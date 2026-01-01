Turniej Czterech Skoczni PREMIE, Nagrody pieniężne: Ile zarobi zwycięzca TCS 2025/26?

Trwa rywalizacja w Turnieju Czterech Skoczni, gdzie skoczkowie walczą o prestiż i nagrody finansowe.

Zwycięzca Turnieju Czterech Skoczni 2025/26 otrzyma aż 100 tysięcy franków szwajcarskich, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu do lat ubiegłych.

Dodatkowo, każdy konkurs w ramach TCS jest nagradzany zgodnie z regulaminem Pucharu Świata, a zwycięzca pojedynczych zawodów otrzymuje 13 tysięcy franków.

Dowiedz się, dlaczego ta edycja Turnieju Czterech Skoczni jest tak ważna dla zawodników i jakie premie czekają na najlepszych!

Trwa rywalizacja w Turnieju Czterech Skoczni. Skoczkowie walczą o sławę, miejsce w historii i duże pieniądze. Dodatkowa premia dla zwycięzcy Turnieju Czterech Skoczni to aż 100 tysięcy franków. Kiedy w 2001 r. TCS wygrał Adam Małysz, organizatorzy nie żałowali na nagrody. Główną, poza 90 tys. franków szwajcarskich i ponad 100 tys. marek (50 tys. euro) za miejsca w zawodach, stanowił wtedy samochód Audi A4 quattro za 50 tys. marek (25 tys. euro). Tylko, że auta nie opłacało się wtedy sprowadzić do Polski ze względu na zaporowe opłaty celno-skarbowe (nie byliśmy jeszcze w UE).

Po tych tłustych latach finansowy prestiż Turnieju Czterech Skoczni podupadał. Jednym z polskich zwycięzców TCS był w 2020 r. Dawid Kubacki. Zainkasował regulaminowe 20 tys. CHF (wtedy mniej niż 80 tys. zł), ale w uznaniu zasług premier RP dorzucił mu potem 100 tys. zł. dodatkowej premii. – Nagrody za Turniej Czterech Skoczni są lipne, nieadekwatne do rangi, prestiżu i wysiłku, jaki trzeba włożyć w jego wygranie. Te zawody są medialnie napompowane pod niebiosa, a jeśli chodzi o premie, my, zawodnicy, tego nie odczuwamy – żalił się słusznie kilka lat temu Kamil Stoch, trzykrotny triumfator TCS. Na szczęście w obecnej edycji, podobnie jak ta rok temu, jest już o co się bić.

Turniej Czterech Skoczni PREMIE

W 73. Turnieju Czterech Skoczni konkurenci nie walczą już o drobne. Najlepszy skoczek zarobi pięć razy tyle co kilka lat temu – aż 100 tys. franków szwajcarskich! Poza premią za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej TCS, każdy z konkursów nagradzany jest zgodnie z regulaminem Pucharu Świata. Nagroda dla zwycięzcy konkursu to 13 000 franków szwajcarskich. Co ciekawe, skoczkowie, którzy staną na dwóch niższych miejscach podium TCS 2025/26, nie dostaną za to dodatkowych premii. Regulamin przewiduje dodatkową nagrodę jedynie dla zwycięzcy.

Do tego dochodzą standardowe premie z Pucharu Świata. Konkursy Turnieju Czterech Skoczni nagradzane są tak samo, jak każde inne zawody PŚ. To oznacza, że zwycięzca konkursu dostaje 13 tysięcy franków szwajcarskich, drugi zawodnik 10 tysięcy CHF, trzeci 8 tysięcy CHF itd.

Oto lista premii w PŚ w skokach narciarskich (konkursy indywidualne)

1. miejsce - 13 000 CHF (franki szwajcarskie)

2. miejsce - 10 000

3. miejsce - 8 000

4. miejsce - 6 000

5. miejsce - 5 200

6. miejsce - 4 500

7. miejsce - 3 600

8. miejsce - 3 200

9. miejsce - 2 900

10. miejsce - 2 600

11. miejsce - 2 400

12. miejsce - 2 200

13. miejsce - 2 100

14. miejsce - 2 000

15. miejsce - 1 900

..30. miejsce - 400

