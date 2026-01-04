Turniej Czterech Skoczni: Kacper Tomasiak z kolejnym sukcesem. To miejsce zajmuje w Pucharze Świata

Kacper Tomasiak wysoko w Pucharze Świata

Po pierwszej serii prowadzenie objął Ren Nikaido, który skokiem na 131 metrów wypracował sobie niewielką, ale cenną przewagę. Tuż za nim plasowali się Stephan Embacher oraz Jan Hoerl. Dopiero czwarty był Domen Prevc, mimo bardzo dalekiej próby na 129,5 metra oddanej z obniżonego rozbiegu. Wysoko po pierwszej serii znajdował się także Kacper Tomasiak, który po skoku na 126 metrów zajmował dziewiąte miejsce i realnie liczył się w walce o czołowe lokaty. Do finału awansował również Dawid Kubacki, który okazał się jednym z pięciu szczęśliwych przegranych. Po pierwszej próbie plasował się na 29. miejscu. Druga seria przyniosła decydujące rozstrzygnięcia. Nikaido nie wypuścił zwycięstwa z rąk i po skoku na 128 metrów odniósł pierwszy w karierze triumf w konkursie Pucharu Świata oraz Turnieju Czterech Skoczni. Prevc awansował na drugie miejsce, a podium uzupełnił Embacher. Różnice punktowe w czołówce były minimalne, co tylko podkreśliło wyrównany poziom rywalizacji. Kapitalnie zaprezentował się Kacper Tomasiak. W serii finałowej poleciał 127 metrów, co pozwoliło mu zakończyć zawody na ósmym miejscu. Dawid Kubacki zanotował niewielki spadek i uplasował się na 30. pozycji.

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Wyniki z Innsbrucku najmocniej wpłynęły na górne rejony klasyfikacji Pucharu Świata. Domen Prevc nie tylko utrzymał prowadzenie, ale wyraźnie powiększył przewagę nad Ryoyu Kobayashi. Jeszcze większym wygranym konkursu jest Ren Nikaido, który dzięki zwycięstwu awansował aż na trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej.Kacper Tomasiak utrzymał 11. lokatę i pozostaje blisko ścisłej czołówki. Choć dystans do miejsca numer dziesięć nadal jest zauważalny, forma Tomasiaka – regularne punkty i coraz częstsze występy w drugiej serii – sprawiają, że pozostaje on najjaśniejszym punktem polskich startów w obecnym cyklu.Klasyfikacja generalna Pucharu Świata po konkursie w Innsbrucku:

1. Domen Prevc (Słowenia) – 1130 pkt

2. Ryoyu Kobayashi (Japonia) – 762

3. Ren Nikaido (Japonia) – 629

4. Philipp Raimund (Niemcy) – 603

5. Anze Lanisek (Słowenia) – 588

6. Felix Hoffmann (Niemcy) – 550

7. Daniel Tschofenig (Austria) – 505

8. Jan Hoerl (Austria) – 495

9. Stephan Embacher (Austria) – 453

10. Stefan Kraft (Austria) – 422

11. Kacper Tomasiak – 284

...

23. Kamil Stoch - 135

27. Piotr Żyła - 9

35. Paweł Wąsek - 46

38. Maciej Kot - 36

39. Dawid Kubacki - 32