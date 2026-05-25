Roland Garros. Iga Świątek i reszta Polek błyszczy, Hubert Hurkacz też z awansem! Cenna wygrana

Hubert Hurkacz awansował do 2. rundy Roland Garros po wygranej 6:3, 6:3, 2:6, 6:3 z Jaume Munarem.

Polski singlista poszedł w ślady Magdy Linette, Magdaleny Fręch, Igi Świątek i Mai Chwalińskiej, które już wcześniej zameldowały się w drugiej rundzie tego turnieju.

Z Polaków swój mecz 1. rundy rozegra jeszcze we wtorek Kamil Majchrzak.

Roland Garros. Hubert Hurkacz - Jaume Munar: Wynik meczu 1. rundy

Świetnie rozpoczął się turniej Roland Garros 2026 dla polskich kibiców. Po niedzielnych triumfach Magdy Linette i Magdaleny Fręch, w poniedziałek do kolejnej rundy awansowali także Iga Świątek, Maja Chwalińska i Hubert Hurkacz. O ile o byłą liderkę rankingu WTA w starciu z 17-letnią Emerson Jones raczej się nie martwiliśmy, o tyle mecze polskiej kwalifikantki i naszego singlisty budziły pewne obawy. Chwalińska nadspodziewanie łatwo ograła jednak aktualną mistrzynię olimpijską Qinwen Zheng, z kolei kilka godzin później Hurkacz poszedł w jej ślady przeciwko wyżej notowanemu Jaume Munarowi z Hiszpanii.

Swego czasu 6. tenisista świata po problemach zdrowotnych i ostatnich aktualizacjach rankingu zajmuje w nim odległe 99. miejsce, z kolei jego rywal to obecnie 41. rakieta ATP. Mimo to, od początku Hurkacz przejął inicjatywę na korcie. Po godzinie z hakiem było już 2:0 w setach dla Polaka, gdy bez większych problemów wygrał obie partie 6:3. Nie musiał w nich nawet bronić break pointów.

Te pojawiły się w 3. secie, który szybko uciekł tenisiście z Wrocławia. Ostatecznie Munar wygrał go gładko 6:2 i wprowadził sporo niepokoju w szeregach polskich kibiców. Na szczęście po krótkiej przerwie Hurkacz wrócił do swojej gry, szybko objął prowadzenie z przełamaniem i mógł nawet zakończyć ten mecz jeszcze szybciej. Nie wykorzystał jednak dwóch piłek meczowych przy serwisie rywala. Następnie nie dał się wybić z rytmu, gdy przed jego gemem serwisowym komuś na trybunach była potrzebna pomoc medyczna. Pomimo kilku break pointów, Hiszpan musiał uznać wyższość Polaka po 3 godzinach i 5 minutach gry.

W drugiej rundzie Hurkacz zagra z rozstawionym z numerem "19" Francesem Tiafoe. O komplet Polaków w tej fazie turnieju postara się we wtorek Kamil Majchrzak, który jako ostatni z Biało-Czerwonych pojawi się na paryskich kortach. Jego rywalem będzie Chilijczyk Alejandro Tabilo.