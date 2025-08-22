Iga Świątek w 1 . rundzie US Open zagra z Emilaną Arango. Rozstawiona z numerem 2 Polka znalazła w się dolnej połowie drabinki razem z Coco Gauff (nr 3). Broniąca tytułu Aryna Sabalenka (nr 1) jest połówce z Jessicą Pegulą (nr 3).

Mecze pierwszej rundy US Open 2025 rozgrywane będą przez trzy dni - w niedzielę, poniedziałek i wtorek. Organizatorzy poinformowali już, że zaczną górna połowa drabinki kobiet i dolna mężczyzn. Wiadomo już zatem, że Iga Świątek pierwszy mecz zagra w poniedziałek albo we wtorek. Poniżej rywale Polaków w 1. rundzie, daty spotkań oraz ćwiartka drabinki z Igą Świątek:

Iga Świątek - Emiliana Arango, poniedziałek/wtorek

Kamil Majchrzak - Hugo Dellien, poniedziałek/wtorek

Magda Linette - McCartney Kessler, niedziela/poniedziałek

Magdalena Fręch - Talia Gibson, poniedziałek/wtorek

Ćwiartka drabinki z Igą Świątek pic.twitter.com/oHPGIXAEBG— Michał Chojecki (@chechaouen) August 21, 2025

Iga Świątek po triumfie w Cincinnati jest oczywiście jedną z głównych faworytek do triumfu w US Open. Bukmacherzy najwyżej oceniają szanse broniącej tytułu Aryny Sabalenki, ale Polka w ich notowaniach jest już tuż za Białorusinką. Tym bardziej, że w ostatnich latach potwierdzała się pewna prawidłowość. W latach 2023 i 2024 kto wygrywał w Cincinnati, podbijał potem również Nowy Jork, triumfując w US Open. Sprawdzało się to zarówno w przypadku kobiet jak i mężczyzn. Dwa lata temu w Cincy triumfowali Coco Gauff i Novak Djoković, którzy następnie poszli za ciosem i wygrali także US Open. Dokładnie tak samo było rok temu - w 2024 r. na kortach w Cincinnati i w Nowym Jorku najlepsi okazali się Aryna Sabalenka i Jannik Sinner. Czy tak samo będzie również w tym roku? Iga Świątek i Carlos Alcaraz, nowi mistrzowie Cincy, z pewnością nie mają nic przeciwko temu. Co ciekawe, Polka i Hiszpan wygrali US Open w 2022 r.

Kiedy Iga Świątek gra pierwszy mecz w US Open 2025?

Mecz Iga Świątek - Emiliana Arango w 1. rundzie US Open zostanie rozegrany w poniedziałek lub we wtorek 25/26 sierpnia. Transmisje TV z US Open 2025 na antenach Eurosportu 1 i 2 oraz online na Eurosporcie Extra na platformach HBO Maxi GO lub Player.

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie