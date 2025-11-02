Jannik Sinner znów numerem 1! Piękna dziewczyna przynosi mu szczęście

Jannik Sinner wraca na tron lidera rankingu! Po sensacyjnej porażce Carlosa Alcaraza już w 2. rundzie turnieju ATP Masters 1000 w Paryżu (6:4, 3:6, 4:6 z Norriem) przed Włochem otworzyła się wielka szansa. Wiadomo było, że jeżeli podbije stolicę Francji, wróci na tron lidera rankingu, wyprzedzając swojego wielkiego hiszpańskiego rywala. I szedł jak po swoje, łatwo ogrywając kolejnych rywali. W półfinale Sinner zdemolował 6:0, 6:1 Alexandra Zvereva. W finale postawił mu się Felix Auger-Aliassime, ale Włoch wygrał dość pewnie 6:4, 7:6(4).

Tyrolczyka wspierała jego nowa ukochana. Jannik Sinner wcześniej spotykał się z włoską modelką Marią Braccini, a potem ze znaną z urody rosyjską tenisistką Anną Kalinską. Teraz jego serce skradła Laila Hasanovic. Modelka kibicowała mu na trybunach, gdy walczył w turnieju ATP w Wiedniu. Siedziała w jego boksie, a po wygranym finale Włoch podziękował jej za wsparcie.

Kim jest Laila Hasanovic, dziewczyna Jannika Sinnera?

Laila Hasanovic to 24-letnia duńska modelka (urodzona w Kopenhadze w 2001 roku), która zyskała popularność w świecie mody i mediów społecznościowych. Na Instagramie śledzi ją 373 tysięcy fanów. Ma bośniacke korzenie. W 2019 roku była finalistką konkursu Miss Universe Denmark, co otworzyło jej drzwi do kariery w modelingu. Współpracowała z prestiżowymi markami, takimi jak Giorgio Armani. Pojawiała się w reklamach i na pokazach mody. Wcześniej Laila Hasanovic była związana z kierowcą Formuły 1 Mickiem Schumacherem (synem legendy F1 Michaela Schumachera). Plotkowano również o jej romansie z duńskim tenisistą Holgerem Rune, ale sama Hasanovic stanowczo zaprzeczyła tym doniesieniom.

Jannik Sinner i Laila Hasanovic podobno spotykają się już od wiosny 2024 roku, ale ukrywali ten związek. Włoski tenisista znany jest z tego, że nie lubi dzielić się z mediami i kibicami swoim życiem prywatnym. Para poznała się prawdopodobnie dzięki wspólnemu agentowi, Alexowi Melissowi. Mieszkają razem w dzielnicy La Condamine w Monte Carlo.

