Na żywo Maja Chwalińska - Diana Sznajder 0-30 Świetny odwrotny forhend Sznajder 0-15 Po mocnym forhendzie Rosjanki Polka pod presją odegrała w aut 1:0 Gem Chwalińska. Po grze na przewagi Maja obroniła serwis w gemie otwarcia. Na koniec znów błąd Rosjanki Przewaga Chwalińska. Bardzo niecelny return Sznajder Równowaga. Po skrócie Polki Rosjanka dobiegła do piłki i skończyła pewnie punkt Przewaga Chwalińska. Błąd Rosjanki na koniec dłuższej wymiany 40-40 Autowy forhend Mai, zagrała za końcową linię 40-30 Dłuższa wymiana. Dużo slajsów, a na koniec niecelny bekhend Sznajder 30-30 Rosjanka chciała przyśpieszyć z forhendu, ale uderzyła w siatkę 15-30 A teraz podwójny błąd serwisowy Chwalińskiej. Nerwowy początek 15-15 Po dobrym serwisie Maja niestety zagrała w siatkę 15-0 Autowy forhend Sznajder GRAMY! Serwuje Maja Chwalińska Za chwilę początek meczu. Głośne "Maja, Maja!" na trybunach Trwa rozgrzewka Maja wygrała losowanie i wybrała serwis Dach jest wciąż zamknięty. Zobaczymy, jak w tych specyficznych warunkach poradzą sobie Maja i jej rywalka Maja Chwalińska i Diana Sznajder są już na korcie Polka i Rosjanka czekają już w korytarzu Chwalińska i Sznajder grały ze sobą raz, też na mączce, ale już bardzo dawno temu. W 2022 roku w turnieju WTA 60 w Stambule Polka przegrała z Rosjanką 4:6, 4:6. Pytana teraz o ten mecz Sznajder powiedziała, że świetnie pamięta to spotkanie Maja Chwalińska ma szansę zastać trzecią polską finalistką turnieju Wielkiego Szlema w Erze Open - po Agnieszce Radwańskiej (bilans w finałach 0-1) i Idze Świątek (bilans 6-0) W trakcie pierwszego półfinału nad kortem zasunięto dach. W Paryżu dziś pochmurno i deszczowo W pierwszym półfinale Andriejewa pokonała 6:1, 6:3 Kostiuk, która nie udźwignęła presji Trwa już pierwszy półfinał kobiet - Kostiuk - Andriejewa. Za nami pierwszy set, którego wygrała szybko 6:1 Rosjanka Witamy w relacji na żywo z meczu Maja Chwalińska - Diana Sznajder w półfinale Roland Garros. Początek spotkania ok. godz. 17, po zakończeniu meczu Kostiuk - Andiejewa

Odśwież relację

Maja Chwalińska i Diana Sznajder grały ze sobą raz w 2022 roku. Polka i Rosjanka zmierzyły się w małym turnieju WTA 60 w Stambule, też na mączce. Górą była wtedy Sznajder, która wygrała 6:4, 6:4. Tenisistka z Rosji jest leworęczna, tak jak Polka. Gra agresywny tenis oparty na mocnych uderzeniach z głębi kortu. Jest waleczna i odważna, a jej znak rozpoznawczy to chusta, którą przykrywa głowę. - Zaczęłam ją nosić jeszcze jako dziecko i tak już zostało - zdradziła. Jej ojciec był bokserem i ma niemieckie korzenie.

Chwalińska - Sznajder NA ŻYWO. Relacja live z Roland Garros

Maja Chwalińska awans do półfinału wywalczyła, pokonując 7:6(3), 6:3 Annę Kalinską. W rankingu WTA awansuje co najmniej na 30. miejsce! - Moim celem na ten sezon był awans do czołowej setki i bardzo się cieszę, że już to osiągnęłam. Ale w tenisie człowiek zawsze jest głodny sukcesu. Wyznaczasz sobie jeden cel, a kiedy go osiągasz, chcesz więcej. Jestem bardzo wdzięczna za tę chwilę, ale zdecydowanie chcę więcej - podkreśliła Chwalińska.