Dramatyczny bój Huberta Hurkacza w Paryżu. Kryzys przyszedł w fatalnym momencie

Zaczęli ok. godz. 13.30, skończyli przed 18.00. Znów kort 14 przysporzył kibicom wiele emocji (wczoraj na tym obiekcie kibice zobaczyli fenomenalne spotkanie Dino Priżmić - Joao Fonseca). Hurkacz i Tiafoe zagrali, najprawdopodobniej, jeden z najlepszych meczów całego turnieju. Gdy wydawało się, że pięciosetowe starcie zwieńczy super tie-break... Hubert Hurkacz stracił moc przy serwisie. I mimo że w całym meczu zaliczył ponad 40 asów, serwis zawiódł go przy stanie 4:5 w piątym secie. Tiafoe był za to bezbłędny, wygrywając tego gema na sucho, piłkę meczową bijąc fenomenalnym uderzeniem kątowym z forehandu...

To było ich ósme spotkanie, ale pierwsze na korcie ziemnym. Hurkacz ma teraz bilans z Tiafoe 3-5. Najlepszym wynikiem 29-letniego Wrocławianina na kortach im. Rolanda Garrosa pozostaje 1/8 finału, którą osiągnął w 2022 i 2024 roku.

Tenisista z Wrocławia za awans do 2. rundy turnieju w Paryżu zarobił 130 tysięcy euro (ok. 550 tysięcy złotych).

Wynik meczu 2. rundy singla:

Frances Tiafoe (USA, 19) - Hubert Hurkacz (Polska) 6:7 (5-7), 7:6 (7-5), 6:4, 6:7 (1-7), 6:4.