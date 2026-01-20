Hubert Hurkacz – Zizou Bergs relacja na żywo. Hurkacz poległ w tie-breaku! Zły początek meczu [wynik live]

Hurbert Hurkacz - Zizou Bergs 6:7(6), -:-, -:-
Australian Open 2026: Hubert Hurkacz - Zizou Bergs
6:7(6), 3:4
Gem Bergs. As Belga i broni się on z trudnej sytuacji!
Hurkacz w aut, przewaga Belga.
Miał przewagę Belg, ale teraz trafia w siatkę! Równowaga.
Bardzo dobrze zagrał Belg - najpierw serwisem do zewnątrz, a gdy Hurkacz starał się wrócić w okolice środka, to Bergs uderzył w to samo miejsce, zaskakując Hurkacza.
Belg w aut! Break-point dla Hurkacza.
Teraz robi się ciekawie przy podaniu Belga! Dobra akcja Hurkacza i jest 30:30.
6:7(6), 3:3
Gem Hurkacz. Na szczęście od stanu 30:30 Hurkacz już nie pozwolił rywalowi na zbyt wiele i wyczekał jego błędy. Tym razem obyło się bez gry na przewagi.
Belg chciał mocno zaatakować forhendem po crossie, ale przesadził. 30:30.
Kolejny błąd Hurkacza, 0:30.
6:7(6), 2:3
Gem Bergs. Nie wygląda to dobrze. Hurkacz męczy się przy swoim podaniach, a teraz Belg wygrywa własnego gema do zera, kończąc go asem.
6:7(6), 2:2
Gem Hurkacz. Od stanu równowagi Hurkacz najpierw dobrze rozrzucił rywala po korcie i zakończył akcję smeczem, a później return Belga trafia w siatkę.
As Hurkacza, ale chwilę później w akcji wyrzuca na aut. Kolejna gra na przewagi przy podaniu Polaka.
Hurkacz w aut. 30:30...
6:7(6), 1:2
Gem Bergs. Szybki gem Belga, Hurkacz co prawda popisał się kolejnym świetnym forhendem mijającym rywala, ale na wiele więcej rywal mu nie pozwolił.
6:7(6), 1:1
Gem Hurkacz. Dobre uderzenie Hurkacza mija Bergs będącego przy siatce i Polak zdołał obronić swoje podanie.
Bergs w aut, przewaga Hurkacza.
I znów obroniony! Równowaga.
Potężny aut Hurkacza, znów break-point dla Belga.
As Hurkacza! Druga równowaga.
Świetny skrót Bergsa, break-point!
Mogło być groźnie, ale przy 30:15 Belg trafił minimalnie poza kort. Później jeszcze pomogła mu taśma (ponownie w tym meczu), a po chwili Hurkacz trafił w siatkę! 40:40. Pierwsza gra na przewagi.
6:7(6), 0:1
Gem Bergs. Dobrze zaczyna drugą partię rywal, oddał Hurkaczowi tylko jeden punkt.
Zaczynamy drugą partię. Serwuje Belg.
6:7(6)
6-8. Niestety! Hurkacz popełnia niewymuszony błąd, wyrzuca na aut i przegrywa tego seta!
6-7. Potężny błąd serwisowy Hurkacza i teraz Belg ma piłkę setową, ale przy swoim podaniu...
6-6. UFFFF! Belg wyrzuca na aut! Zmiana stron i jeszcze jedno podanie Hurkacza.
5-6. As Bergsa, a później świetne minięcie! Piłka setowe dla Belga.
5-4. Teraz taśma trochę pomogła Hurkaczowi, ale jeszcze musiał popisać się lobem. Niestety, później znów wywala na aut i traci przewagę mini przełamania.
4-3. Belg teraz świetna akcja i nie daje szans Polakowi. Dwa podania Hurkacza.
4-2. Bergs w siatkę! Zmiana stron i po niej jeszcze jedno podanie Belga.
3-2. Niestety, Hurkacz wygrał pierwszy punkt przy swoim podaniu, ale przy drugim wyrzuca w aut i traci przewagę.
2-1. Hurkacz wyrzuca daleko w aut, ale później trafia idealny return w sam narożnik! Miniprzełamanie na koncie Polaka.
1-0. Bergs minimalnie w aut!
6:6
Gem Bergs. Niestety, as na koniec i Belg wygrywa podanie oddając tylko jeden punkt. Będzie tie-break! Serwuje jako pierwszy Hurkacz.
6:5
Gem Hurkacz. I kolejny raz Bergs nie jest w stanie trafić w kort po serwisie Hurkacza. Ponownie Belg będzie serwował pod presją, a jeśli obroni swoje podanie, to będziemy mieli tie-break.
Niecelny return Bergsa, a później as Hurkacza. 40:15.
5:5
Gem Bergs. Niestety, znów dobrze zaczęło się dla Polaka i znów nie potrafił tego wykorzystać. Na koniec znów popełnia niewymuszony błąd i Belg nawet nie musiał bronić break-pointów.
Hurkacz w aut, 40:30.
Szybko Bergs odrabia, mocny serwis i return Hurkacza ląduje na aucie. 30:30.
Dwa błędy Belga, 0:30!
5:4
Gem Hurkacz. Przy stanie 30:30 Hurkacz przeprowadził świetną akcję - choć return rywala sprawił mu nieco problemów, to później świetnie minął Belga, gdy ten ruszył do siatki, a gema zakończył... oczywiście asem.
Hurkacz szybko odrabia straty. Najpierw bezpośrednio z serwisu, natomiast później wymusił rywal trafił w siatkę w wymianie.
Bergs w taśmę i piłka spada tak, że Hurkacz nie ma jak tego odebrać. 0:30!
4:4
Gem Bergs. Okazało się, że podwójny błąd serwisowy, to był jedyny punkt, jaki Belg oddał Hurkaczowi. Dość pewnie wygrany kolejny gem.
Znów podwójny błąd serwisowy Bergsa. 15:15.
4:3
Gem Hurkacz. Mimo pewnych kłopotów, Hurkacz domyka swojego gema. Tym razem nie zrobił to mocnym serwisem, ale cierpliwością w akcjach i precyzją, wyczekując na błąd rywala.
Dwa szybkie punkty Hurkacza, ale teraz znowu aut. 30:30.
A teraz pierwszy punkt Belga przy podaniu Hurkacza. 0:15
3:3
Gem Bergs. A tym razem gem do zera dla Belga! On także potrafi popisać się asem, Hurkacz nie potrafił dobrze wprowadzić piłki po kolejnych mocnych podaniach rywala. Na koniec Polak popełnił niewymuszony błąd.
3:2
Gem Hurkacz. I znów do zera, znów głównie bez gry - Polak dorzucił kolejnego asa, a Bergs, jeśli już odebrał, to najczęściej do zera.
2:2
Gem Bergs. Znów z pewnymi problemami, ale ostatecznie Belg wygrywa swoje podanie. Sporo niecelności w grze Hurkacza nie pozwoliło ma na wywarcie większej presji na przeciwnika.
Podwójny błąd serwisowy Bergsa. 0:15
2:1
Gem Hurkacz. Kolejny bardzo szybki, wygrany do zera gem przez Hurkacza. Póki co jest bardzo dobrze dysponowany jeśli chodzi o serwis, co nie jest zaskoczeniem.
1:1
Gem Bergs. Szkoda, bo Hurkacz miał już 30:0 przy podaniu rywala, ale później przegrał cztery kolejne punkty. Szkoda przede wszystkim złego skrótu w sytuacji, gdy miał przewagę w wymianie.
Nieczysto uderza Hurkacz, znów aut.
Hurkacz w aut, a wcześniej złym skrótem wystawił piłkę rywalowi do minęcia. 30:30.
Bergs w siatkę po dobrym returnie Polaka, 0:30.
1:0
Gem Hurkacz. Bardzo szybko wygrany gem przez Hurkacza. Trzy punkty wygrał bezpośrednio po serwisie (as i dwa niecelne returny rywala), a w jedynej, krótkiej akcji także nie dał szans Bergsowi.
Zaczęli! Serwuje Hurkacz.
Hubert Hurkacz wybrał serwis, będzie podawał jako pierwszy.
Panowie już wyszli na kort, za chwilę zacznie się rozgrzewka.
Witamy w relacji na żywo z meczu Hurkacz - Bergs w 1. rundzie Australian Open 2026! Start meczu około 7:40 rano, bądźcie z nami!
Australian Open 2026: Hurkacz - Berg na żywo relacja i wynik 1. runda dzisiaj 20.01.2026
Hubert Hurkacz jeszcze półtora roku wcześniej plasował się na 6. miejscu w rankingu ATP. Niestety, problemy zdrowotne, jakich nabawił się podczas Wimbledonu 2024, ciągnęły się za nim przez dłuższy czas i sprawiły nie tylko, że nie pojechał na igrzyska, ale też miał sporo przerw w grze w cyklu ATP. To skutkowało dużym spadkiem w rankingu – obecnie Hurkacz plasuje się na 55. miejscu i przez pewien czas wyprzedzał go Kamil Majchrzak (obecnie 59.), dzierżąc miano najlepszego polskiego tenisisty. Po udanym dla siebie United Cup, gdzie wygrał ze Zverevem, Griekspoorem, Fritzem i Wawrinką (przegrał tylko z De Minaurem), Hubert Hurkacz będzie walczył o jak najlepszy wynik w Australian Open i powrót do czołówki ATP. Hurkacz nigdy nie radził sobie zbyt dobrze na Wielkich Szlemach, ale to właśnie na AO osiągnął jeden z najlepszych wyników – w 2024 roku dotarł do ćwierćfinału. Lepiej poradził sobie tylko na Wimbledonie w 2021, gdzie dotarł do półfinału. Jego rywalem w 1. rundzie AO 2026 będzie Zizou Bergs, który obecnie plasuje się na 43. miejscu w rankingu ATP. Panowie do tej pory nie mieli okazji spotkać się ze sobą na korcie, będzie to ich pierwsze starcie.