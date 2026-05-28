Kiedy gra Iga Świątek z Magdą Linette? O której godzinie mecz w Roland Garros?

Iga Świątek i Magda Linette zmierzą się w polskim hicie w Roland Garros.

Będzie to trzecie starcie Polek a już drugie w tym roku.

Sprawdź, kiedy mecz Iga Świątek - Magda Linette w Paryżu.

Iga Świątek pewnie ograła 6:2, 6:3 Czeszkę Sarę Bejlek i czekała na informacje z kortu nr7. Tam Magda Linette walczyła z Jeleną Ostapeko. Faworytą była "Łotewską zmora" Świątek (bilans Igi z tą rywalką to 0-6), ale tenisistka z Poznania sprawiła wspaniałą niespodziankę, wygrywając 6:2, 2:6, 6:2. I to ona zmierzy się z Igą Świątek w 3. rundzie.

Iga Świątek w meczu z Magdą Linette będzie miała okazję do rewanżu za bolesną porażkę 6:1, 5:7, 3:6 w 1. rundzie Miami Open. Po tym meczu pracę stracił Wim Fissette, a Iga była zdruzgotana. - To najgorszy koszmar - mówiła o swoim stanie mentalnym i formie po tamtej porażce. Bilans rywalizacji Świątek - Linette to 1-1. Pierwszy pojedynek panie stoczyły w 2023 roku w Pekinie. Iga wygrała wtedy gładko 6:1, 6:1. Teraz też oczywiście, mimo dobrej gry Linette, będzie faworytką.

Radwańska ostrzega przed meczem Linette ze Świątek. To będzie kluczowe

Magda Linette, mimo zwycięstwa nad Igą Świątek w Miami, zdaje sobie sprawę z tego, że pokonać ją na paryskiej mączce będzie bardzo trudno i czeka ją zupełnie inne spotkanie niż w marcu na Florydzie.

- Powiem szczerze, że mecz meczowi nierówny. To będą zupełnie inne warunki niż w Miami, gdzie jest szybciej i mi to sprzyjało. Myślę, że te warunki tutaj będą sprzyjały Idze. Umówmy się, że miała parę dobrych wyników tutaj - zaśmiała się Magda Linette w rozmowie z Eurosportem, mając na myśli cztery triumfy Igi Świątek w Roland Garros. - Na pewno będzie to dla mnie ogromne wyzwanie, ale znów nie mam tak naprawdę nic do stracenia. A ten poprzedni nasz mecz to ja już dawno o nim zapomniałam. To będzie zupełnie inny mecz w zupełnie innych warunkach. Tak to będę traktować, zupełnie bez żadnej presji. Przede wszystkim mam nadzieję, że pokażemy fajny tenis - zakończyła Linette.

Kiedy mecz Iga Świątek - Roland Garros w Roland Garros?

Mecz Iga Świątek - Magda Linette w 3. rundzie Roland Garros zostanie rozegrany w piątek 29 maja 2026. Plan gier i godzinę spotkania poznamy w czwartek popołudniu. Transmisja TV z Roland Garros na antenach Eurosportu oraz online na HBO Max i w Playerze.

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie

Boris Becker o szansach Igi Świątek w Roland Garros