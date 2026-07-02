MŚ 2026. To, co stało się w nocy ze środy na czwartek, było esencją futbolu! Historia zatoczyła koło

1/16 MŚ: Belgia - Senegal. Wyszarpany remis w końcówce

Wiemy już, że do 1/8 finału MŚ awansowały następujące reprezentacje: Kanada, Maroko, Paragwaj, Francja, Brazylia, Norwegia, Meksyk, Anglia, a także Belgia i USA, które wygrały swoje spotkania 1/16 mundialu w nocy ze środy na czwartek (z 1 na 2 lipca). Do historii przejdzie mecz Belgia - Senegal, który rozpoczął się o godz. 22 polskiego czasu, a skończył już po rozpoczęciu kolejnej doby. Do 86. minuty rywalizacji wydawało się, że to "Lwy Terangi" zameldują się w kolejnej rundzie mistrzostw świata. Byli zespołem zdecydowanie lepszym od "Czerwonych Diabłów", co udokumentowali przewagą dwóch goli. Najpierw do siatki trafił Habib Diarra w 24. minucie gry, a sześć minut po gwizdku rozpoczynającym drugą połowę spotkania bramkę strzelił Ismaila Sarr. Sygnał do odrabiania strat dali rezerwowi. W 86. minucie po dośrodkowaniu Thomasa Meuniera gola zdobył Romeo Lukaku. Było 1:2... Chwilę później na tablicy wyników widniał już remis. Po błędzie bramkarza Senegalu Mory'ego Diawa na listę strzelców wpisał się Youri Tielemans. Więcej bramek w regulaminowym czasie gry nie nie padło.

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W dogrywce niemal do samego końca w meczu Belgia - Senegal utrzymywał się wynik 2:2. Gdy zawodnicy myśleli już o rzutach karnych, w obrębie szesnastki sfaulowany został Tielemans, który po dłuższym zamieszaniu spowodowanym kłótniami i analizą VAR sam podszedł do jedenastki, którą pewnie wykorzystał, strzelając w prawy górny róg bramki. Tym samym Belgowie dokonali niemal niemożliwego, a historia zatoczyła koło. Na mundialu 2018 w 1/8 finału "Czerwone Diabły" przegrywały z Japonią 0:2, by ostatecznie wygrać 3:2. Wówczas jednak udało im się to bez konieczności grania dogrywki.

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W drugim nocnym spotkaniu rozgrywanym w nocy z 1 na 2 lipca USA zmierzyły się z Bośnią i Hercegowiną. Tam emocji było mniej. Amerykanie dość pewnie grali 2:0 po golach Folarina Baloguna i Malika Tillmana. Bośniakom nie pomogło nawet to, że ten pierwszy w 64. minucie spotkania otrzymał czerwoną kartkę. W 1/8 finału MŚ USA zmierzą się z Belgią. Mecz zaplanowany jest na wtorek, 7 lipca, o godz. 2.00 polskiego czasu.

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