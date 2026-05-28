Mecz Maja Chwalińska - Elise Mertens to spotkanie w 2. rundzie Roland Garros.

Tenisistka z Dąbrowy Górniczej przeszła w Paryżu kwalifikacje i spisuje się rewelacyjnie.

Sprawdź, gdzie oglądać mecz Chwalińska - Mertens NA ŻYWO

Maja Chwalińska awans do głównej drabinki w Roland Garros wywalczyła, wygrywając kwalifikacje, a potem poszła za ciosem. Tenisistka z Dąbrowy Górniczej zdemolowała słynną Qinwen Zheng (6:4, 6:), grając bardzo mądrze i solidnie. Nękała Chinkę głębokimi forhendami z dużą rotacją i wybijała ją z rytmu.

- Czułam się na korcie swobodnie. Nie wiedziałam do końca czego się spodziewać, bo nie mam jeszcze dużego doświadczenia jeżeli chodzi o grę przeciwko tak wysoko notowanym zawodniczkom. Dlatego chciałam się skupić na sobie i grać swój tenis najlepiej jak potrafię - powiedziała w rozmowie z Eurosportem Maja, która do głównej drabinki Roland Garros przebiła się w kwalifikacjach.

Radwańska ostrzega przed meczem Linette ze Świątek. To będzie kluczowe

Kolejną rywalką Mai Chwalińskiej będzie Elise Mertens. Doświadczona Belgijka, która występ w Roland Garros zaczęła od pewnego zwycięstwa 7:5, 6:0 nad Niemką Tatjaną Marią. Elise Mertens ma 30 lat i zajmuje 21. miejsce w rankingu. Na korcie gra różnorodny i wszechstronny tenis. To jedna z najlepszych deblistek na świecie.

Maja Chwalińska - Elise Mertens Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?

Mecz Maja Chwalińska - Elise Mertens w 2. rundzie Roland Garros zostanie rozegrany w czwartek 28 maja 2026. Początek meczu ok. godziny 13.40-14.00, po zakończeniu meczu Struff - Faria. Transmisja TV z meczu Chwalińska - Mertens na Eurosporcie 3 oraz online na HBO Max i w Playerze. Najciekawsze momenty również w Eurosporcie 1.

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie