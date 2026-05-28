Roland Garros: Jakie mecze Polaków dzisiaj? O której grają Hurkacz i Chwalińska w czwartek 28 maja?

Dziś (28 maja) ostatnie mecze 2. rundy Roland Garros 2026.

O awans do kolejnej rundy wielkoszlemowego turnieju powalczą m.in. Polacy Hubert Hurkacz i Maja Chwalińska.

Sprawdź, z kim i o której grają Hurkacz oraz Chwalińska w Paryżu.

Roland Garros. Jakie mecze Polaków dzisiaj 28.05?

W środę polscy kibice przeżyli mnóstwo emocji, a czwartek zapowiada się równie dobrze. Wiadomo już, że w 3. rundzie Roland Garros 2026 zmierzą się Iga Świątek i Magda Linette - pierwsza pewnie pokonała Czeszkę Sarę Bejlek (6:2, 6:3), z kolei druga sprawiła niespodziankę i wygrała ze zmorą Igi, rozstawioną z "29" Łotyszką Jeleną Ostapenko (6:2, 2:6, 6:2). Awansu nie wywalczyła z kolei Magdalena Fręch, która przegrała z niżej notowaną Szwajcarką Jil Teichmann (5:7, 4:6) i odpadła z turnieju. Ale to nie koniec polskich emocji w walce o 3. rundę!

W czwartek na kortach w Paryżu zaprezentują się Hubert Hurkacz i Maja Chwalińska. Jako pierwszy swoje spotkanie powinien rozegrać nasz ostatni reprezentant w singlu mężczyzn. Po zwycięstwie z Hiszpanem Jaume Munarem, Hurkacza czeka teraz większe wyzwanie. Jego rywalem w 2. rundzie będzie rozstawiony z numerem 19. Amerykanin Frances Tiafoe. Ten mecz powinien rozpocząć się ok. godziny 13, zaraz po starciu Ivy Jovic z Emmą Navarro.

O której grają Chwalińska i Hurkacz dzisiaj?

Teoretycznie nieco później na kort powinna wyjść Chwalińska, która także rozegra drugi mecz dnia na swoim korcie, ale wcześniej zagrają na nim mężczyźni - Jan-Lennard Struff i Jaime Faria do 3 wygranych setów. Polka po spektakularnym zwycięstwie z mistrzynią olimpijską Qinwen Zheng, tym razem zmierzy się z rozstawioną z "23" Belgijką Elise Mertens. Faworytką nie będzie, ale w obecnej formie z pewnością stać ją na kolejną niespodziankę. Podsumowując:

Hubert Hurkacz - Frances Tiafoe (USA, 19) - ok. 13:00, po meczu Jovic - Navarro

Maja Chwalińska - Elise Mertens (Belgia, 23) - ok. 13:30, po meczu Struff - Faria.

OTO PLAN GIER NA CZWARTEK! 📅Hubert Hurkacz - Frances Tiafoe jako drugi mecz od godz. 11:00 na Court 14 (po Jovic - Navarro).Maja Chwalińska - Elise Mertens jako drugi mecz od godz. 11:00 na Court 12 (po Struff - Faria).📸 IG/Maja Chwalińska | #RolandGarros | #zkortu pic.twitter.com/pPv0SzlAPi— Z kortu - informacje tenisowe (@z_kortu) May 27, 2026