Linette i Fręch za burtą Wimbledonu! Rosyjskie gwiazdy za mocne

Magdalena Fręch w pierwszym secie toczyła zacięty bój z Anną Kalinską (nr 19). W jego końcówce prowadziła z przewagą przełamania i była dwie piłki od wygrania tej partii, ale roztrwoniła przewagę. Po tie-breaku minimalnie lepsza okazała się Rosjanka, która w drugim secie poszła za ciosem. Fręch przegrała 6:7(5-7), 4:6.

Jeszcze wyżej poprzeczkę miała zawieszoną Magda Linette, która zagrała z Mirrą Andriejewą, mistrzynią Roland Garros i piątą rakietą świata. Tenisistka z Poznania pierwszego seta przegrała 5:7. W drugim po bardzo dobrej grze odrobiła straty, ale w końcówce rosyjska gwiazda przypieczętowała zwycięstwo. Polka przegrała 5:7, 4:6.

Maja Chwalińska zabrała głos po dramacie! To nie przez kontuzję przegrała, zaskakujące kulisy!

Wcześniej w dramatycznych okolicznościach z Wimbledonem pożegnała się Maja Chwalińska. Prowadziła zMananchayą Sawangkaew z Tajlandii 6:2, 5:2 i miała piłkę meczową, ale doznała przy niej kontuzji stawu skokowego i przegrała 6:2, 5:7, 2:6. Potem zdradziła, że to nie uraz nogi był główną przyczyną porażki. Chwalińską od drugiego seta łapały bolesne skurcze.

Awans do 2. rundy w turnieju mężczyzn wywalczył w poniedziałek Hubert Hurkacz, który pokonał 6:4, 6:2, 7:6(9-7) Norwega Caspra Ruuda. We wtorek rywalizację w Londynie zaczną Kamil Majchrzak i Iga Świątek.

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