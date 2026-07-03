Hubert Hurkacz zagra z Tommym Paulem w 3. rundzie Wimbledonu.

Polak i Amerykanin nie stracili jeszcze w tym turnieju ani jednego seta.

Sprawdź, kiedy mgra Hurkacz z Paulem i gdzie będzie transmisja.

Hubert Hurkacz zagra z rozstawionym z numerem 21. Tommym Paulem. Za Polakiem dwa mecze. Najpierw wygrał z rozstawionym z numerem 11. Norwegiem Casperem Ruudem 6:4, 6:2, 7:6 (9-7). W starciu ze 110. na liście ATP Sebastianem Ofnerem również nie stracił seta. Pokonał Austriaka 7:6 (10-8), 6:4, 6:4.

- Cieszę się z tych dwóch zwycięstw. Ostatecznie nie ma znaczenia, czy ze stratami seta, czy nie, ważne, że są zwycięstwa. Cieszę się, że przede mną kolejne wyzwanie. Dzisiejszy mecz był bardzo wymagający, szczególnie pierwszy set - powiedział Hurkacz. - Udało mi się w ważnych momentach utrzymać podanie. Przy 0-40 zagrałem kilka dobrych punktów. Kluczowe było to, że w tych momentach potrafiłem podnieść poziom - dodał.

Tommy Paul w tej edycji Wimbledonu też nie stracił jeszcze seta. W 2. rundzie pokonał Soon-woo Kwona z Korei Południowej 6:3, 7:6 (7-4), 6:2. Hurkacz dwie ostatnie porażki z Paulem doznał na nawierzchni ziemnej. Na trawie zmierzą się po raz pierwszy.

- Skoro trzy razy z nim przegrałem, to raczej jest dla mnie nieprzyjemnym rywalem. Dobrze gra, ma bardzo dobry return, świetnie porusza się po korcie. W ostatnich latach gra bardzo dobrze, również na trawie, bo dwa tygodnie temu dotarł do finału w Queen's. Będzie to dobre sprawdzenie moich umiejętności - stwierdził Hurkacz.

Hurkacz - Paul Kiedy mecz? O której godzinie 3. runda Wimbledonu?

Mecz Hubert Hurkacz - Tommy Paul w 3. rundzie Wimbledonu zostanie rozegrany w piątek 3 lipca. Początek meczu Hurkacz - Paul ok. godziny 16-17 polskiego czasu (trzeci mecz od godz. 12 po Safiullin - Fonseca i Pegula - Bouzas Maneiro). Transmisja TV na Polsacie Sport 1.