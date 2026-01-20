Hubert Hurkacz – Zizou Bergs relacja na żywo. Hurkacz poległ w tie-breaku! Zły początek meczu [wynik live]

Hurbert Hurkacz - Zizou Bergs 6:7(6), -:-, -:-

Na żywo Australian Open 2026: Hubert Hurkacz - Zizou Bergs 6:7(6), 3:4 Gem Bergs. As Belga i broni się on z trudnej sytuacji! Hurkacz w aut, przewaga Belga. Miał przewagę Belg, ale teraz trafia w siatkę! Równowaga. Bardzo dobrze zagrał Belg - najpierw serwisem do zewnątrz, a gdy Hurkacz starał się wrócić w okolice środka, to Bergs uderzył w to samo miejsce, zaskakując Hurkacza. Belg w aut! Break-point dla Hurkacza. Teraz robi się ciekawie przy podaniu Belga! Dobra akcja Hurkacza i jest 30:30. 6:7(6), 3:3 Gem Hurkacz. Na szczęście od stanu 30:30 Hurkacz już nie pozwolił rywalowi na zbyt wiele i wyczekał jego błędy. Tym razem obyło się bez gry na przewagi. Belg chciał mocno zaatakować forhendem po crossie, ale przesadził. 30:30. Kolejny błąd Hurkacza, 0:30. 6:7(6), 2:3 Gem Bergs. Nie wygląda to dobrze. Hurkacz męczy się przy swoim podaniach, a teraz Belg wygrywa własnego gema do zera, kończąc go asem. 6:7(6), 2:2 Gem Hurkacz. Od stanu równowagi Hurkacz najpierw dobrze rozrzucił rywala po korcie i zakończył akcję smeczem, a później return Belga trafia w siatkę. As Hurkacza, ale chwilę później w akcji wyrzuca na aut. Kolejna gra na przewagi przy podaniu Polaka. Hurkacz w aut. 30:30... 6:7(6), 1:2 Gem Bergs. Szybki gem Belga, Hurkacz co prawda popisał się kolejnym świetnym forhendem mijającym rywala, ale na wiele więcej rywal mu nie pozwolił. 6:7(6), 1:1 Gem Hurkacz. Dobre uderzenie Hurkacza mija Bergs będącego przy siatce i Polak zdołał obronić swoje podanie. Bergs w aut, przewaga Hurkacza. I znów obroniony! Równowaga. Potężny aut Hurkacza, znów break-point dla Belga. As Hurkacza! Druga równowaga. Świetny skrót Bergsa, break-point! Mogło być groźnie, ale przy 30:15 Belg trafił minimalnie poza kort. Później jeszcze pomogła mu taśma (ponownie w tym meczu), a po chwili Hurkacz trafił w siatkę! 40:40. Pierwsza gra na przewagi. 6:7(6), 0:1 Gem Bergs. Dobrze zaczyna drugą partię rywal, oddał Hurkaczowi tylko jeden punkt. Zaczynamy drugą partię. Serwuje Belg. 6:7(6) 6-8. Niestety! Hurkacz popełnia niewymuszony błąd, wyrzuca na aut i przegrywa tego seta! 6-7. Potężny błąd serwisowy Hurkacza i teraz Belg ma piłkę setową, ale przy swoim podaniu... 6-6. UFFFF! Belg wyrzuca na aut! Zmiana stron i jeszcze jedno podanie Hurkacza. 5-6. As Bergsa, a później świetne minięcie! Piłka setowe dla Belga. 5-4. Teraz taśma trochę pomogła Hurkaczowi, ale jeszcze musiał popisać się lobem. Niestety, później znów wywala na aut i traci przewagę mini przełamania. 4-3. Belg teraz świetna akcja i nie daje szans Polakowi. Dwa podania Hurkacza. 4-2. Bergs w siatkę! Zmiana stron i po niej jeszcze jedno podanie Belga. 3-2. Niestety, Hurkacz wygrał pierwszy punkt przy swoim podaniu, ale przy drugim wyrzuca w aut i traci przewagę. 2-1. Hurkacz wyrzuca daleko w aut, ale później trafia idealny return w sam narożnik! Miniprzełamanie na koncie Polaka. 1-0. Bergs minimalnie w aut! 6:6 Gem Bergs. Niestety, as na koniec i Belg wygrywa podanie oddając tylko jeden punkt. Będzie tie-break! Serwuje jako pierwszy Hurkacz. 6:5 Gem Hurkacz. I kolejny raz Bergs nie jest w stanie trafić w kort po serwisie Hurkacza. Ponownie Belg będzie serwował pod presją, a jeśli obroni swoje podanie, to będziemy mieli tie-break. Niecelny return Bergsa, a później as Hurkacza. 40:15. 5:5 Gem Bergs. Niestety, znów dobrze zaczęło się dla Polaka i znów nie potrafił tego wykorzystać. Na koniec znów popełnia niewymuszony błąd i Belg nawet nie musiał bronić break-pointów. Hurkacz w aut, 40:30. Szybko Bergs odrabia, mocny serwis i return Hurkacza ląduje na aucie. 30:30. Dwa błędy Belga, 0:30! 5:4 Gem Hurkacz. Przy stanie 30:30 Hurkacz przeprowadził świetną akcję - choć return rywala sprawił mu nieco problemów, to później świetnie minął Belga, gdy ten ruszył do siatki, a gema zakończył... oczywiście asem. Hurkacz szybko odrabia straty. Najpierw bezpośrednio z serwisu, natomiast później wymusił rywal trafił w siatkę w wymianie. Bergs w taśmę i piłka spada tak, że Hurkacz nie ma jak tego odebrać. 0:30! 4:4 Gem Bergs. Okazało się, że podwójny błąd serwisowy, to był jedyny punkt, jaki Belg oddał Hurkaczowi. Dość pewnie wygrany kolejny gem. Znów podwójny błąd serwisowy Bergsa. 15:15. 4:3 Gem Hurkacz. Mimo pewnych kłopotów, Hurkacz domyka swojego gema. Tym razem nie zrobił to mocnym serwisem, ale cierpliwością w akcjach i precyzją, wyczekując na błąd rywala. Dwa szybkie punkty Hurkacza, ale teraz znowu aut. 30:30. A teraz pierwszy punkt Belga przy podaniu Hurkacza. 0:15 3:3 Gem Bergs. A tym razem gem do zera dla Belga! On także potrafi popisać się asem, Hurkacz nie potrafił dobrze wprowadzić piłki po kolejnych mocnych podaniach rywala. Na koniec Polak popełnił niewymuszony błąd. 3:2 Gem Hurkacz. I znów do zera, znów głównie bez gry - Polak dorzucił kolejnego asa, a Bergs, jeśli już odebrał, to najczęściej do zera. 2:2 Gem Bergs. Znów z pewnymi problemami, ale ostatecznie Belg wygrywa swoje podanie. Sporo niecelności w grze Hurkacza nie pozwoliło ma na wywarcie większej presji na przeciwnika. Podwójny błąd serwisowy Bergsa. 0:15 2:1 Gem Hurkacz. Kolejny bardzo szybki, wygrany do zera gem przez Hurkacza. Póki co jest bardzo dobrze dysponowany jeśli chodzi o serwis, co nie jest zaskoczeniem. 1:1 Gem Bergs. Szkoda, bo Hurkacz miał już 30:0 przy podaniu rywala, ale później przegrał cztery kolejne punkty. Szkoda przede wszystkim złego skrótu w sytuacji, gdy miał przewagę w wymianie. Nieczysto uderza Hurkacz, znów aut. Hurkacz w aut, a wcześniej złym skrótem wystawił piłkę rywalowi do minęcia. 30:30. Bergs w siatkę po dobrym returnie Polaka, 0:30. 1:0 Gem Hurkacz. Bardzo szybko wygrany gem przez Hurkacza. Trzy punkty wygrał bezpośrednio po serwisie (as i dwa niecelne returny rywala), a w jedynej, krótkiej akcji także nie dał szans Bergsowi. Zaczęli! Serwuje Hurkacz. Hubert Hurkacz wybrał serwis, będzie podawał jako pierwszy. Panowie już wyszli na kort, za chwilę zacznie się rozgrzewka. Witamy w relacji na żywo z meczu Hurkacz - Bergs w 1. rundzie Australian Open 2026! Start meczu około 7:40 rano, bądźcie z nami!

Hubert Hurkacz jeszcze półtora roku wcześniej plasował się na 6. miejscu w rankingu ATP. Niestety, problemy zdrowotne, jakich nabawił się podczas Wimbledonu 2024, ciągnęły się za nim przez dłuższy czas i sprawiły nie tylko, że nie pojechał na igrzyska, ale też miał sporo przerw w grze w cyklu ATP. To skutkowało dużym spadkiem w rankingu – obecnie Hurkacz plasuje się na 55. miejscu i przez pewien czas wyprzedzał go Kamil Majchrzak (obecnie 59.), dzierżąc miano najlepszego polskiego tenisisty. Po udanym dla siebie United Cup, gdzie wygrał ze Zverevem, Griekspoorem, Fritzem i Wawrinką (przegrał tylko z De Minaurem), Hubert Hurkacz będzie walczył o jak najlepszy wynik w Australian Open i powrót do czołówki ATP. Hurkacz nigdy nie radził sobie zbyt dobrze na Wielkich Szlemach, ale to właśnie na AO osiągnął jeden z najlepszych wyników – w 2024 roku dotarł do ćwierćfinału. Lepiej poradził sobie tylko na Wimbledonie w 2021, gdzie dotarł do półfinału. Jego rywalem w 1. rundzie AO 2026 będzie Zizou Bergs, który obecnie plasuje się na 43. miejscu w rankingu ATP. Panowie do tej pory nie mieli okazji spotkać się ze sobą na korcie, będzie to ich pierwsze starcie.