Melbourne to dla Magdy Linette wyjątkowe miejsce, bo właśnie tam odniosła życiowy sukces, dochodząc do półfinału Australian Open 2023. Teraz znów złapała wysoką formę i jest już w 3. rundzie. Doświadczona tenisistka z Poznania w latach 2024-2025 przegrała aż osiem kolejnych meczów w 1. rundach turniejów Wielkiego Szlema. - Nakładałam na siebie za dużą presję, więc teraz było mi już w pewnym sensie wszystko jedno - wyznała Linette, która z nowym nastawieniem najpierw przerwała czarną serię, a potem poszła za ciosem.

Magda Linette bardzo dobrym występie i zwycięstwie 6:3, 6:3 nad Amerykanką Ann Li (nr 38) jest już w 3. rundzie AO z gwarantowaną premią w wysokości 327 750 dolarów australijskich (796 tys. zł) - Jestem dumna z tego, że byłam w tym meczu silna mentalnie. Warunki były dość trudne, bo wiało i dużo się działo. Musiałam być skupiona, a rywalka zmieniała mi cały czas rytm. Nie grało się przyjemnie i trzeba było zachować w tym wszystkim spokój - powiedziała po meczu Magda w rozmowie z Eurosportem.

Przed Magdą Linette teraz starcie z grającą bardzo wszechstronny i widowiskowy tenis Czeszką Karoliną Muchovą (nr 19). Przed tym meczem z pewnością przydadzą się rady Agnieszki Radwańskiej, która znów towarzyszy Magdzie w Melbourne jako jej konsultantka.

- Karolina jest niezwykle utalentowana. Potrafi zrobić na korcie wszystko, nigdy nie wiadomo, jakiego spodziewać się zagrania. Potrafi prowadzić grę. Czasem jednak zdarza jej się denerwować na korcie. Kluczowe będzie zachowanie spokoju i wywieranie na nią presji. To będę się starała robić - powiedziała Magda Linette.

Kiedy mecz Linette - Muchova w 3. rundzie Australia Open?

Mecz Magda Linette - Karolina Muchova w 3. rundzie Australian Open zostanie rozegrany w piątek 23 stycznia. Początek meczu Linette - Muchova ok. godziny 5-6 polskiego czasu (trzeci mecz od godz. 1 po meczach Tien - Borges i Sonmez - Putincewa). Transmisja TV na Eurosporcie 1.

