Kim jest Maja Chwalińska? Pokonała mistrzynię olimpijską i wróciła na kort po walce z depresją

Maja Chwalińska, polska tenisistka, sensacyjnie pokonała mistrzynię olimpijską Qinwen Zheng w debiucie na French Open.

Dawna juniorska partnerka Igi Świątek, po heroicznej walce z depresją, triumfowała, zapewniając sobie historyczny awans do czołowej setki rankingu WTA.

Poznaj inspirującą historię powrotu Chwalińskiej na szczyt i odkryj, jak jej osobiste zmagania ukształtowały drogę do sukcesu.

Wielki sukces na French Open. Pogrom mistrzyni olimpijskiej

Maja Chwalińska w znakomitym stylu zadebiutowała w głównej drabince turnieju French Open. Polska tenisistka, zajmująca 114. miejsce w rankingu WTA, pokonała Chinkę Qinwen Zheng 6:4, 6:0. Jej rywalka to nie byle kto – to aktualna mistrzyni olimpijska, która w światowym rankingu plasuje się na 56. pozycji. Mecz, rozgrywany w trudnych warunkach i upale, trwał zaledwie godzinę i 26 minut.

Kluczem do zwycięstwa Polki była niezwykła precyzja i spokój. W pierwszym secie Chwalińska popełniła zaledwie trzy niewymuszone błędy, podczas gdy jej rywalka aż szesnaście. Mimo że Zheng zdołała odrobić straty i doprowadzić do remisu 4:4, końcówka należała do Polki. Drugi set był już całkowitą dominacją zawodniczki z Bielska-Białej. Po przegraniu trzech gemów z rzędu, Chinka poprosiła o przerwę medyczną z powodu problemów z nogą. Choć dokończyła spotkanie, nie była w stanie nawiązać walki.

Zobacz też: Kiedy gra Iga Świątek w 2. rundzie Roland Garros? Z kim zagra kolejny mecz?

Dla Chwalińskiej to drugi w karierze wygrany mecz w turnieju wielkoszlemowym. Dzięki tej wygranej awansowała wirtualnie na 97. pozycję w rankingu WTA, co jest jej najwyższym osiągnięciem w karierze.

Kim jest Maja Chwalińska? Wiek, ranking, pochodzenie

Maja Chwalińska urodziła się 11 października 2001 roku w Dąbrowie Górniczej. Grę w tenisa rozpoczęła w wieku 7 lat. Przez lata była związana z klubem BKT Advantage Bielsko-Biała, a jej talent szybko dostrzeżono na arenie międzynarodowej.

Przez lata jej kariera rozwijała się bardzo obiecująco, co potwierdzały kolejne awanse w rankingu. W 2022 roku dotarła do drugiej rundy Wimbledonu, a jej ranking stale oscylował w okolicach drugiej setki. Jej niedawny sukces w Paryżu pozwolił jej po raz pierwszy w karierze przebić się do czołowej setki rankingu WTA.

Maja Chwalińska i Iga Świątek. Razem odnosiły sukcesy

Mało kto pamięta, że Maja Chwalińska przez lata tworzyła niezwykle zgrany deblowy duet z Igą Świątek. Obie tenisistki wspólnie odnosiły ogromne sukcesy w czasach juniorskich.

W 2015 roku zdobyły tytuł mistrzyń Europy młodzików w grze podwójnej.

Rok później powtórzyły ten sukces, triumfując w kategorii kadetów.

W 2016 roku były kluczowymi postaciami reprezentacji Polski, która wygrała juniorski Puchar Federacji (Junior Fed Cup).

W 2017 roku dotarły do finału juniorskiego Australian Open w grze podwójnej.

Ich wspólna droga rozeszła się w momencie przejścia do seniorskiego tenisa, ale sukcesy odnoszone w parze z obecną liderką światowego rankingu pokazują, jak wielki potencjał od zawsze drzemie w Chwalińskiej.

Przerwała karierę przez depresję. "Od półtora roku cierpię"

Droga na szczyt nie była jednak usłana różami. 30 czerwca 2021 roku Maja Chwalińska podjęła niezwykle trudną decyzję i poinformowała o zawieszeniu kariery tenisowej. W poruszającym wpisie w mediach społecznościowych przyznała, że jej decyzja była podyktowana problemami ze zdrowiem psychicznym.

- Od półtora roku cierpię na depresję - wyznała wówczas publicznie.

Zobacz też: Kapitalna Maja Chwalińska! Sensacyjny sukces na Roland Garros, nie dała szans rywalce!

Po kilku miesiącach przerwy, które poświęciła na leczenie i odpoczynek, postanowiła wrócić do treningów i rywalizacji. Jej powrót na korty jest dowodem ogromnej siły i determinacji. Zwycięstwo na kortach Rolanda Garrosa ma więc nie tylko wymiar sportowy, ale jest także symbolem pokonania największych życiowych trudności.

30

Iga Świątek zaczyna walkę w Roland Garros. Zmora czai się na Polkę