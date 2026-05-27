Radwańska ostrzega przed meczem Linette ze Świątek. To będzie kluczowe

Agnieszka Radwańska jeszcze jako zawodniczka świetnie radziła sobie z Jeleną Ostapenko. Nigdy z nią nie przegrała. Teraz jako konsultantka Magdy Linette znakomicie przygotowała ją do meczu z potężną Łotyszką.

- Myślę, że wyciągnęłam wnioski ze swoich meczów, bo akurat to jest zawodniczka, z którą grałam kilka razy i z nią mam dobre statystyki - stwierdziła ze śmiechem Agnieszka Radwańska w rozmowie z Eurosportem. - Przede wszystkim Magda weszła na kort z takim nastawieniem, że ona musi grać, bo wiadomo, że jak się odda Ostapenko inicjatywę, to robi się problem. Dobrze zaczęła, a potem troszkę za wolno weszła w tego drugiego seta, co bardzo dobrze wykorzystała Ostapenko. Wiadomo było, że po przegranym secie zagra szybciej i na to chyba tutaj nie była do końca Magda gotowa i troszkę po prostu to uciekło. Zupełnie inaczej wyglądało to w trzecim secie, z czego się bardzo cieszę, bo tutaj już przejęła całą inicjatywę - dodała Krakowianka.

Magda Linette w 3. rundzie Roland Garros zagra teraz z Igą Świątek. Dwie Polki spotkały się niedawno w Miami Open i wynik był sensacyjny. Linette wygrała wtedy ze Świątek 1:6, 7:5, 6:3. Jak będzie w piątek w Paryżu?

- Fajnie, że dziewczyny znowu zagrają razem. Mamy powtórkę z Miami, ale jest różnica niestety, jeżeli chodzi o nawierzchnię - stwierdziła Agnieszka Radwańska. - Mówię "niestety", bo wiadomo, że to jest nawierzchnia pod Igę, nie pod Magdę, a jestem tutaj w boksie Magdy - dodała. - Cieszę się bardzo na ten mecz. To też jest kolejne wyzwanie dla Magdy, grać z Igą tutaj, na tym korcie, na jej korcie. Mam nadzieję, że wyjdzie i po prostu naprawdę pokaże swój najlepszy tenis, a jak będzie? Myślę, że tutaj wszyscy będziemy na to czekać i oby to był dobry, długi, zacięty mecz - dodała Radwańska.

Podobnie do meczu z Igą Świątek podchodzi Magda Linette. Mimo zwycięstwa nad rodaczką w Miami, zdaje sobie sprawę z tego, że pokonać Igę na paryskiej mączce będzie bardzo trudno i będzie to zupełnie inne spotkanie niż w marcu na Florydzie.

- Powiem szczerze, że mecz meczowi nierówny. To będą zupełnie inne warunki niż w Miami, gdzie jest szybciej i mi to sprzyjało. Myślę, że te warunki tutaj będą sprzyjały Idze. Umówmy się, że miała parę dobrych wyników tutaj - zaśmiała się Magda Linette w rozmowie z Eurosportem, mając na myśli cztery triumfy Świątek w Roland Garros. - Na pewno będzie to dla mnie ogromne wyzwanie, ale znów nie mam tak naprawdę nic do stracenia. A ten poprzedni nasz mecz to ja już dawno o nim zapomniałam. To będzie zupełnie inny mecz w zupełnie innych warunkach. Tak to będę traktować, zupełnie bez żadnej presji. Przede wszystkim mam nadzieję, że pokażemy fajny tenis - zakończyła Linette.

