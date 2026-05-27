Jelena Rybakina za burtą Roland Garros! Iga Świątek ma coraz łatwiejszą drogę do finału!

Jelena Rybakina przed Roland Garros miała nawet szansę wyprzedzić Arynę Sabalenkę i zostać nową liderką rankingu WTA. Jednak już w ostatnich tygodniach widać była, że reprezentantka Kazachstanu jest zmęczona ciężkim sezonem, w którym rozegrała już bardzo dużo meczów. W Rzymie przegrała w ćwierćfinale z Eliną Switoliną, która zamęczyła wiceliderkę rankingu. Teraz też Rybakina w trakcie spotkania jakby odpadła z sił i grała coraz gorzej.

Wykorzystała to rewelacyjna Ukrainka Julia Starodubcewa (nr 55 WTA), która nie poddała się po przegranym pierwszym secie. W drugiej partii zdominowała opadającą z sił faworytkę. Na koniec decydującego seta mieliśmy super tie-break, w którym Rybakina znów dała się zdominować i popełniała błędy.

Jelena Rybakina była w połowie drabinki Igi Świątek. Polka mogła z nią zagrać w półfinale. W środę odpadła też Jelena Ostapenko, która przegrała 2:6, 6:2, 2:6 z Magdą Linette i to Poznanianka zmierzy się z Igą w 3. rundzie.

