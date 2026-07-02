Iga Świątek zameldowała się w 3. rundzie Wimbledonu po zwycięstwie nad Karoliną Pliskovą.

Polka na londyńskiej trawie broni wywalczonego przed rokiem tytułu.

Sprawdź, kiedy i z kom Iga Świątek zagra kolejny mecz.

Iga Świątek jest już w 3. rundzie Wimbledonu. Po ciężkim trzysetowym boju i zwycięstwie 6:1, 2:6, 6:3 nad Taylor Townsend na drodze polskiej tenisistki stanęła doświadczona i słynąca z potężnego serwisu Karolina Pliskova. Mistrzyni Wimbledonu wygrała to spotkanie i czeka już na kolejny mecz.

- Zeszłoroczny sezon na trawie był świetny, ale nie jest tak, że zawsze czułam się na tej nawierzchni rewelacyjnie. Nawet po tamtym zwycięstwie nadal czuję, że muszę dużo rzeczy poprawić. Oczekiwania ma niskie i wiem, że nie będzie łatwo tylko dlatego, że wygrałam tu w zeszłym roku. Dlatego staram się o tym za dużo nie myśleć - powiedziała Iga Świątek.

Z kim gra Iga Świątek kolejny mecz w 3. rundzie Wimbledonu?

Rywalką Igi Świątek w 3. rundzie będzie Alexandra Eala. Filipinka pokonała 3:6, 6:2, 6:0 Australijkę Mayę Joint. Polka grała z leworęczną Ealą dwa razy, a bilans tej rywalizacji to 1-1. Najpierw przegrała z nią 2:6, 5:7 rok temu w Miami Open, a zaraz potem ograła ją 4:6, 6:4, 6:2 w Madrycie.

Kiedy gra Iga Świątek w 3. rundzie Wimbledonu? DATA

Mecz Iga Świątek - Alexandra Eala w 3. rundzie Wimbledonu zostanie rozegrany w sobotę 4 lipca. Plan gier i godzinę meczu poznamy w piątek. Transmisje TV z Wimbledonu na sportowych kanałach Polsatu.

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