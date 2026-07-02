Kontrowersyjny żart Novaka Djokovicia na Wimbledonie. „Przepraszam, jeśli ją wystraszyłem”

Podczas meczu na Wimbledonie Novak Djoković wywołał burzę, żartując z dziewczynki od podawania piłek, co natychmiast obiegło sieć.

Tenisista udawał, że został zraniony nożyczkami, czym wprawił młodą asystentkę w przerażenie, zmuszając go do publicznych przeprosin.

Dowiedz się, jak dokładnie wyglądała ta kontrowersyjna scena i dlaczego Djoković przyznał, że "to chyba nie był najlepszy żart".

Mrożący krew w żyłach żart na korcie centralnym

Do zdarzenia doszło podczas wygranego przez Serba 6:3, 6:4, 6:2 meczu drugiej rundy Wimbledonu przeciwko Stefanosowi Tsitsipasowi. Prowadząc 2:0 w setach, zrelaksowany Djoković poprosił jedną z dziewczynek do podawania piłek o nietypową przysługę. Chciał, aby odcięła mu fragment taśmy z ramienia.

Gdy dziewczynka, uzbrojona w nożyczki, ostrożnie zabrała się do zadania, 24-krotny mistrz wielkoszlemowy nagle krzyknął z bólu, udając, że został przez nią zraniony. Młoda asystentka zamarła, a na jej twarzy pojawiło się czyste przerażenie. Chwilę później, widząc jej reakcję, Djoković wybuchnął śmiechem, a po nim ulgą odetchnęła również dziewczynka, która położyła dłoń na sercu.

- Biedna dziewczyna, była absolutnie przerażona - skomentowała sytuację prezenterka BBC, Clare Balding.

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Djoković przeprasza. „To chyba nie był najlepszy żart”

Sytuacja odbiła się szerokim echem, a sam tenisista odniósł się do niej zarówno w wywiadzie na korcie, jak i podczas pomeczowej konferencji prasowej. Lider rankingu ATP przeprosił za swoje zachowanie.

- Przepraszam, jeśli ją wystraszyłem - powiedział Djoković po meczu.

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Serb wyjaśnił, że pozwolił sobie na taki dowcip, ponieważ czuł się bardzo zrelaksowany, prowadząc wysoko w meczu. Przyznał jednak, że jego poczucie humoru mogło kogoś przestraszyć.

- To chyba nie był najlepszy żart. Pomogło mi to się trochę bardziej zrelaksować na korcie. Po prostu dobrze się bawiłem - dodał 24-krotny mistrz wielkoszlemowy.

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