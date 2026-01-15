Australian Open 2026 DRABINKA: Z kim gra Iga Świątek? Trudne losowanie Polaków!

W Melbourne rusza Australian Open. Faworyci w turnieju mężczyzn to oczywiście broniący tytułu Jannik Sinner oraz Carlos Alcaraz. Włoch i Hiszpan w latach 2024-2025 zupełnie zdominowali konkurencję, wygrywając zgodnie po cztery turnieje wielkoszlemowe. W Melbourne królował Sinner.
Iga Świątek i Hubert Hurkacz po triumfie w United Cup trenują już w Melbourne, gdzie powalczą również Magda Linette, Magdalena Fręch i Kamil Majchrzak i Linda Klimovicova, która wygrała kwalifikacje.
Iga Świątek rywalizację zacznie od meczu z kwalifikantką. Może nią być Linda Klimovicova. Poniżej rywale Polaków w 1. rundzie:
- Iga Świątek - kwalifikantka
- Magda Linette - Emma Navarro
- Magdalena Fręch - Veronika Erjavec
- Hubert Hurkacz - Zizou Bergs
- Kamil Majchrzak - Jacob Fearnley
Losowanie Australian Open NA ŻYWO Relacja live
Losowanie Australian Open 2026
Polacy i ich rywale:
Rywale Polaków w 1. rundzie AO, w której zagra też Linda Klimovicova (przeszła kwalifikacje)— Michał Chojecki (@chechaouen) January 15, 2026
Iga Świątek - kwalifikantka
Magda Linette - Emma Navarro
Magdalena Fręch - Veronika Erjavec
Hubert Hurkacz - Zizou Bergs
Kamil Majchrzak - Jacob Fearnley
Tak wygląda droga Igi Świątek:
Iga Świątek 🇵🇱 draw Australian Open:— Madziol (@madziol127) January 15, 2026
R1: qualifier
R2: Bouzkowa🇨🇿/Zarazua🇲🇽
R3: Kalinskaya/Kartal🇬🇧/Cocciaretto🇮🇹
R4: Osaka🇯🇵/Samsonova/Lys🇩🇪
QF: Rybakina🇰🇿/Bencic🇨🇭/Mertens🇧🇪/Joint🇦🇺
SF: Anisimova🇺🇸/Pegula🇺🇸/Keys🇺🇸
F: Sabalenka/Gauff🇺🇸/Paolini🇮🇹/Andreeva#AO2026 #AusOpen pic.twitter.com/mqOidzqc4w
Kamil Majchrzak - Jacob Fearnley w 1. rundzie!
Hubert Hurkacz - Zizou Bergs w 1. rundzie! Ciężkie losowanie Polaka! Belg znakomicie prezentował się w United Cup
Czas na drabinkę mężczyzn!
Ćwiartka drabinki z Igą Świątek. Są w niej Anna Kalinska (potenc. 3. runda), Naomi Osaka (4. runda), Belinda Bencic (1/4 finału), Jelena Rybakina (1/4 finału) pic.twitter.com/BuFuxa7S7p— Michał Chojecki (@chechaouen) January 15, 2026
Rywalki Polek w 1. rundzie Australian Open:
Iga Świątek - kwalifikantka
Magdalena Fręch - Veronika Erjavec
Magda Linette - Emma Navarro
Magdalena Fręch - Veronika Erjavec w 1. rundzie!
Magda Linette kontra Emma Navarro w 1. rundzie!
Iga już w 3. rundzie może trafić na Annę Kalinską
W ćwiartce drabinki Igi Świątek są Jelena Rybakina (możliwy ćwierćfinał), Belinda Bencic (ćwierćfinał) i Naomi Osaka (4. runda)
Iga Świątek zagra z kwalifikantką w 1. rundzie!
Iga Świątek w połowie drabinki z Amandą Anisimovą! Aryna Sabalenka z Coco Gauff
Na początek zawodniczki rozstawione
Na początek drabinka kobiet!
Na scenie pojawił się Jannik Sinner, wraz z pucharem
Trwa już losowanie
Świetna wiadomość. Linda Klimovicova zagra w głównej drabince Australian Open! Reprezentantka Polski w ostatniej rundzie kwalifikacji pokonała 6:4, 6:4 Belgijkę Greet Meenen. Odpadła niestety Maja Chwalińska
Witamy w relacji na żywo z ceremonii losowania Australian Open 2026. Początek w czwartek o godz. 4.30 rano polskiego czasu