Na żywo Maja Chwalińska - Mirra Andriejewa 0-15 Błąd Mai. Forhend w siatkę 3:6, 2:5 Gem Chwalińska PRZEŁAMANIE. Maja zgarnia kolejnego gema. Rywalka wyraźnie się usztywniła i dobre akcje przeplata błędami Maja znów ma breakpointa po błędzie rywalki 40-40 Chwalińska pod presją w pełnym biegu zagrała w aut 40-30 Maja ma breakpointa po autowym forhendzie rywalki 30-30 Błąd Andriejewej 15-30 Dobry skrót Mai, ale potem jej lob był za krótki i rywalka łatwo skończyła punkt 15-15 Autowy bekhend Rosjanki. Próbowała zagrać bekhend wzdłuż linii 0-15 3:6, 1:5 Gem Chwalińska. Maja obroniła podanie. Teraz rywalka będzie serwować po zwycięstwo 40-30 Polka pod presją zagrała w aut 40-15 Teraz nieudane zagranie Mai 40-0 Maja wymusiła błąd rywalki 30-0 Długa wymiana. Na koniec błąd Andriejewej, zagrała za końcową linię 15-0 Błąd Rosjanki. Zagrała w siatkę 3:6, 0:5 Gem Andriejewa. Na koniec pewny bekhend Rosjanki pod końcową linię. Mirra blisko zwycięstwa. Maja wyraźnie przygaszona 30-40 Andriejewa smeczowała w siatkę 15-40 Teraz inicjatywę miała Maja, a rywalka popracowała ładnie w defensywie. Na koniec Polka zagrała w siatkę 15-30 Pewny drive-volley Mirry 15-15 Błąd Rosjanki. Zagrała w siatkę 0-15 3:6, 0:4 Gem Andriejewa PRZEŁAMANIE. W ostatniej akcji Maja jeszcze poślizgnęła się i zagrała w aut. Rosjanka rozpędzona i gra znakomicie 0-40 Mocny forhend Rosjanki wzdłuż linii. Dominuje na korcie 0-30 A teraz mocny bekhend Andriejewej po linii. Czuje się już bardzo pewnie na korcie 0-15 Mirra pięknie minęła po crossie atakującą przy siatce Maję 3:6, 0:3 Gem Andriejewa. Maja prowadziła 40-0, ale nie wykorzystała swoich szans. Rosjanka wygrała pięć kolejnych punktów Co za wymiana! Obie panie pokazały w niej klasę. Górą niestety Mirra, która ma przewagę w gemie 40-40 Polka pod presją zagrała w aut 40-30 Autowy bekhend Mai. Trzecia szansa... 40-15 Potężny forhend Mirry 40-0 Błąd Rosjanki i Polka ma aż trzy breakpointy 30-0 Cudowny skrót Chwalińskiej! 15-0 Mirra ładnie otworzyła sobie kort, ale na koniec przestrzeliła 3:6, 0:2 Gem Andriejewa PRZEŁAMANIE. Na koniec niestety minimalny aut po zagraniu Mai. Sędzia jeszcze sprawdził dokładnie ślad po piłce Duży aut po forhendzie Mai. Kolejny breakpoint 40-40 Minimalny aut po bekhendzie Andriejewej! 30-40 Maja nieco skiksowała i wyszło z tego zaskakujące zagranie. Mirra odegrała w aut. Polka przeprosiła za to uderzenie 15-40 Autowy bekhend Polki. Jakby nieco zgubiła rytm w tych trudnych warunkach. Są breakpointy 15-30 Piękna kontra Mai! Ładnie minęła wzdłuż linii atakującą przy siatce rywalkę 0-30 Potężny forhend po crossie Rosjanki 0-15 3:6, 0:1 Gem Andriejewa. Niestety Polka popełnia coraz więcej błędów. Boczny wiatr sprawia jej problemy. Piąty z rzędu gem wygrany przez Mirrę 15-40 Dobry drive-volley Andriejewej 15-30 Błąd Polki, autowy forhend. Widać, że silny boczny wiatr sprawia jej problemy 15-15 Maja poszła w dobrym momencie do siatki, ale niestety jej wolej był nieudany 15-0 Autowy slajs Rosjanki po sprytnym zagraniu Polki Początek drugiego seta. Serwuje Mirra Andriejewa Advantage, Mirra 👀



No.8 seed clinches the opening set, 6-3! #RolandGarros pic.twitter.com/NRRWBZvVtB — Roland-Garros (@rolandgarros) June 6, 2026 3:6 GEM I SET ANDRIEJEWA. W ostatnim gemie pełna dominacja Rosjanki. Maja Chwalińska przegrywa pierwszego seta 3:6. Do stanu 3:3 mecz był wyrównany. Potem Mirra podkręciła tempo 0-40 Andriejewa ma piłki setowe 0-30 Znakomity forhend wzdłuż linii Rosjanki 0-15 Nieudany skrót Mai. Piłka wpadła w siatkę 3:5 Gem Andriejewa. W ostatniej akcji po dobrym skrócie Polki rosyjska rywalka bardzo przytomnie zachowała się przy siatce 15-40 Andriejewa trafiła przypadkowo w boczną linię. Przeprosiła 15-30 Mirra miała otwarty kort, ale przestrzeliła 0-30 Potężny forhend Andriejwej. Trafiła w narożnik kortu 0-15 Najpierw świetna defensywa Mai, a potem niestety jej wymuszony błąd 3:4 Gem Andriejewa PRZEŁAMANIE. Niestety Polka traci serwis. Na koniec popełniła błąd, piłka po jej slajsie zatrzymała się w siatce 30-40 Aut po forhendzie Mai. Wieje teraz bardzo silny wiatr 30-30 Autowy return Rosjanki 15-30 Najpierw dobry bekhend Mirry, a zaraz potem jej pewny wolej przy siatce 15-15 Za długi forhend Chwalińskiej 15-0 Maja w idealnym momencie ruszyła do siatki i popisała się mocnym smeczem 3:3 Gem Andriejewa. Na koniec gema as serwisowy 19-latki z Rosji 15-40 Długa wymiana. Na koniec precyzyjny bekhend Rosjanki 15-30 Maja ładnie wyrzuciła z kortu rywalkę uderzeniem z dużą rotacją. Mirra pod presją zagrała w aut 0-30 Po długiej wymianie Maja chciała nagle przyśpieszyć, ale zagrała z bekhendu w siatkę 0-15 Błąd Mai po lobie rywalki A tu jedna z akcji Mai Maja all over the place 🇵🇱#RolandGarros pic.twitter.com/2rKULJCdeq — Roland-Garros (@rolandgarros) June 6, 2026 3:2 Gem Chwalińska. Maja jako pierwsza obroniła serwis! I to w jakim stylu! Gem wygrany do zera! 40-0 Najpierw świetny skrót a potem pewny lob Mai! Piękna akcja! 30-0 Bardzo niecelny return Rosjanki 15-0 Autowy forhend Mirry 2:2 Gem Chwalińska PRZEŁAMANIE. Kolejne przełamanie i znów mamy remis. Na koniec podwójny błąd serwisowy Andriejewej! 40-30 Maja ma szansę na przełamanie po błędzie rywalki 30-30 Dobry forhend Mirry, głęboki mocny i z dużą rotacją 30-15 Podwójny błąd serwisowy Andriejewej 15-15 Maja złapała lekki poślizg i odegrała w aut 15-0 Autowy bekhend Rosjanki 1:2 Gem Andriejewa PRZEŁAMANIE. Trzeci gem i trzecie przełamanie. W ostatniej akcji Maja zagrała ramą rakiety i piłka wyszła w aut 30-40 Maja ładnie zmieniła rytm wymiany i wybiła rywalkę z uderzenia. Mirra zagrała w aut 15-40 Rosjanka mocnym returnem wymusiła błąd Polki i ma breakpointy 15-30 Mirra atakowała forhend Mai, a potem zaskoczyła ją ładnym uderzeniem po linii 15-15 Piękny forhend Mai w otwartą część kortu 0-15 Podwójny błąd serwisowy Polki 1:1 Gem Chwalińska PRZEŁAMANIE. Mamy już remis! Ostatnia wymiana w gemie była niesamowita i bardzo długa. Na koniec Rosjanka zagrała w aut 40-30 Maja zagrała za końcową linię 40-15 Przestrzeliła Andriejewa w prostej sytuacji i Maja ma breakpointy! 30-15 Mirra miała inicjatywę, a Maja się broniła. Na koniec był dobry skrót Rosjanki 30-0 Autowy forhend Rosjanki 15-0 Andriejewa po serwisie ruszyła do siatki i nadziała się na piękną kontrę Chwalińskiej 0:1 Gem Andriejewa PRZEŁAMANIE. Maja traci serwis w gemie otwierającym finał. Na koniec mocny i dokładny bekhend Rosjanki. Znów ładnie otworzyła sobie kort Rosjanka ma kolejną szansę na przełamanie. Otworzyła sobie kort i skończyła punkt mocnym forhendem Równowaga. Dokładny forhend Polki! Andriejewa znów ma breakpointa. Autowy skrót Chwalińskiej na koniec dłuższej wymiany po crossie Równowaga. Kapitalny stop-volley Mai przy siatce! Andriejewa ma breakpointa po mocnym i dokładnym forhendzie 40-40 Autowy bekhend Chwalińskiej 40-30 A teraz jeszcze lepszy skrót Mai! Skuteczny 30-30 Dobry skrót Mai, ale świetna reakcja Mirry, która popisała się szybkością i ładnym uderzeniem 30-15 Autowy return Andriejewej 15-15 Precyzyjny forhend Polki. Trafiła w końcową liniię 0-15 Maja zaczęła od podwójnego błędu serwisowego GRAMY! Serwuje Maja Chwalińska W Paryżu wyszło słońce, ale wieje dość silny wiatr Up the stairs, time to get the show started ⚡️#RolandGarros pic.twitter.com/LDZs9xIGYA — Roland-Garros (@rolandgarros) June 6, 2026 Trwa już rozgrzewka Jest już też Mirra Andriejewa Maja właśnie pojawiła się na korcie Philippe-Chatrier! Maja Chwalińska i jej rodzice. Kim są Tomasz i Marcela Chwalińscy? Kim są rodzice Mai? Tyle czasu finalistki spędziły na korcie na drodze do finału. Różnica kolosalna 6 matches played for Mirra, 9 for Maja.



Time on court checked before the women's singles final 🏆#RolandGarros pic.twitter.com/KiiyILaKeh — Roland-Garros (@rolandgarros) June 6, 2026 Polka i Rosjanka czekają już w korytarzu Chwalińska za awans do finału zarobiła już 1,4 mln euro. Jeżeli wygra finał, jej premia wzrośnie do 2,8 mln euro. To oczywiście kwoty brutto, a podatki od wysokich premii we Francji są wysokie, nawet 45 proc. O ten pucha powalczą Maja i Mirra. To trofeum im. Suzanne Lenglen. Iga Świątek zdobyła je cztery razy Glory awaits.#RolandGarros pic.twitter.com/fFtHOG2iuv — Roland-Garros (@rolandgarros) June 6, 2026 Finał teoretycznie powinien się zacząć o 15, ale zawsze sporo czasu musi upłynąć, zanim tenisistki pojawią się na korcie. Czekamy Maja zapewniła już sobie awans na 21. miejsce w rankingu WTA. Jeżeli pokona Andriejewą, wskoczy na 14. pozycję Finał już za chwilę The stage is set 👀



One match. One title. One champion 👑#RolandGarros pic.twitter.com/im1W8CLgyi — Roland-Garros (@rolandgarros) June 6, 2026 Witamy w relacji na żywo z meczu Maja Chwalińska - Mirra Andriejewa w finale Roland Garros. Początek o godzinie 15.

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Maja Chwalińska nie przestaje zadziwiać. Zajmująca 114. miejsce w rankingu Polka najpierw przeszła kwalifikacje, a potem ogrywała kolejne faworytki i dziś walczy z Mirrą Andriejewą w wielkim finale Roland Garros. - Nie wiem, co się dzieje. Mam wrażenie, że to sen - powtarza Chwalińska po kolejnych zwycięstwach w Paryżu, nie dowierzając w swój sukces. - Z jakiegoś powodu to do mnie jeszcze nie dociera. Po prostu skupiam się na każdym kolejnym meczu. Szczerze mówiąc, nie czuję, żeby to był dla mnie jakiś gigantyczny przełomowy moment. Ale na pewno po zakończeniu turnieju będę miała czas, żeby docenić to, co się stało, i poukładać to sobie w głowie - mówiła.

Chwalińska - Andriejewa NA ŻYWO. Relacja live z finału Roland Garros

Maja Chwalińska po awansie do finału Roland Garros zapewniła sobie już awans na 21. miejsce w rankingu. A jej celem na ten sezon był debiut w Top-100. - Przed początkiem Roland Garros moim celem było przejście kwalifikacji - zdradziła z uśmiechem.

Mirra Andriejewa nazywana jest cudownym dzieckiem rosyjskiego tenisa i od dłuższego czasu wróży jej się wielką karierę. To jej debiut w wielkoszlemowym finale, ale wygrała już rak prestiżowe turnieje jak Indian Wells czy WTA 1000 w Dubaju.