Kiedy mecz Iga Świątek - Magda Linette w Roland Garros? Polski hit w Paryżu!

Iga Świątek zagra z Magdą Linette w polskim hicie w Roland Garros.

Będzie to trzecie starcie Polek a już drugie w tym roku.

Sprawdź, kiedy mecz Iga Świątek - Magda Linette w Paryżu.

Iga Świątek pewnie ograła 6:2, 6:3 Czeszkę Sarę Bejlek i czekała na informacje z kortu nr7. Tam Magda Linette walczyła z Jeleną Ostapeko. Faworytą była "Łotewską zmora" Świątek (bilans Igi z tą rywalką to 0-6), ale tenisistka z Poznania sprawiła wspaniałą niespodziankę. I to ona zmierzy się z Igą Świątek w 3. rundzie.

Iga Świątek zamiast zmierzyć się ze swoją "Łotewską zmorą" zagra zatem z Magdą Linette. Będzie miała okazję do rewanżu za bolesną porażkę z Poznanianką 6:1, 5:7, 3:6 w 1. rundzie Miami Open. Po tym meczu pracę stracił Wim Fissette, a Iga była zdruzgotana. - To najgorszy koszmar - mówiła o swoim stanie mentalnym i formie po tamtej porażce. Bilans rywalizacji Świątek - Linette to 1-1. Pierwszy pojedynek panie stoczyły w 2023 roku w Pekinie. Iga wygrała wtedy gładko 6:1, 6:1. Teraz też oczywiście, mimo dobrej gry Linette, będzie faworytką.

Iga Świątek pozostaje jedną z głównych faworytek do triumfu w Roland Garros. - Jeśli zapytasz mnie teraz, kto jest faworytką Roland Garros w turnieju kobiet, to powiedziałbym, że Iga Świątek, ponieważ wygrała go cztery razy, ma dzięki temu ogromne doświadczenie i czuje się tam komfortowo - powiedział kilka dni temu w rozmowie z "Super Express" słynny Boris Becker. - Oczywiście, Coco Gauff jest obrończynią tytułu. Aryna Sabalenka była o set od wygrania w zeszłym roku. Elina Switolina wygrała w Rzymie, a Marta Kostiuk w Madrycie. Jednak kiedy wracasz na taki turniej jak Roland Garros, który wygrałeś cztery razy, czujesz się dobrze ze sobą. Moim zdaniem nie ma jednej wyraźnej faworytki, ale Iga na pewno jest jedną z największych faworytek do zdobycia tytułu - dodał Becker.

Kiedy mecz Iga Świątek - Roland Garros w Roland Garros?

Mecz Iga Świątek - Magda Linette w 3. rundzie Roland Garros zostanie rozegrany w piątek 29 maja 2026. Plan gier i godzinę spotkania poznamy w czwartek popołudniu. Transmisja TV z Roland Garros na antenach Eurosportu oraz online na HBO Max i w Playerze.

