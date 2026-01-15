Australian Open 2026 DRABINKA: Z kim gra Iga Świątek? Trudne losowanie Polaków!

W Melbourne rusza Australian Open. Faworyci w turnieju mężczyzn to oczywiście broniący tytułu Jannik Sinner oraz Carlos Alcaraz. Włoch i Hiszpan w latach 2024-2025 zupełnie zdominowali konkurencję, wygrywając zgodnie po cztery turnieje wielkoszlemowe. W Melbourne królował Sinner.

Iga Świątek i Hubert Hurkacz po triumfie w United Cup trenują już w Melbourne, gdzie powalczą również Magda Linette, Magdalena Fręch i Kamil Majchrzak i Linda Klimovicova, która wygrała kwalifikacje.

Iga Świątek rywalizację zacznie od meczu z kwalifikantką. Może nią być Linda Klimovicova. Poniżej rywale Polaków w 1. rundzie:

Iga Świątek - kwalifikantka

Magda Linette - Emma Navarro

Magdalena Fręch - Veronika Erjavec

Hubert Hurkacz - Zizou Bergs

Kamil Majchrzak - Jacob Fearnley

Rywale Polaków w 1. rundzie AO, w której zagra też Linda Klimovicova (przeszła kwalifikacje)

Kamil Majchrzak - Jacob Fearnley — Michał Chojecki (@chechaouen) January 15, 2026 Tak wygląda droga Igi Świątek: Iga Świątek 🇵🇱 draw Australian Open:



R1: qualifier

R2: Bouzkowa🇨🇿/Zarazua🇲🇽

R3: Kalinskaya/Kartal🇬🇧/Cocciaretto🇮🇹

R4: Osaka🇯🇵/Samsonova/Lys🇩🇪

QF: Rybakina🇰🇿/Bencic🇨🇭/Mertens🇧🇪/Joint🇦🇺

SF: Anisimova🇺🇸/Pegula🇺🇸/Keys🇺🇸

F: Sabalenka/Gauff🇺🇸/Paolini🇮🇹/Andreeva#AO2026 #AusOpen pic.twitter.com/mqOidzqc4w — Madziol (@madziol127) January 15, 2026 Kamil Majchrzak - Jacob Fearnley w 1. rundzie! Hubert Hurkacz - Zizou Bergs w 1. rundzie! Ciężkie losowanie Polaka! Belg znakomicie prezentował się w United Cup Czas na drabinkę mężczyzn! Ćwiartka drabinki z Igą Świątek. Są w niej Anna Kalinska (potenc. 3. runda), Naomi Osaka (4. runda), Belinda Bencic (1/4 finału), Jelena Rybakina (1/4 finału) pic.twitter.com/BuFuxa7S7p — Michał Chojecki (@chechaouen) January 15, 2026 Rywalki Polek w 1. rundzie Australian Open:

Magda Linette - Emma Navarro Magdalena Fręch - Veronika Erjavec w 1. rundzie! Magda Linette kontra Emma Navarro w 1. rundzie! Iga już w 3. rundzie może trafić na Annę Kalinską W ćwiartce drabinki Igi Świątek są Jelena Rybakina (możliwy ćwierćfinał), Belinda Bencic (ćwierćfinał) i Naomi Osaka (4. runda) Iga Świątek zagra z kwalifikantką w 1. rundzie! Iga Świątek w połowie drabinki z Amandą Anisimovą! Aryna Sabalenka z Coco Gauff Na początek zawodniczki rozstawione Na początek drabinka kobiet! Na scenie pojawił się Jannik Sinner, wraz z pucharem Trwa już losowanie Świetna wiadomość. Linda Klimovicova zagra w głównej drabince Australian Open! Reprezentantka Polski w ostatniej rundzie kwalifikacji pokonała 6:4, 6:4 Belgijkę Greet Meenen. Odpadła niestety Maja Chwalińska Witamy w relacji na żywo z ceremonii losowania Australian Open 2026. Początek w czwartek o godz. 4.30 rano polskiego czasu

