze będą skakali także w niedzielę. Na relację na żywo z konkursu w Lillehammer zaprasza SuperSport.se.pl.

Na żywo Skoki w Lillehammer 23.11 Zapraszamy na relację na żywo ze skoków w Lillehammer. Rywalizacja w Pucharze Świata zaplanowana jest na godzinę 16:00.

