Iga Świątek nie dała szans Karolinię Pliskovej! RELACJA NA ŻYWO z Wimbledonu [WYNIK]

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-07-02 16:00

Iga Świątek w znakomitym stylu pokonała 6:1, 6:3 Karolinę Pliskovą i jest w 3. rundzie Wimbledonu! Polka zagrała bardzo mądrze, ładnie budując punkty, imponując cierpliwością i spokojem. Zmuszała Czeszkę do biegania, otwierając sobie kort. Drobny kryzys miała na początku drugiego seta, ale szybko opanowała sytuację. Poniżej relacja na żywo z meczu Świątek - Pliskova.

Iga Świątek odbija piłkę rakietą. Na miniaturze obok Karolina Pliskova. O meczu na Wimbledonie pisze SE Supersport.
Autor: Michał Ch/ Canva.com
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Na żywo

Iga Świątek - Karolina Pliskova

Kiedy gra Iga Świątek, 3. runda Wimbledonu. Z kim zagra kolejny mecz?
Kiedy gra Iga Świątek, 3. runda Wimbledonu. Z kim zagra kolejny mecz?

6:1, 6:3

KONIEC! IGA ŚWIĄTEK W ZNAKOMITYM STYLU POKONAŁA KAROLINĘ PLISKOVĄ! 6:1, 6:3 i jest awans do 3. rundy!

40-0 PIŁKI MECZOWE

30-0 Polka znów ładnie otworzyła sobie kort i pewnie skończyła punkt

15-0

6:1, 5:3

Gem Świątek. Bardzo dobry gem serwisowy Igi

40-15 Dobry forhend Igi po crossie z dużą rotacją

30-15

30-0 Iga znów imponowała w wymianie cierpliwością i dokładnością. Rywalka pod presją zagrała w siatkę

15-0 Return Pliskovej w siatkę

6:1, 4:3

Gem Pliskova. Iga miała znów breakpointa, ale rywalka wybroniła się. Na koniec Czeszka zaserwowała asa

Przewaga Pliskova. Duży aut po forhendzie Igi

40-40 Po woleju rywalki Iga dobiegła do piłki, ale odegrała w aut

40-30 Duży aut po zagraniu Pliskovej. Iga ma szansę na przełamanie

30-30 Pliskova teraz zasypała Igę mocnym i płaskimi uderzeniami. Polka w końcu odegrała w aut

30-15 Polka pewnie minęła atakującą przy siatce Czeszkę

15-15

15-0 Piękny bekhend Igi, dokładny i nisko nad siatką

6:1, 4:2

Gem Świątek. Polka powiększa przewagę

40-15 Polka popracowała w defensywie i doczekała się błędu rywalki

30-15 Iga ruszyła do siatki. Rywalka pod presją popełniła błąd

15-15 Ciekawa wymiana pełna zwrotów akcji. Niestety Czeszka górą

15-0 Mocny forhend Pliskovej ale daleko w aut

6:1, 3:2

Gem Świątek PRZEŁAMANIE! Iga wychodzi na prowadzenie w drugim secie! Na koniec podwójny błąd serwisowy Czeszki

Iga ma breakpointa po błędzie rywalki

Równowaga. Świetny forhend wzdłuż linii Polki

Przewaga Pliskova. Autowy return Świątek

40-40 Dobry return Polki pod nogi rywalki

30-40 Polka pod presją zagrała za końcową linię

30-30 Długa wymiana. Na koniec Pliskova ładnie trafiła w boczną linię

30-15 Iga znów dobrym forhendem zmusiła rywalkę do błędu

15-15 Iga agresywnym returnem wymusiła błąd rywalki

0-15 Return Igi w siatkę

6:1, 2:2

Gem Świątek. Mamy już remis w drugim secie! Na koniec błąd Czeszki, zagrała daleko w aut

Przewaga Świątek. Sprytne zagranie Igi wzdłuż linii

Równowaga. Pliskova przejęła inicjatywę i mocnym uderzeniem wymusiła błąd Polki

Przewaga Świątek. Dobry pierwszy serwis Igi

40-40 Błąd Igi, bekhend w siatkę

40-30 Iga znów ładnie budowała punkt, wywierając presję i doczekała się błędu rywalki

30-30 Polka wywierała presję, ale na koniec zagrała w aut

30-15 Bardzo dobry serwis Igi, na zewnątrz i z rotacją

15-15 Teraz świetny serwis Polki

0-15 Podwójny błąd serwisowy Igi. Wiatr mocno wieje

6:1, 1:2

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Ważny gem, Iga łapie kontakt i zaraz może odrobić straty. Na koniec podwójny błąd serwisowy Pliskovej

40-30 Dużo szczęścia Iga miała teraz. Taśma jej pomogła. Jest breakpoint

30-30 Czeszka pod presją zagrała w aut

15-30 Defensywny slajs, niestety autowy

15-15 A teraz podwójny błąd serwisowy Czeszki

0-15 As serwisowy Pliskovej

6:1, 0:2

Gem Pliskova PRZEŁAMANIE. Niestety Iga zaczęła popełniać błędy. Teraz na koniec gema zagrała w aut

Błąd Igi i Polka broni breakpointa

40-40 Iga była przekonana, że po zagraniu Czeszki był aut. Zaskoczona popełniła błąd

40-30 Długa wymiana z głębi kortu. Iga grała cierpliwie i bezpiecznie. Rywalka na koniec uderzyła mocno w aut

30-30 Podwójny błąd serwisowy Świątek

30-15 Polka mocnym forhendem wymusiła błąd rywalki

15-15 Dobra reakcja Igi na mocny return rywalki. Zaraz potem Czeszka uderzyła w siatkę

0-15 Dłuższa wymiana. Na koniec błąd Igi

6:1, 0:1

Gem Pliskova. Czeszka obroniła podanie na otwarcie drugiego seta. Iga miała szansę na przełamanie, ale nie wykorzystała jej

Przewaga Pliskova. Czeszka zaczęła lepiej serwować

40-40 Mocny serwis Czeszki a potem jej mądre zagranie przeciwko kierunkowi biegu Igi

40-30 Polka ma breakpointa

30-30 Świetny forhend Igi po crossie. Znów dodała sporo rotacji

15-30

15-15 Iga znów cierpliwie i mądrze budowała punkt, wywierając presję i otwierając kort. Potem był jej forhend po linii

0-15

Początek drugiego seta. Serwuje Pliskova

6:1

GEM I SET IGA ŚWIĄTEK. Polka w bardzo dobrym stylu wygrywa wysoko pierwszego seta! Oby utrzymała ten poziom w drugiej partii!

40-30 Mocny return Czeszki. Polka nie zdołała odegrać

40-15 Podwójny błąd serwisowy Polki

40-0 Piłki setowe ma już Iga

30-0 Błąd Pliskovej. Zagrała w siatkę

15-0 Iga teraz popracowała w defensywie. Rywalka zagrała w aut

5:1

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec Czeszka zagrała w aut. Polka znów prowadzi z przewagą podwójnego przełamania

40-30 Znów dobry forhend Igi z rotacją. Rywalka pod presją zagrała w siatkę. Breakpoint

30-30 Pięknie Iga przegoniła rywalkę po korcie i skończyła punkt forhendem z dużą rotacją

15-30 Iga dobrym zagraniem po crossie wymusiła błąd rywalki

0-30 Najpierw dobry serwis a potem mocny forhend Pliskovej w otwarty kort

0-15 Ładny bekhend Czeszki. Mocny i głęboko w korcie

Wieje silny wiatr

4:1

Gem Pliskova PRZEŁAMANIE. Iga zaczęła od błędów i szybko zrobiło się 0-40. Dwa breakpointy obroniła. Potem niestety był jej podwójny błąd serwisowy

30-40 Piękny drive-volley naszej gwiazdy

15-40 Iga znów ładnie budowała punkt. Na koniec smeczowała po koźle na końcu kortu. Nie było to łatwe zagranie

0-40 Podwójny błąd serwisowy Igi. Nagle jakby zgubiła koncentrację. Oby tylko na chwilę

0-30 Bardzo duży aut po forhendzie Polki. Dwa proste błędy

0-15 Dobry serwis Igi, a potem niestety autowy bekhend

4:0

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec kapitalny return Polki! Na razie gra jak w transie. Perfekcyjny tenis

40-0 Są breakpointy

30-0 Polka gra naprawdę znakomicie. Teraz wywierała presję, otwierając sobie kort i skończyła punkt pewnym forhendem

15-0 Podwójny błąd serwisowy Pliskovej

3:0

Gem Świątek. Iga znów obroniła podanie, wyrywając gema do zera. Świetnie gra

40-0 Iga dobrze serwuje i dominuje w wymianach

30-0 Znów dobry serwis Polki, do środka

15-0 Dobry pierwszy serwis Igi

2:0

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec bardzo dobry return Polki. Wymusiła błąd Czeszki. Iga świetnie zaczęła ten mecz

40-15 Piękny forhend Igi z dużą rotacją. Zakręciła i trafiła w boczną linię. Są breakpointy

30-15 Podwójny błąd serwisowy Czeszki

15-15 Ładny bekhend Polki

0-15 Efektowny forhend Pliskovej. Trafiła w końcową linię

1:0

Gem Świątek. Polka pewnie wygrała gema otwarcia. Do zera. Na koniec Pliskova pod presją zagrała w siatkę

40-0 Udana akcja Igi przy siatce

30-0 Dłuższa wymiana, na koniec autowy forhend Czeszki

15-0 Return Pliskovej w siatkę

GRAMY! Serwuje Iga Świątek

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Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Karolina Pliskova w 2. rundzie Wimbledonu. Początek spotkania o godzinie 14.30 polskiego czasu.

Karolina Pliskova ma 34 lata a za sobą długą karierę pełną sukcesów. W 2017 roku Czeszka była nawet liderką rankingu, prowadziła przez 8 tygodni. Na trawie grać potrafi, co udowodniła choćby w 2021 roku, docierając do finału Wimbledonu (porażka z Ashleigh Barty). Jej największy atut to mocny płaski serwis. W najlepszych sezonach regularnie serwowała najwięcej asów w całej stawce WTA. Uderza piłki mocno i płasko, preferując grę z głębi kortu.

Świątek - Pliskova NA ŻYWO. Relacja live z Wimbledonu

Iga Świątek grała z Karoliną Pliskovą trzy razy i wszystkie te spotkania wygrała. Kibice pamiętają zwłaszcza finał turnieju WTA w Rzymie w 2021 r., w którym Polka zdemolowała bezradną Czeszkę 6:0, 6:0. Teraz jednak nasza gwiazda jest w zupełnie innym momencie kariery, a Pliskova ma tego świadomość. - Może obecnie nie jest w swojej najlepszej formie, a ludzie mówią, że nie odnosi już takich sukcesów, jak wcześniej, ale nadal jest w czołowej piątce rankingu - powiedziała Pliskova.

IGA ŚWIĄTEK
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