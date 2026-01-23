Australian Open: Magda Linette zupełnie bezradna w starciu z Karoliną Muchovą

Magda Linette zakończyła udział w Australian Open 2026, przegrywając w trzeciej rundzie.

Polska tenisistka uległa Karolinie Muchovej 1:6, 1:6 w jednostronnym spotkaniu.

Mimo wcześniejszych zwycięstw, Linette nie sprostała wyżej notowanej rywalce, popełniając wiele błędów.

Magda Linette na starcie tego sezonu prezentowała wysoką dyspozycję. W Melbourne najpierw sprawiła niespodziankę, wygrywając 3:6, 6:3, 6:3 z Emmą Navarro (15. WTA), a potem pokonała 6:3, 6:3 Ann Li (38. WTA). Oba zwycięstwa nad wyżej notowanymi rywalkami dawały nadzieję na dalszy awans. Wiadomo było jednak, że w starciu ze znakomitą Karoliną Muchovą czeka ją bardzo ciężkie zadanie.

Niestety, mecz Magdy Linette z Karoliną Muchovą toczył się pod dyktando czeskiej gwiazdy, a w grze Polki widać było dużą nerwowość. Tenisistka z Poznania popełniała dużo błędów. Straciła serwis w gemie otwarcia. Muchova grała szybciej, pewniej, solidniej i bezlitośnie wykorzystywała każdą okazję. Pierwszą partię Czeszka wygrała 6:1 po zaledwie 30 minutach gry.

Magda Linette w drugim secie też nie była w stanie nawiązać rywalizacji. Starała się grać odważniej i miała szansę na przełamanie, ale Karolina Muchova wybroniła się efektownym wolejem. Niestety w czwartym gemie Polka znów straciła serwis po nierównej grze i błędach. Jej kolejne pomyłki, dobra gra znakomitej rywalki i uciekające gemy odebrały jej wiarę w odwrócenie losów meczu. Muchova miała już mecz pod pełną kontrolą. Wykorzystała pierwszą piłkę meczową, wygrywając jednostronny pojedynek 6:1, 6:1. Linette popełniła aż 22 niewymuszone błędy, przy zaledwie sześciu uderzeniach wygrywających

Australian Open, 3. runda: Karolina Muchova (Czechy, nr 19) - Magda Linette (Polska) 6:1, 6:1

