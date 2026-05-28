Roland Garros: Kiedy mecze Polaków? O której godzinie grają Hurkacz i Chwalińska?

Trwa Roland Garros 2026, w drabinkach singla była aż szóstka Polaków.

Na paryskiej mączce walczą jeszcze Iga Świątek, Hubert Hurkacz, Magda Linette oraz Maja Chwalińska.

Sprawdź, kiedy mecze Polaków w Roland Garros.

Iga Świątek znana jest z tego, że wygrywa dużo setów 6:0 lub 6:1, a w tenisowym żargonie tak wysoko wygrane partie nazywa się bajglami i paluszkami. Dlatego mówi się o "piekarni Świątek". W Paryżu za serwowanie tenisowych wypieków zabrała się również Maja Chwalińska, przyjaciółka Igi. Tenisistka z Dąbrowy Górniczej zdemolowała 6:4, 6:0 słynną Qinwen Zheng, grając bardzo mądrze i solidnie. Nękała Chinkę głębokimi forhendami z dużą rotacją i wybijała ją z rytmu.

Boris Becker o szansach Igi Świątek w Roland Garros, tenisowej bańce i wąchaniu róż [WYWIAD]

- Czułam się na korcie swobodnie. Nie wiedziałam do końca czego się spodziewać, bo nie mam jeszcze dużego doświadczenia jeżeli chodzi o grę przeciwko tak wysoko notowanym zawodniczkom. Dlatego chciałam się skupić na sobie i grać swój tenis najlepiej jak potrafię - powiedziała w rozmowie z Eurosportem Maja Chwalińska, która do głównej drabinki Roland Garros przebiła się w kwalifikacjach. Jej kolejną rywalką będzie Belgijka Elise Mertens

Bardzo dobry mecz rozegrał również Hubert Hurkacz, który pokonał w czterech setach 6:3, 6:3, 2:6, 6:3 Hiszpana Jaume Munara. Jego kolejnym rywalem będzie Amerykanin Frances Tiafoe.

Kiedy grają Polacy w Roland Garros? O której godzinie?

Roland Garros, 1. runda

Niedziela 24 maja:

Magda Linette - Tereza Valentova 5:7, 6:4, 7:6(11-9)

Magdalena Fręch - Elena-Gabriela Ruse 7:6(5), 2:1 krecz

Poniedziałek 25 maja:

Iga Świątek - Emerson Jones 6:1, 6:2

Maja Chwalińska - Qinwen Zheng 6:4, 6:0

Hubert Hurkacz - Jaume Munar 6:3, 6:3, 2:6, 6:3

Wtorek 26 maja:

Kamil Majchrzak - Alejandro Tabilo 1:6, 3:6, 4:6

Roland Garros, 2. runda

Środa 27 maja:

Iga Świątek - Sara Bejlek 6:2, 6:3

Magda Linette - Jelena Ostapenko 6:2, 2:6, 6:2

Magdalena Fręch - Jil Teichmann 5:7, 4:6

Czwartek 28 maja:

Maja Chwalińska - Elisa Mertens ok. godz. 13

Hubert Hurkacz - Frances Tiafoe ok. godz. 12.30

Roland Garros, 3. runda

Piątek 29 maja:

Iga Świątek - Magda Linette

