Ousmane Dembele robi furorę na mundialu. Gwiazdor Francuzów dojrzewał u boku Kamila Grosickiego

Ousmane Dembele, od początkowych problemów do globalnej supergwiazdy, zdobył Złotą Piłkę i dwukrotnie Ligę Mistrzów.

Jego niezwykły talent szlifował się u boku Kamila Grosickiego, który był świadkiem jego piłkarskiej metamorfozy.

Obecnie Dembele bije rekordy na mundialu, ale jego droga na szczyt obfitowała w zaskakujące decyzje i momenty buntu.

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Dziś jego gwiazda świeci pełnym blaskiem. Dembele m.in. dwa razy z rzędu wygrał z PSG Ligę Mistrzów, w ubiegłym roku dostał Złotą Piłkę dla najlepszego piłkarza świata. W kolekcji ma także złoty i srebrny medal mistrzostw świata. Jest liderem francuskiej kadry, która wymieniana jest w gronie kandydatów do wygrania mundialu.

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Podczas obecnego turnieju zdobył już cztery bramki. Szczególnie wyjątkowy był dla niego wygrany mecz z Norwegią 4:1 na zakończenie fazy grupowej. W pierwszej połowie Dembele dał popis. Potrzebował 25 minut, aby trzy razy pokonać bramkarza wikingów. Ponadto zapisał się w annałach drugą bramką z tego spotkania. To był jubileuszowy gol numer 2900 w historii finałów. Teraz Francuz sprawdzi formę Szwecji w 1/16 finału.

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Reprezentant Francji w zawodowym futbolu zaistniał w barwach w Rennes. W tamtym okresie liderem zespołu był Kamil Grosicki i to właśnie on wprowadzał Francuza na salony w Ligue 1. W debiucie Dembele wszedł na boisko właśnie za polskiego pomocnika. Po raz pierwszy spotkali się w rezerwach, gdy „Grosik” wracał do gry po kontuzji.

Dembele był uparty. Czuł, że jest mocny i gdy nadarzyła się okazja, to chciał odejść. Jednak nie wszystko poszło po jego myśli.

- Kiedyś była taka sytuacja, gdy jechaliśmy na obóz - opowiadał Grosicki na kanale „Łączy nas piłka”. - Zbiórka była o 10. Przychodzimy, a Ousmane'a nie ma. Trenerzy zaczęli dzwonić, gdzie jest. Powiedział, że nie jedzie na obóz, bo chce odejść. To był dziwny ruch z jego strony. Wytłumaczono mu to. Na kilka dni był odstawiony do drugiego zespołu. Wszyscy wiedzieli, jaki to jest talent. Później wrócił i zaczął grać w pierwszym składzie - opowiadał.

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Wtedy Dembele został ukarany i został w Rennes. Później jednak zrealizował marzenia o transferze do Barcelony. Jednak to, co najlepsze osiągnął w PSG.

- To było pewne, że będzie grał w najlepszych klubach. Był pewny tego, ale i jego umiejętności pozwalały mu na to - przyznał wtedy Grosicki.

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