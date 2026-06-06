O której gra Chwalińska dzisiaj finał Roland Garros? Kiedy mecz z Andriejewą? TRANSMISJA

Maja Chwalińska awansowała do finału Roland Garros po zwycięstwie nad Dianą Sznajder

Rywalką Polki w finale będzie młoda Rosjanka Mirra Andriejewa.

Sprawdź, kiedy odbędzie się finał Roland Garros Chwalińska - Andriejewa.

Maja Chwalińska nie przestaje zadziwiać. Zajmująca 114. miejsce w rankingu Polka w półfinale Roland Garros pokonała Dianę Sznajder i zagra w wielkim finale. - Nie wiem, co się dzieje - powtarza Chwalińska po kolejnych zwycięstwach w Paryżu, nie dowierzając jakby w swój sukces. - Z jakiegoś powodu to do mnie jeszcze nie dociera. Po prostu skupiam się na każdym kolejnym meczu. Szczerze mówiąc, nie czuję, żeby to był dla mnie jakiś gigantyczny przełomowy moment. Ale na pewno po zakończeniu turnieju będę miała czas, żeby docenić to, co się stało, i poukładać to sobie w głowie - mówiła.

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Maja Chwalińska po awansie do finału Roland Garros zapewniła sobie już awans na 21. miejsce w rankingu. A jej celem na ten sezon był debiut w Top-100. - Przed początkiem Roland Garros moim celem było przejście kwalifikacji - mówiła.

Maja Chwalińska w finale Roland Garros zagra z Mirrą Andriejewą. W pierwszym półfinale Rosjanka zaskakująco łatwo pokonała 6:1, 6:3 Ukrainkę Martę Kostiuk, pogromczynię Igi Świątek w 4. rundzie (7:5, 6:1). Chwalińska jest trzecią w Erze Open polską finalistką turnieju Wielkiego Szlema, po Agnieszce Radwańskiej i Idze Świątek.

Kiedy finał Roland Garros Chwalińska - Andriejewa?

Mecz Maja Chwalińska - Mirra Andriejewa w finale Roland Garros zostanie rozegrany w sobotę 6 maja 2026. Początek finału Chwalińska - Andriejewa o godzinie 15. Transmisja TV na antenach TVN, Eurosportu 1 oraz online na HBO Max i Player.pl.

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