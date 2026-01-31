Jelena Rybakina wygrała Australian Open! Aryna Sabalenka znów pokonana w finale!

Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina na drodze do finału Australian Open zgodnie nie straciły ani jednego seta. W półfinałach Białorusinka pokonała 6:2, 6:3 Elinę Switolinę, a Kazaszka ograła 6:3, 7:6(7) Jessicę Pegulę. W ćwierćfinale Rybakina wyeliminowała Igę Świątek (7:5, 6:1).

Finał od początku stał na wysokim poziomie i - zgodnie z przewidywaniami - toczony był w bardzo szybkim tempie. Już w pierwszym gemie Jelena Rybakina po serii potężnych returnów przełamała podanie Aryny Sabalenki. Potem to Białorusinka pewniej wygrywała gemy serwisowe, ale Kazaszka w ważnych momentach zachowała zimną krew, grając bardzo skutecznie. Konsekwentnie broniła podania i wygrała pierwszego seta 6:4.

W drugim secie panie zgodnie wygrywały gemy serwisowe aż do stanu 5:4 dla Aryny Sabalenki. Wtedy Jelenie Rybakinie przytrafiły się błędy, a Białorusinka wywierała niesamowitą presję. Gema wygrała do zera, wykorzystując już pierwszą piłkę setową.

Na początku trzeciego seta inicjatywa wciąż była wyraźnie po stronie Aryny Sabalenki. Jelena Rybkina wyraźnie gorzej serwowała, co liderka rankingu wykorzystała szybko, wychodząc na prowadzenie 3:0. Reprezentantka Kazachstanu wyglądała na nieco przygaszoną, ale nagle poderwała się do walki. Po trzech kolejnych gemach był już remis 3:3. Sabalenka zaczęła się wyraźnie denerwować i popełniać błędy. Po chwili straciła serwis i Rybakina wyszła na prowadzenie, którego nie oddała już do końca. Finał skończyła asem serwisowym.

To drugi wielkoszlemowy triumf Jeleny Rybakiny w karierze. Poprzednio wygrała Wimbledon 2022. Jako mistrzyni Australian Open zarobiła 4,15 mln dolarów australijskich czyli ponad 10 mln złotych. Rybakina awansuje z 5. na 3. miejsce w rankingu WTA. Iga Świątek pozostanie na 2. pozycji.

Aryna Sabalenka już po raz czwarty z rzędu zagrała w finale Australian Open. W latach 2023 i 2024 sięgnęła po tytuł, a w pierwszym z tych finałów ograła właśnie Jelenę Rybakinę (4:6, 6:3, 6:4). Rok temu Białorusinka w meczu o tytuł uległa Maddison Keys (3:6, 6:2, 5:7). Teraz znów musiała przełknąć gorycz porażki. Wciąż ma na koncie cztery wielkoszlemowe triumfu (po dwa w Australian Open i US Open). Jej bilans w finałach to cztery zwycięstwa i aż cztery porażki.

Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina grały ze sobą już 15. raz a bilans tej rywalizacji to teraz 8-7 dla Białorusinki. Poprzednio górą też była reprezentantka Kazachstanu, która wygrała 6:3, 7:6 w finale WTA Finals 2026 w Rijadzie. Po tym meczu doszło do nie przyjemnej sytuacji. Rozgoryczona i wściekła Białorusinka nie potrafiła powstrzymać łez i ostro wypowiedziała się o przeciwniczce, co nagrała kamera. Liderka rankingu usiadła na ławce obok swojej ekipy i wypaliła: „Raz w roku to i pałka, k..., wystrzeli". Kazachskie i rosyjskie media nie miały wątpliwości, że w ten sposób lekceważąco odniosła się do Rybakiny, która wcześniej w tamtym sezonie nie odnosiła większych sukcesów i w ostatniej chwili wywalczyła awans do WTA Finals.

Finał Australian Open: Jelena Rybakina (Kazachstan, nr 5) - Aryna Sabalenka (Białoruś, nr 1) 6:4, 4:6, 6:4

