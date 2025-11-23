Ruszył Puchar Świata w skokach narciarskich w Lillehammer, z nowym trenerem kadry A.

W niedzielę 23 listopada odbędzie się drugi konkurs indywidualny, a polscy skoczkowie są gotowi do walki o punkty.

Dowiedz się, o której godzinie rozpocznie się konkurs i gdzie obejrzeć transmisję, aby wspierać biało-czerwonych!

Trwa już nowy sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich! Za nami piątkowy konkurs drużyn mieszanych, który wygrała Japonia, a Polska w składzie Anna Twardosz, Kacper Tomasiak, Nicole Konderla-Juroszek i Kamil Stoch zajęła szóste miejsce.

W sobotę mieliśmy już pierwszy konkurs indywidualny. Wygrał go Austriak Daniel Tschofenig. Obrońca Kryształowej Kuli oddał skoki na odległość 133 m i 129 m. Drugi był Jan Hoerl, a trzeci Stefan Kraft. Polacy w komplecie awansowali do finałowej serii. Najlepszy z Biało-Czerwonych, Kamil Stoch był trzynasty.

Trener Maciej Maciusiak rozpoczął pierwszą zimę w roli głównego trenera kadry A i selekcjonera reprezentacji Polski seniorów w skokach narciarskich. A sezon to szczególny, bo obejmuje zimowe igrzyska olimpijskie. W pierwszych konkursach PŚ 2025/26 wystartują: Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł i Piotr Żyła z kadry narodowej A oraz Kacper Tomasiak z kadry narodowej B, który w październiku wywalczył dodatkowe miejsce startowe dla naszej reprezentacji.

Skoki dzisiaj: PŚ w Lillehammer, konkurs indywidualny

- Jestem bardzo zadowolony z wykonanej pracy treningowej i z zaangażowania zawodników. Nie trzeba było pilnować. Pokazali, że są profesjonalistami - podsumował przygotowania do sezonie trener Maciej Maciusiak w rozmowie z "Super Expressem". - Powstała współpraca wszystkich grup kadry. Nie ma żadnych podgrup. Wszyscy staramy się iść do przodu. Pełna jest współpraca z teamem Kamila Stocha. Wiele czasu treningowego spędzamy razem, a jego trener Michal Doleżal szyje kombinezony dla całej kadry - dodał Maciusiak.

O której skoki dzisiaj? W niedzielę 23.11.2025 PŚ w Lillehammer

Na niedzielę 23 listopada 2025 zaplanowano kwalifikacje i drugi konkurs indywidualny. Początek kwalifikacji mężczyzn o godzinie 14.30. Pierwsza seria konkursu o godzinie 16. Transmisja TV na TVN, Eurosporcie 1 oraz online na HBO Max.

Niedziela, 23.11.2025

10:30 Kwalifikacje kobiet

12:00 Konkurs indywidualny kobiet Eurosport 1, HBO Max

14:30 Kwalifikacje mężczyzn Eurosport 1, HBO Max

16:00 Konkurs indywidualny mężczyzn TVN, Eurosport 1, HBO Max

