Kiedy gra Iga Świątek z Alexandrą Ealą? O której godzinie mecz w 3. rundzie Wimbledonu?

Iga Świątek zameldowała się w 3. rundzie Wimbledonu po zwycięstwie nad Karoliną Pliskovą.

Polka zagra teraz z Alexandrą Ealą z Filipin.

Sprawdź, kiedy Iga Świątek zagra kolejny mecz.

Iga Świątek jest już w 3. rundzie Wimbledonu. Po ciężkim trzysetowym boju i zwycięstwie 6:1, 2:6, 6:3 nad Taylor Townsend na drodze polskiej tenisistki stanęła doświadczona i słynąca z potężnego serwisu Karolina Pliskova. Mistrzyni Wimbledonu w bardzo dobrym stylu wygrała to spotkanie 6:1, 6:3 i czeka już na kolejny mecz. - Na pewno jestem zadowolona z tego, jak zagrałam. Przez cały mecz byłam bardzo solidna, skoncentrowana i powtarzalna, co ogromnie mnie cieszy - oceniła Iga Świątek.

Iga Świątek - Alexandra Eala w 3. rundzie Wimbledonu

Rywalką Igi Świątek w 3. rundzie będzie Alexandra Eala. Rozstawiona z numerem 29 Filipinka pokonała 3:6, 6:2, 6:0 Australijkę Mayę Joint. Polka grała z leworęczną Ealą dwa razy, a bilans tej rywalizacji to 1-1. Najpierw przegrała z nią 2:6, 5:7 rok temu w Miami Open, a zaraz potem ograła ją 4:6, 6:4, 6:2 w Madrycie.

- Nie znam za bardzo jej gry na trawie, ale generalnie wiem, jak gra, bo już ze sobą rywalizowałyśmy. Gra bardzo podstępnie i mogę się domyślać, że na trawie, ze względu na nawierzchnię, jest to jeszcze bardziej zdradliwe. Na pewno wykorzystuje swoje atuty, zmianę rytmu. Przygotuję się i będę gotowa - zapowiedziała Iga Świątek.

Kiedy gra Iga Świątek w 3. rundzie Wimbledonu? DATA

Mecz Iga Świątek - Alexandra Eala w 3. rundzie Wimbledonu zostanie rozegrany w sobotę 4 lipca. Plan gier i godzinę meczu poznamy w piątek. Transmisje TV z Wimbledonu na sportowych kanałach Polsatu.

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