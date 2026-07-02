QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie

Na żywo Iga Świątek - Karolina Pliskova Kiedy gra Iga Świątek, 3. runda Wimbledonu. Z kim zagra kolejny mecz? 6:1, 6:3 KONIEC! IGA ŚWIĄTEK W ZNAKOMITYM STYLU POKONAŁA KAROLINĘ PLISKOVĄ! 6:1, 6:3 i jest awans do 3. rundy! 40-0 PIŁKI MECZOWE 30-0 Polka znów ładnie otworzyła sobie kort i pewnie skończyła punkt 15-0 6:1, 5:3 Gem Świątek. Bardzo dobry gem serwisowy Igi 40-15 Dobry forhend Igi po crossie z dużą rotacją 30-15 30-0 Iga znów imponowała w wymianie cierpliwością i dokładnością. Rywalka pod presją zagrała w siatkę 15-0 Return Pliskovej w siatkę 6:1, 4:3 Gem Pliskova. Iga miała znów breakpointa, ale rywalka wybroniła się. Na koniec Czeszka zaserwowała asa Przewaga Pliskova. Duży aut po forhendzie Igi 40-40 Po woleju rywalki Iga dobiegła do piłki, ale odegrała w aut 40-30 Duży aut po zagraniu Pliskovej. Iga ma szansę na przełamanie 30-30 Pliskova teraz zasypała Igę mocnym i płaskimi uderzeniami. Polka w końcu odegrała w aut 30-15 Polka pewnie minęła atakującą przy siatce Czeszkę 15-15 15-0 Piękny bekhend Igi, dokładny i nisko nad siatką 6:1, 4:2 Gem Świątek. Polka powiększa przewagę 40-15 Polka popracowała w defensywie i doczekała się błędu rywalki 30-15 Iga ruszyła do siatki. Rywalka pod presją popełniła błąd 15-15 Ciekawa wymiana pełna zwrotów akcji. Niestety Czeszka górą 15-0 Mocny forhend Pliskovej ale daleko w aut 6:1, 3:2 Gem Świątek PRZEŁAMANIE! Iga wychodzi na prowadzenie w drugim secie! Na koniec podwójny błąd serwisowy Czeszki Iga ma breakpointa po błędzie rywalki Równowaga. Świetny forhend wzdłuż linii Polki Przewaga Pliskova. Autowy return Świątek 40-40 Dobry return Polki pod nogi rywalki 30-40 Polka pod presją zagrała za końcową linię 30-30 Długa wymiana. Na koniec Pliskova ładnie trafiła w boczną linię 30-15 Iga znów dobrym forhendem zmusiła rywalkę do błędu 15-15 Iga agresywnym returnem wymusiła błąd rywalki 0-15 Return Igi w siatkę 6:1, 2:2 Gem Świątek. Mamy już remis w drugim secie! Na koniec błąd Czeszki, zagrała daleko w aut Przewaga Świątek. Sprytne zagranie Igi wzdłuż linii Równowaga. Pliskova przejęła inicjatywę i mocnym uderzeniem wymusiła błąd Polki Przewaga Świątek. Dobry pierwszy serwis Igi 40-40 Błąd Igi, bekhend w siatkę 40-30 Iga znów ładnie budowała punkt, wywierając presję i doczekała się błędu rywalki 30-30 Polka wywierała presję, ale na koniec zagrała w aut 30-15 Bardzo dobry serwis Igi, na zewnątrz i z rotacją 15-15 Teraz świetny serwis Polki 0-15 Podwójny błąd serwisowy Igi. Wiatr mocno wieje 6:1, 1:2 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Ważny gem, Iga łapie kontakt i zaraz może odrobić straty. Na koniec podwójny błąd serwisowy Pliskovej 40-30 Dużo szczęścia Iga miała teraz. Taśma jej pomogła. Jest breakpoint 30-30 Czeszka pod presją zagrała w aut 15-30 Defensywny slajs, niestety autowy 15-15 A teraz podwójny błąd serwisowy Czeszki 0-15 As serwisowy Pliskovej 6:1, 0:2 Gem Pliskova PRZEŁAMANIE. Niestety Iga zaczęła popełniać błędy. Teraz na koniec gema zagrała w aut Błąd Igi i Polka broni breakpointa 40-40 Iga była przekonana, że po zagraniu Czeszki był aut. Zaskoczona popełniła błąd 40-30 Długa wymiana z głębi kortu. Iga grała cierpliwie i bezpiecznie. Rywalka na koniec uderzyła mocno w aut 30-30 Podwójny błąd serwisowy Świątek 30-15 Polka mocnym forhendem wymusiła błąd rywalki 15-15 Dobra reakcja Igi na mocny return rywalki. Zaraz potem Czeszka uderzyła w siatkę 0-15 Dłuższa wymiana. Na koniec błąd Igi 6:1, 0:1 Gem Pliskova. Czeszka obroniła podanie na otwarcie drugiego seta. Iga miała szansę na przełamanie, ale nie wykorzystała jej Przewaga Pliskova. Czeszka zaczęła lepiej serwować 40-40 Mocny serwis Czeszki a potem jej mądre zagranie przeciwko kierunkowi biegu Igi 40-30 Polka ma breakpointa 30-30 Świetny forhend Igi po crossie. Znów dodała sporo rotacji 15-30 15-15 Iga znów cierpliwie i mądrze budowała punkt, wywierając presję i otwierając kort. Potem był jej forhend po linii 0-15 Początek drugiego seta. Serwuje Pliskova 6:1, Iga Świątek!



Był jeden słabszy gem, ale bez żadnych konsekwencji. Polka szybko zareagowała na wydarzenia i pewnie triumfuje w pierwszym secie.



Cieszy to bojowe nastawienie naszej tenisistki, zaciśnięta pięść często się pojawia.



📸 Polsat Sport 1 | #Wimbledon | #zkortu https://t.co/llk5HO2FbF pic.twitter.com/CeTAoOrc63 — Z kortu - informacje tenisowe (@z_kortu) July 2, 2026 6:1 GEM I SET IGA ŚWIĄTEK. Polka w bardzo dobrym stylu wygrywa wysoko pierwszego seta! Oby utrzymała ten poziom w drugiej partii! 40-30 Mocny return Czeszki. Polka nie zdołała odegrać 40-15 Podwójny błąd serwisowy Polki 40-0 Piłki setowe ma już Iga 30-0 Błąd Pliskovej. Zagrała w siatkę 15-0 Iga teraz popracowała w defensywie. Rywalka zagrała w aut 5:1 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec Czeszka zagrała w aut. Polka znów prowadzi z przewagą podwójnego przełamania 40-30 Znów dobry forhend Igi z rotacją. Rywalka pod presją zagrała w siatkę. Breakpoint 30-30 Pięknie Iga przegoniła rywalkę po korcie i skończyła punkt forhendem z dużą rotacją 15-30 Iga dobrym zagraniem po crossie wymusiła błąd rywalki 0-30 Najpierw dobry serwis a potem mocny forhend Pliskovej w otwarty kort 0-15 Ładny bekhend Czeszki. Mocny i głęboko w korcie Wieje silny wiatr 4:1 Gem Pliskova PRZEŁAMANIE. Iga zaczęła od błędów i szybko zrobiło się 0-40. Dwa breakpointy obroniła. Potem niestety był jej podwójny błąd serwisowy 30-40 Piękny drive-volley naszej gwiazdy 15-40 Iga znów ładnie budowała punkt. Na koniec smeczowała po koźle na końcu kortu. Nie było to łatwe zagranie 0-40 Podwójny błąd serwisowy Igi. Nagle jakby zgubiła koncentrację. Oby tylko na chwilę 0-30 Bardzo duży aut po forhendzie Polki. Dwa proste błędy 0-15 Dobry serwis Igi, a potem niestety autowy bekhend 4:0 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec kapitalny return Polki! Na razie gra jak w transie. Perfekcyjny tenis 40-0 Są breakpointy 30-0 Polka gra naprawdę znakomicie. Teraz wywierała presję, otwierając sobie kort i skończyła punkt pewnym forhendem 15-0 Podwójny błąd serwisowy Pliskovej 3:0 Gem Świątek. Iga znów obroniła podanie, wyrywając gema do zera. Świetnie gra 40-0 Iga dobrze serwuje i dominuje w wymianach 30-0 Znów dobry serwis Polki, do środka 15-0 Dobry pierwszy serwis Igi 2:0 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec bardzo dobry return Polki. Wymusiła błąd Czeszki. Iga świetnie zaczęła ten mecz 40-15 Piękny forhend Igi z dużą rotacją. Zakręciła i trafiła w boczną linię. Są breakpointy 30-15 Podwójny błąd serwisowy Czeszki 15-15 Ładny bekhend Polki 0-15 Efektowny forhend Pliskovej. Trafiła w końcową linię 1:0 Gem Świątek. Polka pewnie wygrała gema otwarcia. Do zera. Na koniec Pliskova pod presją zagrała w siatkę 40-0 Udana akcja Igi przy siatce 30-0 Dłuższa wymiana, na koniec autowy forhend Czeszki 15-0 Return Pliskovej w siatkę GRAMY! Serwuje Iga Świątek Trwa już mecz potencjalnych rywalek Świątek albo Pliskovej w 3. rundzie. Alexandra Eala walczy z Mayą Joint Trwa już rozgrzewka Losowanie wygrała Iga i wybrała serwis. Zatem Polka zacznie Iga Świątek i Karolina Pliskova właśnie pojawiły się na Korcie Centralnym Polka i Czeszka czekają już w korytarzu Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Karolina Pliskova w 2. rundzie Wimbledonu. Początek spotkania o godzinie 14.30 polskiego czasu.

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Karolina Pliskova ma 34 lata a za sobą długą karierę pełną sukcesów. W 2017 roku Czeszka była nawet liderką rankingu, prowadziła przez 8 tygodni. Na trawie grać potrafi, co udowodniła choćby w 2021 roku, docierając do finału Wimbledonu (porażka z Ashleigh Barty). Jej największy atut to mocny płaski serwis. W najlepszych sezonach regularnie serwowała najwięcej asów w całej stawce WTA. Uderza piłki mocno i płasko, preferując grę z głębi kortu.

Świątek - Pliskova NA ŻYWO. Relacja live z Wimbledonu

Iga Świątek grała z Karoliną Pliskovą trzy razy i wszystkie te spotkania wygrała. Kibice pamiętają zwłaszcza finał turnieju WTA w Rzymie w 2021 r., w którym Polka zdemolowała bezradną Czeszkę 6:0, 6:0. Teraz jednak nasza gwiazda jest w zupełnie innym momencie kariery, a Pliskova ma tego świadomość. - Może obecnie nie jest w swojej najlepszej formie, a ludzie mówią, że nie odnosi już takich sukcesów, jak wcześniej, ale nadal jest w czołowej piątce rankingu - powiedziała Pliskova.