Dramat Mai Chwalińskiej na Wimbledonie. Jest smutne potwierdzenie z jej klubu

Maja Chwalińska z problemami zdrowotnymi odpadła z Wimbledonu w 1. rundzie.

Po porażce w singlu, polska tenisistka wycofała się z gry w deblu z Austriaczką Sinją Kraus.

Klub BKT Advantage Bielsko-Biała przekazał najnowsze informacje o zdrowiu Mai Chwalińskiej.

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"Nie taki Wimbledon sobie wyobrażałam, ale taki jest czasem tenis. Dziękuję Wam wszystkim za wsparcie, naprawdę to doceniam" - podsumowała Wimbledon w mediach społecznościowych Maja Chwalińska. W meczu 1. rundy z kwalifikantką Mananchayą Sawangkaew z Tajlandii była o piłkę od zwycięstwa 6:2, 6:2, ale wtedy poślizgnęła się na trawie i doznała urazu, który całkowicie zablokował jej grę. Od stanu 6:2, 5:2 i 40-30 przegrała 6:2, 5:7, 2:6 i pożegnała się z turniejem. 24 godziny później potwierdzono także wycofanie Polki z turnieju debla, w którym miała zagrać z austriacką przyjaciółką Sinją Kraus.

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"Maja Chwalińska wycofała się z rywalizacji w grze podwójnej podczas tegorocznego Wimbledonu z powodu lekkiego skręcenia kostki, którego nabawiła się podczas 1. rundy gry pojedynczej. Po konsultacji medycznej podjęto decyzję o rezygnacji z dalszego udziału w turnieju, aby uraz mógł się prawidłowo zagoić" - poinformował we wtorek wieczorem (30 czerwca) klub BKT Advantage Bielsko-Biała.

W oficjalnym komunikacie przekazano też najnowsze wieści w sprawie leczenia.

"Zawodniczka rozpoczęła już leczenie i realizuje kompleksowy plan rehabilitacji pod opieką swojego zespołu medycznego. Jej stan będzie na bieżąco monitorowany, a do rywalizacji powróci, gdy w pełni wróci do zdrowia. Do zobaczenia na korcie" - napisano.

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Przypomnijmy, że jeszcze przed Wimbledonem ogłoszono występ Mai Chwalińskiej w turnieju WTA w Hamburgu, który rozpoczyna się 20 lipca. W najbliższym czasie wyjaśni się, czy plany Polki po urazie nie ulegną zmianie.