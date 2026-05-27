Magda Linette ograła Jelenę Ostapenko! Będzie polski mecz w Roland Garros!

Iga Świątek pewnie ograła 6:2, 6:3 Czeszkę Sarę Bejlek i czekała na informacje z kortu nr7. Tam Magda Linette walczyła z Jeleną Ostapeko. Faworytą była "Łotewską zmora" Świątek (bilans Igi z tą rywalką to 0-6), ale tenisistka z Poznania sprawiła wspaniałą niespodziankę. I to ona zmierzy się z Igą Świątek w 3. rundzie!

Magda Linette, której w Paryżu doradza w roli konsultantki Agnieszka Radwańska, zagrała bardzo mądrze taktycznie, szczególnie w pierwszym secie. Dobrze serwowała i returnowała. Przy drugim podaniu Jeleny Ostapenko wchodziła głęboko w kort i wywierała presję na Łotyszce. Umiejętnie trzymała piłkę w korcie, wymuszając błędy silnej fizycznie rywalki. A ta myliła się często.

Magda Linette w gorącej sesji przed Roland Garros! Odsłoniła prawie cały dół. WOW!

Pierwszego seta Magda Linette wygrała 6:2. W drugiej partii Jelena Ostapenko zagrała dużo lepiej i szybko zbudowała przewagę. Doświadczona Polka zbierała siły na decydującego seta. A w nim znów podniosła poziom i zaskoczyła rywalkę! Wygrała mecz 6:2, 2:6, 6:2! Spotkanie zakończyła cudownym lobem!

Iga Świątek zamiast zmierzyć się ze swoją "Łotewską zmorą" zagra zatem z Magdą Linette. Będzie miała okazję do rewanżu za bolesną porażkę z Poznanianką 6:1, 5:7, 3:6 w 1. rundzie Miami Open. Po tym meczu pracę stracił Wim Fissette, a Iga była zdruzgotana. Bilans rywalizacji Świątek - Linette to 1-1. Ich trzecie starcie, na paryskiej mączce, w piątek.

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie