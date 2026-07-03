Wimbledon: Kiedy mecze Polaków w 3. rundzie? O której godzinie gra Hurkacz i Iga Świątek?

Wimbledon 2026 ruszył w poniedziałek, a w drabinkach singla była aż szóstka Polaków.

Na londyńskiej trawie walczą jeszcze Iga Świątek i Hubert Hurkacz.

Sprawdź, kiedy mecze Polaków na Wimbledonie.

Hubert Hurkacz zagra z Amerykaninem Tommym Paulem w 3. rundzie Wimbledonu. Na inaugurację Polak pewnie pokonał rozstawionego z numerem 11. Norwega Caspera Ruuda 6:4, 6:2, 7:6 (9-7). Później wygrał z Austriakiem Sebastianem Ofnerem 7:6 (10-8), 6:4, 6:4. Paul rozstawiony jest z numerem 21. i również nie stracił jeszcze seta. Hurkacz z Amerykaninem ma bilans 1-3. Dwa ostatnie mecze grali jednak na nawierzchni ziemnej. Na trawie zmierzą się po raz pierwszy. Ich spotkanie zaplanowano jako trzecie na korcie numer dwa. O godzinie 12.00 zaczną Brazylijczyk Joao Fonseca i Rosjanin Roman Safiullin, a potem zagrają Amerykanka Jessica Pegula i Hiszpanka Jessica Bouzas Maneiro.

Iga Świątek w 3. rundzie Wimbledonu zagra z Alexandą Ealą. Polka grała z nią dwa razy, w 2025 roku. Po porażce na twardych kortach w Miami, zrewanżowała na madryckiej „cegle”. Teraz przyszedł czas na trawę. Polka Wimbledon wygrała rok temu, co na tej nawierzchni jest największym osiągnięciem, ale Eala, zachowując proporcje, również radzi sobie na niej bardzo dobrze. To na trawie, rok temu w Eastbourne, osiągnęła swój jedyny jak na razie finał w cyklu WTA Tour. W tym sezonie wygrała natomiast challenger w Birmingham.

To dlatego Iga Świątek popłakała się po meczu! Wszystko zdradziła, poruszające wyznanie

Kiedy mecze Polaków w Wimbledonie 2026?

3. runda (godz. wg polskiego czasu)

piątek, 3 lipca

Hubert Hurkacz - Tommy Paul ok. godz. 15.30

sobota, 4 lipca

Iga Świątek - Alexandra Eala

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie

2. runda

środa, 1 lipca (godz. wg polskiego czasu)

Hubert Hurkacz - Sebastian Ofner godz. 12

czwartek 2. lipca

Iga Świątek - Karolina Pliskova godz. 14.30

Kamil Majchrzak - Zachary Svajda ok. godz. 13.30-14.00

1. runda

poniedziałek, 29 czerwca (godz. wg polskiego czasu)

Maja Chwalińska - Mananchaya Sawangkaew godz. 12

Hubert Hurkacz - Casper Ruud ok. godz. 14-15

Magdalena Fręch - Anna Kalinska ok. godz. 18-19

Magda Linette - Mirra Andriejewa ok. godz. 18-19

wtorek, 30 czerwca

Kamil Majchrzak - Alejandro Tabilo godz. 12

Iga Świątek - Taylor Townsand godz. 14:30

CO SIĘ DZIEJE Z IGĄ ŚWIĄTEK?!