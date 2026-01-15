Australian Open 2026 DRABINKA: Z kim gra Iga Świątek? Trudne losowanie Polaków!

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-01-15 8:15

Drabinka Australian Open 2026 już jest! Za nami losowanie. Iga Świątek zacznie od mecz z kwalifikantką, a jej potencjalne kolejne rywalki to m.in. Anna Kalinska (3. runda), Naomi Osaka (4. runda), Jelena Rybakina (ćwierćfinał) czy Belinda Bencic (ćwierćfinał). Kiepsko wylosowali Magda Linette i Hubert Hurkacz. Poniżej relacja na żywo z losowania Australian Open 2026.

Australian Open 2026 DRABINKA: Z kim gra Iga Świątek? Z kim gra Hurkacz? [RELACJA NA ŻYWO]

Autor: Rick Rycroft/ Associated Press

W Melbourne rusza Australian Open. Faworyci w turnieju mężczyzn to oczywiście broniący tytułu Jannik Sinner oraz Carlos Alcaraz. Włoch i Hiszpan w latach 2024-2025 zupełnie zdominowali konkurencję, wygrywając zgodnie po cztery turnieje wielkoszlemowe. W Melbourne królował Sinner.

Iga Świątek i Hubert Hurkacz po triumfie w United Cup trenują już w Melbourne, gdzie powalczą również Magda Linette, Magdalena Fręch i Kamil Majchrzak i Linda Klimovicova, która wygrała kwalifikacje.

Iga Świątek rywalizację zacznie od meczu z kwalifikantką. Może nią być Linda Klimovicova. Poniżej rywale Polaków w 1. rundzie:

  • Iga Świątek - kwalifikantka
  • Magda Linette - Emma Navarro
  • Magdalena Fręch - Veronika Erjavec
  • Hubert Hurkacz - Zizou Bergs
  • Kamil Majchrzak - Jacob Fearnley

Losowanie Australian Open NA ŻYWO Relacja live

Na żywo

Losowanie Australian Open 2026

Polacy i ich rywale: 

Kamil Majchrzak - Jacob Fearnley w 1. rundzie!

Hubert Hurkacz - Zizou Bergs w 1. rundzie! Ciężkie losowanie Polaka! Belg znakomicie prezentował się w United Cup

Czas na drabinkę mężczyzn!

Rywalki Polek w 1. rundzie Australian Open:
Iga Świątek - kwalifikantka
Magdalena Fręch - Veronika Erjavec
Magda Linette - Emma Navarro

Magdalena Fręch - Veronika Erjavec w 1. rundzie!

Magda Linette kontra Emma Navarro w 1. rundzie!

Iga już w 3. rundzie może trafić na Annę Kalinską

W ćwiartce drabinki Igi Świątek są Jelena Rybakina (możliwy ćwierćfinał), Belinda Bencic (ćwierćfinał) i Naomi Osaka (4. runda)

Iga Świątek zagra z kwalifikantką w 1. rundzie!

Iga Świątek w połowie drabinki z Amandą Anisimovą! Aryna Sabalenka z Coco Gauff

Na początek zawodniczki rozstawione

Na początek drabinka kobiet!

Na scenie pojawił się Jannik Sinner, wraz z pucharem

Trwa już losowanie

Świetna wiadomość. Linda Klimovicova zagra w głównej drabince Australian Open! Reprezentantka Polski w ostatniej rundzie kwalifikacji pokonała 6:4, 6:4 Belgijkę Greet Meenen. Odpadła niestety Maja Chwalińska

Witamy w relacji na żywo z ceremonii losowania Australian Open 2026. Początek w czwartek o godz. 4.30 rano polskiego czasu

