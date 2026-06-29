Dramat Mai Chwalińskiej na Wimbledonie. Piłka meczowa, a potem wielki ból

Udany występ podczas French Open sprawił, że Polka otrzymała od organizatorów Wimbledonu dziką kartę do turnieju głównego i została rozstawiona z numerem 20. Jeszcze przed paryskim Wielkim Szlemem nigdy nie znajdowała się w czołowej setce rankingu WTA.

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Jej rywalką była Mananchaya Sawangkaew. 23-letnia Tajka zajmuje 164. miejsce w światowym rankingu i miejsce w głównej drabince wywalczyła poprzez kwalifikacje. To jej drugi w karierze występ w turnieju wielkoszlemowym – podczas tegorocznego Australian Open odpadła już po pierwszej rundzie.

Spotkanie Chwalińskiej z Sawangkaew otworzyło rywalizację na korcie numer 12. Pierwszy set był koncertowy w wykonaniu Chwalińskiej, lekka dekoncentracja zdarzyła jej się tylko pod koniec partii. W drugim secie - przy stanie 6:2, 5:3 - poprosiła o przerwę medyczną. Krótko wcześniej poślizgnęła się na korcie przy piłce meczowej. Wróciła na kort, ale widać było, że zdrowie coraz mocniej jej dokucza. Nie była w stanie nawiązać równorzędnej rywalizacji, dzielnie jednak dograła spotkanie do ostatniej piłki.

W drugiej rundzie Sawangkaew zagra albo z Amerykanką Alycią Parks (81. w najnowszym notowaniu listy WTA), albo Brytyjką Alicią Dudeney

Poniżej do naszej relacji NA ŻYWO.

Na żywo Maja Chwalińska - Mananchaya Sawangkaew 6:2, 5:7, 2:6 Dziękujemy za śledzenie naszej relacji. To dopiero początek Wimbledonu i jeszcze wiele biało-czerwonych emocji przed nami. Trwa teraz spotkanie Huberta Hurkacza z Casperem Ruudem. A my piszemy: do zobaczenia! I KONIEC! Wygrywający serwis Tajki, która wykorzystała problemy zdrowotne Mai Chwalińskiej. To debiutantka zagra w 2. rundzie Wimbledonu. Chwalińska żegna się z turniejem w Londynie po jednym spotkaniu... I wyrzuca kolejny return. Jest piłka meczowa dla Sawangkaew. Maja chciała załatwić sprawę returnem. Wyrzuca. Wracamy do równowagi. Breakpoint dla Mai. I ponowie! Fatalnie odbija piłkę po skrócie Mai. Są nerwy u Tajki. A Sawangkaew też się myli. 30-30. Maja jeszcze się czasem odgryza! Teraz ładne zagranie przeciw nogom. 15-0 dla Tajki. Już blisko końca. Szarpane uderzenie, bez pracy nóg. Maja nie jest w stanie nawiązać walki. Kolejny gem dla Sawangkaew. O proszę, nawet w tych warunkach jeszcze potrafiła zaserwować asa. Maja nie jest w stanie biegać do piłek, chce dograć to spotkanie. Za moment 5:2 dla Tajki. Prywatna opinia autora relacji... Maja Chwalińska jak jej ukochany Roger Federer. Nie zejdzie z kortu, choć pewnie boli jak cholera#Wimbledon — Michał Skiba (@Skibowy) June 29, 2026 Maja serwuje, Maja wyrzuca w aut. Niestety nie wygląda to dobrze. 40-0 dla Tajki. Superexpressowy gem. Niestety. Podaje Swangkaew. Maja walczy o przetrwanie, ale czy o coś więcej? Okaże się, nie zamierza schodzić z kortu. Trzeci gem z rzędu dla Sawangkaew. 40-15 dla Tajki. Maja bezradna wobec kłopotów zdrowotnych. 30-15 dla Sawangkaew. Maja serwuje. 15-15 w piątym gemie tego seta. Na razie remis. 2-2. Maja już coraz mniej wierzy w sukces, tak gra i tak się zachowuje na korcie. To oczywiście przez problemy zdrowotne. Trzeba jednak pochwalić Polkę za bardzo dzielną postawę. As Sawangkaew. Maja nawet nie startuje do siatki, gdy rywalka gra skrót. Już 40-0 dla Tajki. Oczywiście serwuje Sawangkaew. Wracamy do gry, Maja wyrzuca piłkę w aut. Gem na sucho dla Sawangkaew... Maja przełamana. Znów wokół niej fizjoterapeuta. Niesamowite rzeczy dzieją się na korcie. Maja walczy sama ze sobą, a Tajka wyrzuca piłki. Już 2:0 dla Chwalińskiej w 3. secie. Ten jednak obroniony przez rywalkę. Maja cierpi, ale technicznie przewyższa rywalkę, ma nawet breakpointa! 30-15 dla Sawangkaew, Maja z dużym bólem porusza się po korcie. Podwójny błąd Tajki. 15-15. Serwuje Sawangkaew. Zaczyna od udanej akcji. W bólach, ale 40-15 dla Mai. Maja zaczyna od punktu. Maja Chwalińska wraca na kort i... gramy dalej! Maja Chwalińska opuściła kort. Pięć gemów z rzędu dla Sawangkaew. 79 minut trwał set, Tajka broniła piłek meczowych. I ma seta! 1:1! 40-0 dla Tajki... To oznacza, że ma piłki setowe. Serwuje Tajka, zaczyna od wygrywającego serwisu. niestety, znów gem dla Tajki... Prosty błąd Mai, która nie ukrywa problemów zdrowotnych, wyciąga się, rozciąga. Ma jakiś kłopot Polka. Wygrywający serwis Mai! Bardzo potrzebny jej w trudnym momencie! 30-30. Maja wyrzuca forehand w aut. Znów szczęście ma Sawangkaew, trafia cudem w linię, gdy to Maja prowadziła akcję... 15-15. I zaczyna dobrze! Udane dwa forehandy, ten drugi już wygrywający. 15-0. Serwuje Maja Chwalińska. (w tym secie oczywiście) Długa wymiana, Maja zaryzykowała i trafiła w siatkę. Niestety mamy remis w tym meczu. Zbudowała akcję Sawangkaew. Maja zaprosiła ją do siatki za krótkim uderzeniem i ta to wykorzystała, ma kolejną piłkę na 5:5. Maja znów grała "kątowo", w końcu Tajka pękła i nie przebiła przez siatkę. Znów równowaga. Świetny forehand Sawangkaew, znów jej przewaga. Znów 40-40 i Maja znów dwa punkty od wygranej. CO ZA WYMIANA! Co za finał tej wymiany! Skuteczny lob Mai! Uciekła piłka z rakiety Mai... przewaga Sawangkaew... Podwójny błąd Tajki! Równowaga! Cóż za pech Mai, minimalny aut po lobie, milimetry... 40-30 dla Sawangkaew. 30-30, miała trochę szczęścia Tajka, rujnując tempo akcji uderzeniem piłki po taśmie. 30-15 dla Mai. Pięknie Maja Chwalińska! Skrót, a potem przytomna akcja przy siatce! Świetnie odegrała w pełnym biegu całkiem niezłe uderzenie rywalki. W końcu dłuższa wymiana pada łupem Polki. 15-15. Jest w tzw. gazie Sawangkaew, kolejna dobra akcja Tajki. 15-0 dla niej. 5:4 dla Polki, ale teraz serwować będzie Sawangkaew. I niestety! Przełamanie powrotne... Wielka szkoda tej wymiany, Maja wybroniła wiele piłek. Wyrzuca w aut. Kolejny breakpoint dla Sawangkaew. 40-40, dwa punkty od meczu Maja. Tajka w siatkę, Maja znów doprowadza do równowagi! I znowu Maja zaczęła grać ofensywnie! Cudownie kończy akcję przy siatce wolejem. 30-40, jeszcze jeden punkt do odrobienia! Wygrywający serwis Mai! 15-40. Sawangkaew dostała prezent od Mai, łatwo kończy przy siatce, jeszcze pomaga jej taśma. Trzy breakpointy dla Tajki. Niestety... 0-30. Forehand w siatkę. Zły początek gema w wykonaniu Polki. Wracamy do gry! Maja serwuje, aby wygrać to spotkanie. Oficjalnie rozpoczęła się przerwa medyczna. Maja ma 3 minuty. Krótka przerwa, Maja poprawia buty, a na korcie pojawi się fizjoterapeuta. Sprawdzi kostkę Mai po tym poślizgnięciu. Znów Tajka sprytna przy siatce. Ma trzeciego gema. Tym razem rywalka odegrała dropszot w sposób perfekcyjny, jej przewaga. Równowaga. Poślizgnęła się Maja przy akcji. Punkt dla Tajki Wygoniona Sawankkaew z jednego końca kortu do drugiego, nie dała rady przebić. PIŁKA MECZOWA DLA MAI CHWALIŃSKIEJ! 30-30. Sawangkaew zepsuła piłkę przy siatce. Tajka walczy, by zostać w meczu. 15-30. 15-15. Serwis Sawangkaew, pech Tajki - jej piłka po taśmie ląduje w korytarzu deblowym. 15-0 dla Mai. Kapitalna gra Polki. Sawangkaew zaczęła od skrótu, ale Maja szybko zameldowała się przy siatce, dostała piłkę na smecz i nie pomyliła się. Już 5:2 w 2. secie. Chwalińską dzieli gem od awansu do 2. rundy Wimbledonu. KOLEJNY GEM DLA MAI! PIĘKNY LOB MAI! A wcześniej zaproszenie do siatki. Przewaga Polki, szansa na 5:2. I trzeci obroniony! Proste błędy w ustawieniu przy uderzeniu Sawangkaew, mamy równowagę. Drugi również! Dobra akcja przy siatce Mai! Pierwszy obroniony! 15-40. Niestety kolejny błąd Polki. Trzy breakpointy dla Tajki. Druga niestety też, Maja musi gonić wynik. 0-15. Pierwsza akcja tego gema dla Sawangkaew. Serwuje Maja Chwalińska. PRZEŁAMANIE! Brawo Maja! Przyspieszyła Chwalińska, ładne zagranie wzdłuż linii i jest breakpoint! 30-30 Piłka przyspieszyła, urok trawiastego kortu, zaskoczyła rywalkę. 30-15 dla Mai przy serwisie Sawangkaew. 15-15. Serwuje Maja i od razu Sawangkaew wyrzuca piłkę na aut. 15-0 Pięć gemów za nami. Ciut dłuższa przerwa w grze. Jest! Maja wyszarpała tego gema, wraca na prowadzenie. Już 30 minut trwa ten set, Maja w połowie drogi do zamknięcia rywalizacji w 1. rundzie. Wyrzuca Sawangkaew, wydawało się, że sporo kortu ma do dyspozycji. Szansa dla Mai na powrót na prowadzenie. Równowaga. Budowała akcję Maja, ale miała pecha. Piłka nierówno się odbiła. Niesamowita akcja przy siatce Mai! Ależ trudny wolej uderzony z lekkością przez Polkę. Jej przewaga. RÓWNOWAGA! Maja wraca do gry w swoim gemie serwisowym. Świetna wymiana Mai, broni się Polka. 30-40. Niestety, skrót nie doleciał za siatkę. Dwa breakpointy dla Tajki. Szczęśliwy return Sawangkaew i pusty kort. 0-30. Serwuje Maja, jednak pierwszy punkt tego gema ląduje po stronie rywalki 0-15. Ładnie Tajka, ma tego gema, kończy go winnerem. Jest remis. Wygrywający serwis Sawangkaew, jej przewaga. Trzecia równowaga w tym gemie. Maja nerwowo w aut. Tajka prezentuje Mai jeszcze jeden breakpoint. Tajka wyrzuca, mamy równowagę. Piękna akcja Mai i zaskakujący błąd przy siatce... Już mamy przewagę Sawangkaew. Miał być tospinowy forehand, ale minimalnie wyrzuciła piłkę Chwalińska. Urozmaicony tenis Mai, rywalka traci pomysły na odegranie, kończy akcję uderzeniem w siatkę. Jest breakpoint! Warto było biegać za piłką, Tajka przy siatce, w prostej sytuacji, uderza w siatkę. 30-30. Szybkie dwa punkty Sawangkaew. 30-0 dla Tajki. KAPITALNY GEM MAI! Serwis, a potem backhand przeciw nogom, wzorowy punkt Mai! 40-0! Niewymuszony błąd Sawankgaew po dłuższej wymanie. 30-0 dla Mai. Trochę się namęczyła Maja, bo Sawangkaew nieźle radzi sobie przy siatce. Na szczęście punkt dla niej. 15-0 w 3. gemie tego seta. I znów aut. Remis w 2. secie. Jest 1-1. Miał być wygrywający forehand wzdłuż linii, zabrakło centymetrów. 40-15 dla Sawangkaew. Maja wyrzuca piłkę 15-30. 15-15. Tym razem kombinacja dropszot i lob zatrzymała się na aucie... 15-0 dla Tajki w 2. gemie. Ależ wyrzuca Sawangkaew, cztery punkty z rzędu Mai Chwalińskiej. 1:0 w 2. secie. Nerwowy początek seta Tajki, dla nas to dobrze. 40-15 dla Mai. 30-15 dla Mai. Rywalka uderza w aut. 15-15. Tajka na pewno gra lepiej, ale liczymy, że Maja wróci do dominacji na korcie. Tajka uderza w aut. Zaczynamy od punktu Sawangkaew. Zaczynamy 2. seta. Serwuje Maja Chwalińska. Cała na biało. Klasyczna Maja From the @rolandgarros final to the grass of #Wimbledon



👋 Maja Chwalinska pic.twitter.com/R0OYImGO9b — Wimbledon (@Wimbledon) June 29, 2026 44 minuty trwał 1. set. Chwila odpoczynku i panie wracają na trawę. I psuje Sawankgaew! Jest przełamanie i jest set dla Chwalińskiej! 6:3 dla Polki! Jeszcze jeden set i będzie 2. runda! Maja uderza w linię! Piłka setowa nr 3 dla Mai! Gem trwa już 8 minut... Kolejna równowaga. Coraz bardziej cwana przy siatce Tajka, znów ograła Maję przy siatce. Bilans tych pojedynków pod taśmą się wyrównuje w tym meczu. Ahh, Maja wyrzuca prostą wydawać by się mogło piłkę. Znów równowaga. I znów akcja przy siatce! Najpierw drobszot z returnu, a potem... lob wolejem Mai. Piłka setowa! Podwójny błąd serwisowy. Wracamy do równowagi. Świetne uderzenie w linię Sawangkaew, ona gra ofensywniej. Jej przewaga w tym gemie. Równowaga. Szczęśliwy return Mai! Rywalka "posędziowała" i odpuściła dobre zagranie Polki. Maja zaproszona do siatki, ale nie zdążyła dobrze odegrać. Trzecia szansa na trzeciego gema dla Tajki. Znów równowaga. Sawangkaew wyrzuca piłkę na aut. Wygrywający serwis Sawangkaew. Jej przewaga, szansa na 3-5 w gemach. Gramy dalej. Równowaga. Znów chciała zagrać przeciw nogom, ale wyrzuca forehand na aut Sawangkaew. Piłka setowa dla Mai Chwalińskiej! Tajka przeciw nogom. 30-30. Tym razem niewymuszony błąd Tajki. 30-15 dla Mai. Maja znów chciała zagrać skrótem, wcześniej wyrzucająca z kortu piłka. Sawangkaew jednak zdążyła do siatki i udało jej się wygrać akcję. Cudowny skrót Mai! 15-0 Serwuje Sawangkaew. Do gry weszły nowe piłki. 34 minuty gry za nami. Przerwa. I ma breaka Sawangkaew! Szansa na drugie przełamanie dla Tajki. Podwójny błąd serwisowy Mai. Pierwszy w tym meczu. Dłuższa wymiana, Maja niestety wyrzuca piłkę. 30-30. AS SERWISOWY MAI! Piękny kąt, piłka trafia w linię. 30-15. Maja przy siatce! 15-15. Pierwsza akcja dla Tajki. 0-15. Czas na serwis Mai. Serwuje, by wygrać seta. I jest gem dla Sawangkaew! Trzeba to oddać debiutantce - piękna akcja. Przewaga Tajki. Równowaga, Sawangkaew marnuje coraz lepsze okazje na skończenie akcji. Polka blisko wygrania seta. Ależ akcja Sawangkaew! Długa wymiana wzdłuż linii, a na koniec skrót za siatkę, Maja nie miała siły by ruszyć do piłki. Nie spodziewała się tego zagrania. Już po przerwie. Serwuje Sawangkaew. Zaczyna od asa. Przerwa na łyk wody, parasole poszły w ruch, chwila odpoczynku w cieniu. Tajka wyrzuca piłkę! MAJA PROWADZI 5:0! Slajs, bezpieczny, w połowę kortu, a Sawangkaew i tak uderza w siatkę. Przewaga Mai. Ale tym razem return w siatkę. Znowu równowaga, Maja potrafi zaskoczyć szybkim serwisem. Równowaga, długa akcja i nagle szansa dla Tajki na przełamanie. Miała olbrzymiego farta przy siatce, taśma pomogła jej bardzo w zdobyciu punktu. Rewelacyjny cross backhandowy! 40-30, szansa na 5:0 w gemach w 1. secie. 30-30 w piątym gemie. (ale delikatnym crossie) Maja próbuje oszukać rywalkę, tym razem zakończyła akcję, myląc się z forehandu po crossie. Cudowny dropshot Mai. 30-0! Serwuje Maja, szybko zaczęła gema od punktu. Maja przy siatce, Maja skuteczna! Kolejny niewymuszony błąd Sawangkaew, breakpoint dla Mai. 30-30 Sawangkaew zbudowała ładną akcję, kończy przy siatce. Każdą (niemalże) dłuższą wymianę wygrywa Polka. I oby tak dalej. Maja dwie piłki od kolejnego przełamania. Serwuje Tajka. Akcja przy siatce, Maja znów bezlitosna dla rywalki. Przerwa za nami. Maja złapała chwilę oddechu pod parasolem. Słoneczny Londyn, słoneczny kort nr 12. Trochę poczekaliśmy, ale Maja stawia kropkę na i. Iiiiidealny początek meczu w wykonaniu Polki. Sawangkaew wyrzuca piłkę, przewaga dla Mai. Równowaga. Maja uderza smecz w siatkę, wcześniej świetnie sobie przygotowała tą akcję. 40-30 dla Mai, tym razem rywalka nie dała się oszukać na siatce. Została tam, gdzie piłkę posłała Maja. Maja myślała, że Tajka pobiegnie w drugą stronę. Brawo dla rywalki. Przepiękny tenis Mai! Skrót, rywalka poszła do siatki i natychmiast musiała się wracać za lobem. Maja kończy akcję spokojnym "zgaszeniem" piłki pod siatką. Maja pierwszy raz przy siatce, ale bez pomysłu na złapanie piłki. Rywalka trafia w otwarty kort. 30-15 dla Mai. 30-0 dla Polki. Uwaga! Wygrywający serwis Mai! Maja zaprosiła do siatki, potem lob z chirurgiczną precyzją, rywalka bezradna! Serwuje Maja. Jest break! Maja przełamuję rywalkę. Piękna wymiana z jej strony, wysokie, top-spinowe uderzenie. Urozmaicony tenis. Sawangkaew miała otwartą drogę do punktu. Trafia w siatkę. Wygrywający serwis rywalki. 30-15 dla Mai. Sawangkaew w aut. 30-0 dla Mai. Maja w kapitalnej defensywie, zmusiła rywalkę do smeczowania. Drugi smecz w siatkę! 0-15. Maja zaprosiła rywalkę do siatki swoim magicznym skrótem i potem w konfrontacji przy siatce okazała się lepsza! Piękna akcja, w jej stylu! 1:0. 30-40 Ładne zachowanie przy siatce Sawangkaew. Tajka wyrzuca. 30-15 Próba skrótu Chwalińskiej, piłka zatrzymuje się na siatce. 15-15 Pierwsza akcja za nami, dosyć długa wymiana i pierwszy błąd Tajki! 15-0 dla Mai, Polka przy serwisie w 1. gemie. Ostatnie szlify, panie ćwiczą serwis. Rozpoczęła się rozgrzewka. Brawa witają Maję Chwalińską. Polka na korcie! Mananchaya Sawangkaew to z kolei zawodniczka ograna na trawie. Zagrała 6 spotkań na tej nawierzchni, jedno z tych spotkań było w ramach gry podwójnej. I zagra pierwszy mecz na trawie w tym sezonie. Polka postawiła na odpoczynek po aż trzech tygodniach rywalizacji na kortach im. Rolanda Garrosa. Kibice już na trybunach, jest trochę biało-czerwono na korcie 12. Trawa pięknie przygotowana, za moment Maja Chwalińska rozpocznie udział w Wimbledonie. Czekamy! Czekamy aż panie wyjdą na kort, tymczasem zostawiamy coś o przyszłości... Iga i Maja podczas igrzysk w LA? MAJA CHWALIŃSKA I IGA ŚWIĄTEK W DEBLU NA IO W LOS ANGELES? 🧐



„Myślę, że mogłybyśmy tworzyć dobrą parę” 💪🏻#Wimbledon pic.twitter.com/HiKq24gOVc — Polsat Sport (@polsatsport) June 27, 2026 Witamy i przypominamy: Spotkanie Chwalińskiej z Sawangkaew otworzy rywalizację na korcie numer 12 i rozpocznie się jako pierwszy mecz dnia. O godz. 12.00 panie powinny pojawić się na korcie.

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