Roland Garros PREMIE: Ile zarobiła Maja Chwalińska w Paryżu? Fortuna!

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-06-06 14:43

Maja Chwalińska jest już w finale wielkoszlemowego Roland Garros i zarobiła ogromne pieniądze. Pula nagród w paryskim turnieju jest ogromna. Sprawdź, jakie są premie w Roland Garros i ile zarobiła już Chwalińska. Rozbiła bank!

Roland Garros PREMIE: Ile zarobiła Maja Chwalińska w Paryżu? Fortuna!

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Autor: Christophe Ena/ Associated Press
  • Maja Chwalińska awansowała do finału Roland Garros.
  • Polska tenisistka zarobiła już w Paryżu ogromne pieniądze i walczy o jeszcze większą premie.
  • Sprawdź, jakie są premie w Roland Garros 2026 i ile zarobiła już Chwalińska.

Ile zarobiła Maja Chwalińska w Roland Garros? 

Maja Chwalińska za awans do finału Roland Garros zarobiła już 1,4 mln euro! To dużo więcej niż uzbierała z tenisowych nagród przez całą karierę (864 tys. dolarów). Jeżeli wygra turniej w Paryżu, zgarnie 2,8 mln euro. To oczywiście kwoty brutto, a podatki od wysokich nagród we Francji są bardzo wysokie - ok. 45 procent trzeba oddać fiskusowi. Do tego trzeba się też rozliczyć z Urzędem Skarbowym w Polsce.

Premie w Roland Garros są wysokie, ale zawodnicy walczą o jeszcze większe. Największe tenisowe gwiazdy zbuntowały się przeciwko tenisowym władzom organizującym turnieje Wielkiego Szlema. Domagają się wyższych premii finansowych, a Aryna Sabalenka groziła nawet bojkotem. Zmian domaga się również Iga Świątek, która poparła akcję protestacyjną.

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Tenisiści domagają się głównie większego udziału w zyskach, które generują cztery największe turnieje (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon i US Open). Te cały czas szybko rosną, więc zawodnicy - główni aktorzy tych widowisk - uważają, że podział dochodów jest niesprawiedliwy. Już wiosną czołowi gracze ATP i WTA wystosowali list, w którym zażądali co najmniej 22 proc. udziału w zyskach (obecnie to ok. 15 proc). Ich apel został jednak zignorowany.

Tenisiści domagają się nie tylko wyższego udziału w przychodach, ale także składek na świadczenia socjalne oraz większego wpływu na takie kwestie, jak harmonogram rozgrywek.

Premie w turniejach singla Roland Garros 2026:

  • Mistrzowie - 2,8 mln euro
  • Finaliści - 1,4 mln euro
  • 1/2 finału - 750 tys. euro
  • 1/4 finału - 470 tys. euro
  • 4. runda - 285 tys. euro
  • 3. runda - 187 tys. euro
  • 2. runda - 130 tys. euro
  • 1. runda - 87 tys. euro
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