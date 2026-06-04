Roland Garros PREMIE: Ile zarobiła Maja Chwalińska za finał? Fortuna!

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-06-04 23:22

Maja Chwalińska jest już w finale Roland Garrios i zarobiła ogromne pieniądze. Mistrzowie French Open w turniejach singla zarobią po 2,8 mln euro. Sprawdź, jakie są premie w Roland Garros i ile zarobiła już Maja Chwalińska. Rozbiła bank!

Roland Garros PREMIE: Ile zarobiła Maja Chwalińska w Paryżu? Fortuna!

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Autor: EPA/ PAP
  • Maja Chwalińska zameldowała się w finale Roland Garros.
  • Polska tenisistka zarobiła już w Paryżu ogromne pieniądze i walczy o jeszcze większą premie.
  • Sprawdź, jakie są premie w Roland Garros 2026 i ile zarobiła już Maja Chwalińska.

Ile zarobiła Maja Chwalińska w Roland Garros? 

Maja Chwalińska za awans do finału Roland Garros zarobiła już 1,4 mln euro. Jeżeli wygra turniej, zgarnie 2,8 mln euro. To oczywiście kwoty brutto, a podatki od wysokich nagród we Francji są bardzo wysokie - ok. 45 procent trzeba oddać fiskusowi.

Maja Chwalińska do głównej drabinki Roland Garros awansowała w kwalifikacjach, więc ma już w nogach aż osiem meczów. - Jestem zmęczona, ale to normalne - mówiła Maja, o której przygotowanie fizyczne dba Maciej Ryszczuk znany ze współpracy z Igą Świątek. - Mam wrażenie, że śnie - powiedziała po awansie do finału.

W sobotnim pojedynku z Marią Sakkari w pierwszym secie zmęczenie dało o sobie znać, ale potem czarodziejka Maja znowu użyła swojej magii. I kompletnie rozmontowała tenis coraz bardziej bezradnej Greczynki, nękając ją skrótami, lobami, slajsami i mocno rotowanymi piłkami. Wygrała 1:6, 6:3, 6:2, awansując do 4. rundy. W boju o ćwierćfinał zagrała jeszcze lepiej i ograła 6:3, 6:2 Francuzkę Diane Parry. A w ćwierćfinale pokonała 7:6, 6:3 Annę Kalinską. Jej rywalka w półfinale była Diana Sznajder. Maja wygrała 7:6, 6:4.

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Premie w turniejach singla Roland Garros 2026:

  • Mistrzowie - 2,8 mln euro
  • Finaliści - 1,4 mln euro
  • 1/2 finału - 750 tys. euro
  • 1/4 finału - 470 tys. euro
  • 4. runda - 285 tys. euro
  • 3. runda - 187 tys. euro
  • 2. runda - 130 tys. euro
  • 1. runda - 87 tys. euro
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