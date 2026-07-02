Iga Świątek - Karolina Pliskova
6:1, 6:3
KONIEC! IGA ŚWIĄTEK W ZNAKOMITYM STYLU POKONAŁA KAROLINĘ PLISKOVĄ! 6:1, 6:3 i jest awans do 3. rundy!
40-0 PIŁKI MECZOWE
30-0 Polka znów ładnie otworzyła sobie kort i pewnie skończyła punkt
15-0
6:1, 5:3
Gem Świątek. Bardzo dobry gem serwisowy Igi
40-15 Dobry forhend Igi po crossie z dużą rotacją
30-15
30-0 Iga znów imponowała w wymianie cierpliwością i dokładnością. Rywalka pod presją zagrała w siatkę
15-0 Return Pliskovej w siatkę
6:1, 4:3
Gem Pliskova. Iga miała znów breakpointa, ale rywalka wybroniła się. Na koniec Czeszka zaserwowała asa
Przewaga Pliskova. Duży aut po forhendzie Igi
40-40 Po woleju rywalki Iga dobiegła do piłki, ale odegrała w aut
40-30 Duży aut po zagraniu Pliskovej. Iga ma szansę na przełamanie
30-30 Pliskova teraz zasypała Igę mocnym i płaskimi uderzeniami. Polka w końcu odegrała w aut
30-15 Polka pewnie minęła atakującą przy siatce Czeszkę
15-15
15-0 Piękny bekhend Igi, dokładny i nisko nad siatką
6:1, 4:2
Gem Świątek. Polka powiększa przewagę
40-15 Polka popracowała w defensywie i doczekała się błędu rywalki
30-15 Iga ruszyła do siatki. Rywalka pod presją popełniła błąd
15-15 Ciekawa wymiana pełna zwrotów akcji. Niestety Czeszka górą
15-0 Mocny forhend Pliskovej ale daleko w aut
6:1, 3:2
Gem Świątek PRZEŁAMANIE! Iga wychodzi na prowadzenie w drugim secie! Na koniec podwójny błąd serwisowy Czeszki
Iga ma breakpointa po błędzie rywalki
Równowaga. Świetny forhend wzdłuż linii Polki
Przewaga Pliskova. Autowy return Świątek
40-40 Dobry return Polki pod nogi rywalki
30-40 Polka pod presją zagrała za końcową linię
30-30 Długa wymiana. Na koniec Pliskova ładnie trafiła w boczną linię
30-15 Iga znów dobrym forhendem zmusiła rywalkę do błędu
15-15 Iga agresywnym returnem wymusiła błąd rywalki
0-15 Return Igi w siatkę
6:1, 2:2
Gem Świątek. Mamy już remis w drugim secie! Na koniec błąd Czeszki, zagrała daleko w aut
Przewaga Świątek. Sprytne zagranie Igi wzdłuż linii
Równowaga. Pliskova przejęła inicjatywę i mocnym uderzeniem wymusiła błąd Polki
Przewaga Świątek. Dobry pierwszy serwis Igi
40-40 Błąd Igi, bekhend w siatkę
40-30 Iga znów ładnie budowała punkt, wywierając presję i doczekała się błędu rywalki
30-30 Polka wywierała presję, ale na koniec zagrała w aut
30-15 Bardzo dobry serwis Igi, na zewnątrz i z rotacją
15-15 Teraz świetny serwis Polki
0-15 Podwójny błąd serwisowy Igi. Wiatr mocno wieje
6:1, 1:2
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Ważny gem, Iga łapie kontakt i zaraz może odrobić straty. Na koniec podwójny błąd serwisowy Pliskovej
40-30 Dużo szczęścia Iga miała teraz. Taśma jej pomogła. Jest breakpoint
30-30 Czeszka pod presją zagrała w aut
15-30 Defensywny slajs, niestety autowy
15-15 A teraz podwójny błąd serwisowy Czeszki
0-15 As serwisowy Pliskovej
6:1, 0:2
Gem Pliskova PRZEŁAMANIE. Niestety Iga zaczęła popełniać błędy. Teraz na koniec gema zagrała w aut
Błąd Igi i Polka broni breakpointa
40-40 Iga była przekonana, że po zagraniu Czeszki był aut. Zaskoczona popełniła błąd
40-30 Długa wymiana z głębi kortu. Iga grała cierpliwie i bezpiecznie. Rywalka na koniec uderzyła mocno w aut
30-30 Podwójny błąd serwisowy Świątek
30-15 Polka mocnym forhendem wymusiła błąd rywalki
15-15 Dobra reakcja Igi na mocny return rywalki. Zaraz potem Czeszka uderzyła w siatkę
0-15 Dłuższa wymiana. Na koniec błąd Igi
6:1, 0:1
Gem Pliskova. Czeszka obroniła podanie na otwarcie drugiego seta. Iga miała szansę na przełamanie, ale nie wykorzystała jej
Przewaga Pliskova. Czeszka zaczęła lepiej serwować
40-40 Mocny serwis Czeszki a potem jej mądre zagranie przeciwko kierunkowi biegu Igi
40-30 Polka ma breakpointa
30-30 Świetny forhend Igi po crossie. Znów dodała sporo rotacji
15-30
15-15 Iga znów cierpliwie i mądrze budowała punkt, wywierając presję i otwierając kort. Potem był jej forhend po linii
0-15
Początek drugiego seta. Serwuje Pliskova
6:1, Iga Świątek!— Z kortu - informacje tenisowe (@z_kortu) July 2, 2026
Był jeden słabszy gem, ale bez żadnych konsekwencji. Polka szybko zareagowała na wydarzenia i pewnie triumfuje w pierwszym secie.
Cieszy to bojowe nastawienie naszej tenisistki, zaciśnięta pięść często się pojawia.
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6:1
GEM I SET IGA ŚWIĄTEK. Polka w bardzo dobrym stylu wygrywa wysoko pierwszego seta! Oby utrzymała ten poziom w drugiej partii!
40-30 Mocny return Czeszki. Polka nie zdołała odegrać
40-15 Podwójny błąd serwisowy Polki
40-0 Piłki setowe ma już Iga
30-0 Błąd Pliskovej. Zagrała w siatkę
15-0 Iga teraz popracowała w defensywie. Rywalka zagrała w aut
5:1
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec Czeszka zagrała w aut. Polka znów prowadzi z przewagą podwójnego przełamania
40-30 Znów dobry forhend Igi z rotacją. Rywalka pod presją zagrała w siatkę. Breakpoint
30-30 Pięknie Iga przegoniła rywalkę po korcie i skończyła punkt forhendem z dużą rotacją
15-30 Iga dobrym zagraniem po crossie wymusiła błąd rywalki
0-30 Najpierw dobry serwis a potem mocny forhend Pliskovej w otwarty kort
0-15 Ładny bekhend Czeszki. Mocny i głęboko w korcie
Wieje silny wiatr
4:1
Gem Pliskova PRZEŁAMANIE. Iga zaczęła od błędów i szybko zrobiło się 0-40. Dwa breakpointy obroniła. Potem niestety był jej podwójny błąd serwisowy
30-40 Piękny drive-volley naszej gwiazdy
15-40 Iga znów ładnie budowała punkt. Na koniec smeczowała po koźle na końcu kortu. Nie było to łatwe zagranie
0-40 Podwójny błąd serwisowy Igi. Nagle jakby zgubiła koncentrację. Oby tylko na chwilę
0-30 Bardzo duży aut po forhendzie Polki. Dwa proste błędy
0-15 Dobry serwis Igi, a potem niestety autowy bekhend
4:0
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec kapitalny return Polki! Na razie gra jak w transie. Perfekcyjny tenis
40-0 Są breakpointy
30-0 Polka gra naprawdę znakomicie. Teraz wywierała presję, otwierając sobie kort i skończyła punkt pewnym forhendem
15-0 Podwójny błąd serwisowy Pliskovej
3:0
Gem Świątek. Iga znów obroniła podanie, wyrywając gema do zera. Świetnie gra
40-0 Iga dobrze serwuje i dominuje w wymianach
30-0 Znów dobry serwis Polki, do środka
15-0 Dobry pierwszy serwis Igi
2:0
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec bardzo dobry return Polki. Wymusiła błąd Czeszki. Iga świetnie zaczęła ten mecz
40-15 Piękny forhend Igi z dużą rotacją. Zakręciła i trafiła w boczną linię. Są breakpointy
30-15 Podwójny błąd serwisowy Czeszki
15-15 Ładny bekhend Polki
0-15 Efektowny forhend Pliskovej. Trafiła w końcową linię
1:0
Gem Świątek. Polka pewnie wygrała gema otwarcia. Do zera. Na koniec Pliskova pod presją zagrała w siatkę
40-0 Udana akcja Igi przy siatce
30-0 Dłuższa wymiana, na koniec autowy forhend Czeszki
15-0 Return Pliskovej w siatkę
GRAMY! Serwuje Iga Świątek
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Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Karolina Pliskova w 2. rundzie Wimbledonu. Początek spotkania o godzinie 14.30 polskiego czasu.
Karolina Pliskova ma 34 lata a za sobą długą karierę pełną sukcesów. W 2017 roku Czeszka była nawet liderką rankingu, prowadziła przez 8 tygodni. Na trawie grać potrafi, co udowodniła choćby w 2021 roku, docierając do finału Wimbledonu (porażka z Ashleigh Barty). Jej największy atut to mocny płaski serwis. W najlepszych sezonach regularnie serwowała najwięcej asów w całej stawce WTA. Uderza piłki mocno i płasko, preferując grę z głębi kortu.
Świątek - Pliskova NA ŻYWO. Relacja live z Wimbledonu
Iga Świątek grała z Karoliną Pliskovą trzy razy i wszystkie te spotkania wygrała. Kibice pamiętają zwłaszcza finał turnieju WTA w Rzymie w 2021 r., w którym Polka zdemolowała bezradną Czeszkę 6:0, 6:0. Teraz jednak nasza gwiazda jest w zupełnie innym momencie kariery, a Pliskova ma tego świadomość. - Może obecnie nie jest w swojej najlepszej formie, a ludzie mówią, że nie odnosi już takich sukcesów, jak wcześniej, ale nadal jest w czołowej piątce rankingu - powiedziała Pliskova.